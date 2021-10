Berlin - Es ist Montagabend, ich sitze im Sessel, trinke Tee, sehe eine Serie. Der perfekte Abend. Bis eine Mail eintrifft. „Yeah“, schreibt K., eine Freundin. „Dienstag klappt, S. kann auch. Wir sind verabredet!“

Mein Herz beginnt zu rasen. Es hat vier Wochen gedauert, bis diese Verabredung zustande gekommen ist, ständig konnte einer von uns nicht, und jetzt bin ich mir plötzlich nicht mehr sicher, ob Dienstag wirklich passt, ob ich eigentlich meinen Mann gefragt habe, ob er kann, und wenn er nicht kann, ob dann alles wieder von vorne losgeht: die Mails, die Terminvorschläge, die Fragen, was wir machen, wo wir hingehen, dieses irre Verabredungskarussell, das ich einst im Schlaf beherrschte und das mich heute ganz schwindlig werden lässt.

Alle wollen plötzlich alles nachholen

Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich hatte mich so auf das Ende der Pandemie gefreut, endlich wieder auf Partys zu gehen, Leute zu treffen, und nun sitze ich zu Hause und würde mich am liebsten verstecken wie eine Schildkröte im Winterschlaf. Von allen Seiten prasselt es auf mich ein. Geburtstage, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Abendessen, alte Kommilitonen, die in der Stadt sind. Alle wollen plötzlich alles nachholen, was sie in zwei Jahren verpasst haben, und dann meldet sich auch noch der erste Nach-Corona-Besuch aus dem Ausland an. Ob sie bei uns schlafen können, fragt meine schwedische Freundin.

Klar, schreibe ich zurück und bereue es im selben Moment. Weil mir eingefallen ist, dass das Gästezimmer seit der Pandemie ja mein Zimmer ist. Mein ganzer Stolz, meine größte Errungenschaft. Selten im Leben hatte ich ein Zimmer nur für mich. Fast immer musste ich es mit anderen teilen, als Kind mit meiner Schwester, als Studentin mit meinen Kommilitonen, im Großraum mit meinen Kollegen. In New York stand mein Schreibtisch in einer winzigen Kammer, in Tel Aviv auf dem Treppenabsatz. Ich denke gar nicht daran, mein Zimmer wieder herzugeben.

M. aus meiner Tennismannschaft geht es ähnlich. Sie hat Besuch von einem Pärchen, dem sie ihr Schlafzimmer überlassen muss. Weil das einzige Doppelbett in ihrer Wohnung nun mal dort steht. Genau wie ihr Kleiderschrank. M. muss sich heimlich in ihr eigenes Schlafzimmer schleichen, um ihre BHs aus dem Schrank zu holen. Sie fühlt sich fremd in der eigenen Wohnung. Und fragt sich, warum sie das alles macht.

Weil wir es immer gemacht haben, sage ich und denke daran, wie wir früher für unsere Besucher sogar die Wohnung umgeräumt und was für Partys wir geschmissen haben. Einkaufen, kochen, tanzen bis in die Morgenstunden, und Montag wieder arbeiten. Wie um alles in der Welt habe ich das geschafft?

Ausgangssperren, Lockdowns, Kontaktbeschränkungen

Die Pandemie hat mich zur Stubenhockerin gemacht – all die Ausgangssperren, Lockdowns, Kontaktbeschränkungen. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich mich nach einem neuen Lockdown sehne. Nach Corona-Sondersendungen nach der „Tagesschau“. Und wo steckt eigentlich Christian Drosten?

Gastgebern teile ich mit, dass ich leider spätestens um elf nach Hause muss. Ein eigenes Abendessen mit mehr als sechs Gästen bringt mich an den Rand der Erschöpfung. Nach drei Verabredungen an drei Abenden brauche ich drei Tage Urlaub. Wenn es überhaupt zu einer Verabredung kommt.

Vielleicht brauche ich ein Resozialisierungsprogramm, eine Art Hamburger Modell für Pandemiegeschädigte. Jede Woche ein paar Stunden mehr im Dschungel der Großstadt. Oder ich bleibe einfach in meinem Zimmer.