Am 1. Mai machte ich nachmittags einen Spaziergang, um ein bisschen munter zu werden. Am Abend vorher war ich auf einer Party gewesen, der ersten seit Ewigkeiten, und spät ins Bett gekommen. Ich lief durch das Bötzowviertel in Prenzlauer Berg, ein friedlicher Ort für den Tag der Arbeit, dachte ich. Weit weg von den Demos in Neukölln, Mitte oder Kreuzberg.

Am Arnswalder Platz feierte die SPD. Ein DJ spielte Helene Fischer, aber niemand tanzte. Ein paar Ecken weiter, vor dem Filmtheater am Friedrichshain, feierte die Linkspartei. Es gab Schachtische und eine Band mit Saxophonen. Das Fest der Linken war weitaus besser besucht, die Stimmung überraschend gut. Vielleicht, weil bei den Linken niemand weiß, wie lange man sich überhaupt noch bei Feiern sieht. Am Ende ist es ja oft am schönsten.

Linke streitet auf Twitter

Die Linkspartei ist ziemlich am Ende, glaube ich. Eine Parteichefin ist zurückgetreten, jeden Tag bekriegen sich Mitglieder auf Twitter. Es wird über so ziemlich alles gestritten, über das man streiten kann. Sexismus, Antisemitismus, Putin. Die guten Leute sehen zu, dass sie wegkommen. Gerade ist Helin Evrim Sommer ausgetreten, die Berlinerin saß für die Linke bis zum Herbst im Bundestag. Jetzt erträgt sie den Russland-Kurs vieler Genossen nicht mehr.

Auf das Fest am Sonntag kam auch Klaus Lederer. Er machte eine Tour zu sämtlichen Feiern seiner Partei an diesem Tag. Partyhopping, wie man es von einem Berliner Kultursenator erwartet. Anders als ich zeigte er keine Spur von Müdigkeit. In Marzahn sei die Stimmung auch super, sagte er, als er in Prenzlauer Berg eintraf. Als ich mich dem Senator vorstellte, verdüsterte sich seine Laune allerdings.

Ich hatte vor zwei Wochen in einem Kommentar in der Berliner Zeitung schon einmal geschrieben, dass die Linke in sich zusammenzustürzen scheint. So sehen das viele, die von außen auf die Partei schauen, es schien mir keine sonderlich provokante Einschätzung zu sein.

Klaus Lederer war nie Bundespolitiker!

Doch Lederer sah das offenbar ganz anders. Der Artikel habe grobe Fehler enthalten, sagte er streng. Vor allem zwei Stellen seien zu bemängeln. Ich hatte geschrieben: Die besten Politiker der Linken versuchen, in der Landespolitik zu überleben. Und in diesem Zusammenhang seinen Namen erwähnt.

Er sei nie in der Bundespolitik gewesen, rief Lederer. Das hatte ich zwar nicht geschrieben, stelle aber hiermit noch einmal klar: Klaus Lederer war nie in der Bundespolitik! Er ist Landespolitiker durch und durch, seit 2003 sitzt er im Berliner Abgeordnetenhaus, seit 2016 ist er Senator.

Der zweite Fehler in meinem Kommentar schien ihn noch mehr aufzuregen. Ich hatte geschrieben: „Auch bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus hat die Linke es geschafft, Wähler zu verlieren.“ Das Gegenteil sei wahr, sagte Lederer, seine Partei habe sogar Wähler gewonnen. Und das aus der Regierungsverantwortung heraus! Aber hatte die Linke nicht am Ende trotzdem 1,5 Prozentpunkte verloren?, wagte ich einzuwerfen. Ja, sagte Lederer, aber bei den absoluten Stimmen habe man gewonnen. Darüber werde nur nie berichtet.

Als ich nach Hause kam, sah ich sofort in den Wahlergebnissen nach. Ich muss sagen: Klaus Lederer hat recht. Meine Formulierung war falsch, ich hatte etwas übersehen. Dafür möchte ich mich entschuldigen.

Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus wurden 2021 insgesamt 181.802 Stimmen mehr abgegeben als 2016. Die Wahlbeteiligung war so hoch wie lange nicht. So kam es, dass die SPD zwar fast 38.000 Zweitstimmen hinzugewann, ihr Stimmenanteil aber trotzdem leicht sank. Die Grünen gewannen mehr als 95.000 Zweitstimmen hinzu. Beide Parteien erreichten das übrigens aus Regierungsverantwortung heraus. Sogar DIE PARTEI gewann 876 neue Wähler.

Die Linkspartei hat in Berlin im September ebenfalls einen Erfolg erzielt: Sie gewann 362 Zweitstimmen hinzu. Da kann man nur gratulieren.