Berlin - Vor vier Jahren ist Julia Schneider aufgefallen, dass sie eine Geburtsurkunde aus der DDR hat. Sie ist 31 Jahre alt, sie brauchte das Dokument noch nicht oft. Klar, dachte sie, als sie es in der Hand hielt. Sie kam im März 1990 zur Welt, in der Charité, zwei Wochen vor den ersten freien Wahlen in der DDR, die zugleich das Ende des Landes besiegelten. Aber im ersten halben Jahr ihres Lebens war Julia Schneider eine Bürgerin der DDR.