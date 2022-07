Die Pizza-Legendenschreibung hält eine hübsche Anekdote bereit: Im Jahr 1889 soll Raffaele Esposito, ein italienischer Koch und Inhaber einer Taverne, von König Umberto I. und seiner Frau Margherita beauftragt worden sein, eine Pizza zu servieren. Damals war die heute weltweit beliebte italienische Spezialität noch kein bekanntes Gericht. Pizza wurde normalerweise von armen Leuten gegessen, um Reste zu verbrauchen.

Für das Königspaar aber konnte man sich natürlich nicht lumpen lassen, also eilte Esposito, damals einer der führenden Pizzabäcker von Neapel, in die royale Küche und buk patriotisch-opulent. Den Teigfladen belegte er mit Zutaten in den italienischen Nationalfarben: Basilikum, Mozzarella, Tomaten. Heute kennt die Kreation jeder: Pizza Margherita ist eine der bekanntesten und verbreitetsten Pizzavarianten.

Die Kunst der neapolitanischen Pizzabäcker ist Weltkulturerbe

Die Königin genoss ihr Essen so sehr, dass sie dem Bäcker einen Brief mit höchsten Lobpreisungen schickte. Esposito nutzte diese Empfehlung, taufte die Pizza Margherita und warb fortan damit für sein Restaurant.

So weit die Legende, doch auch wenn diese Geschichte fraglos schön ist, so scheint sie nur halb wahr zu sein. Historiker haben jedenfalls inzwischen recherchiert, dass Esposito einfach der cleverste Geschäftsmann und einzige Bäcker war, der die Empfangsbestätigung des Hofes aufbewahrte. So wurde er zum „Vater der modernen Pizza“ – und Neapel zur Wiege der Pizza.

imago stock&people Margarethe Maria Therese Johanna war von 1878 bis 1900 Königin von Italien . Die Pizza Margherita trägt ihren Namen.

Inzwischen ist die Kunst der neapolitanischen Pizzabäcker Weltkulturerbe, sie ist als Warenzeichen der EU eingetragen, die traditionelle Zusammensetzung und Herstellung des Gerichts sind geschützt. Weichweizenmehl, Bierhefe, natürliches Trinkwasser, Tomaten, Salz, natives Olivenöl; dazu Knoblauch und Oregano, frisches Basilikum und Mozzarella, gebacken in Holzöfen – nur so ist's eine echte Pizza Napoletana, die in zwei Varianten daherkommt: Marinara und Margherita.

Zehn der besten Pizzerien Berlins versammeln sich an einem Ort

Jedes Jahr wird die kulinarische Königin in der süditalienischen Stadt am Golf von Neapel gefeiert. Beim Napoli Pizza Village Festival etwa verwandelt sich die Strandpromenade in die größte Outdoor-Pizzeria der Welt. In diesem Jahr wurde zehn Tage lang gegessen und getrunken.

So viel Zeit nimmt sich die deutsche Hauptstadt nicht gleich, aber ein ganzes Wochenende ist immerhin drin für das laut Veranstaltern „größte Straßenpizza-Festival, das jemals in Deutschland stattgefunden hat“.

Am 16. und 17. Juli treffen zehn der besten Pizzerien der Stadt in der Eventlocation Jules B-Part am Gleisdreieck in Kreuzberg aufeinander. Mit dabei sind Capvin, Cheers Kiez Pizza, Gemello Vegan Pizza, L’Antica Pizzeria Da Michele, Lovebirds, Mangiare Berlin, NEA 1889, Prometeo, Spaccanapoli Nr. 12 und W Pizza.

True Italian In Kürze Das Pizza Street Festival findet am 16. und 17. Juli jeweils von 11 bis 22 Uhr im Jules B-Part im Park am Gleisdreieck (Luckenwalder Str. 6b) statt. Es wird auch DJ-Sets und Konzerte geben.



Der Eintritt kostet drei Euro, für Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt frei. Die Veranstaltung wird vom Netzwerk True Italian mit Unterstützung der Pizzaofenfirma Ooni und unter der Schirmherrschaft der Stadt Neapel organisiert.

Alle Teilnehmer verwenden die gleichen Öfen, wie bei den Festivals in Neapel bieten alle Pizzerien sowohl die Margherita als auch die Marinara zum Festpreis von acht beziehungsweise sieben Euro an. Zusätzlich zu den traditionellen Klassikern gibt es an jedem Stand zwei spezielle Pizzen, eine mit Fleisch und eine vegetarische oder vegane.

Beim Straßenpizzafestival werden auch passende Cocktails serviert: Getränke auf der Basis von Limoncello DiCapri, Sambuca Molinari und Amaro Montenegro werden gemixt, außerdem gibt es einen Raum, in dem jeder seine eigene Pizza zubereiten kann: beim Workshop der Make Pizza Academy.

Pizza-Meister aus Berlin: Auf den Teig kommt es an

Diesen Workshop leitet Gianluca Simonato von Lovebirds, einer beliebten Pizzeria an der Rosenthaler Straße in Mitte. Der gebürtige Venezianer ist nicht nur in seinem Laden tätig, sondern unterrichtet in der von ihm mitgegründeten Make Pizza Academy auch die Kunst des Pizzabackens. Der 29-Jährige entdeckte seine Leidenschaft für Pizza schon mit 18, absolvierte in Italien über mehrere Jahre hinweg eine Ausbildung und darf sich nun Master Pizza Instructor nennen – und eben auch unterrichten. Seit 2015 wurden an seiner Academy in Berlin schon mehr als 200 Pizzabäcker ausgebildet.

Make Pizza Academy Gianluca Simonato unterrichtet an der Make Pizza Academy in Berlin die Kunst des Pizzabackens.

Simonato weiß also, wovon er spricht – und worauf es bei der Pizzaherstellung ankommt. „Der Teig ist ganz wichtig. Er braucht viel Zeit, zwischen 24 und 72 Stunden. Und man muss ihn mit der Hand bearbeiten, um zu fühlen, wann er so weit ist.“ Beim Pizzafestival haben die Besucher natürlich nicht so viel Zeit, daher wird ein Teig vorbereitet sein, den man dann selbst belegen kann.

Aber auch das sei nicht trivial, es komme auf gute Zutaten von guten Produzenten an, sagt Gianluca Simonato. Er nimmt zum Beispiel Fior di latte-Mozzarella und die länglichen San-Marzano-Tomaten, die ein intensives und fruchtiges Aroma haben.

Letztlich sollen aber beim Festival in Berlin der Spaß am Essen und die Freude an der Pizza im Vordergrund stehen. Man müsse sich nicht sklavisch an die traditionellen Zutaten der Napoletana halten, sagt Simonato, auch wenn er den Schutz des Namens und der Tradition gutheißt. „Es gibt viele Wege zu einer leckeren Pizza“, findet der Italiener, der seit neun Jahren in Berlin lebt. Am liebsten greift aber auch er zu den Klassikern Marinara und Margherita, „weil es die einfachsten, leckersten und gesündesten Pizzen sind. Die perfekte Mahlzeit!“