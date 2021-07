Berlin - Es gibt viele junge Frauen mit türkischem Migrationshintergrund, die ein Leben in unsichtbaren Fesseln führen. Sie sind so eingebunden in die familiären Strukturen und Aufgaben, so abhängig vom Einverständnis der Eltern, dass sie nie die Freiheiten ausleben können und oft auch nicht dürfen, die für die meisten Deutschen in ihrem Alter zum Leben gehören.

Ganz anders ist das bei den Jungs und jungen Männern. Sie wachsen nicht in allen, aber doch in vielen türkischen Familien völlig losgelöst auf. Sie müssen nicht daheim sein, wenn Verwandte kommen, sie müssen ihr Zimmer nicht aufräumen oder im Haushalt mithelfen. Sie können abends so lange wegbleiben, wie sie wollen, können daten, so oft sie wollen („er soll seine Männlichkeit ausleben“), sich anfreunden, mit wem sie wollen. Können tun und lassen, was sie wollen. Wenn sie „auf die schiefe Bahn“ geraten, im Klartext also mit 14 Jahren schon Drogen konsumieren, sich mit anderen prügeln oder stehlen, wird das alles von Mama und Papa heruntergespielt, es gibt keine Konsequenzen, denn: „So sind Jungs nun mal.“ Oder wie es im Türkischen heißt: „o erkektir, yapar“. Die Augen werden verschlossen, die Söhne in jungen Jahren in gefährliche Männlichkeitsbilder getrieben, die sich oft nur weiter ausprägen.

Viele Mädchen oder junge Frauen sind eng an die Familie gebunden, ihr Leben wird von Geburt an eingeschränkt. Für sie gehört es sich, zu Hause zu sein, wenn Tante und Onkel vorbeikommen. Es gehört sich, in der Küche mit anzupacken. Sonnabends sollen sie die Wohnung saugen und wischen, statt sich mit Freunden zu treffen. Sie sollen die Beine nicht übereinanderschlagen, wenn ältere Personen neben ihnen sitzen, keine kurzen Shorts oder ärmellosen Oberteile tragen oder sich die Nägel rot lackieren, weil das zu aufreizend wirke. Sie dürfen abends nicht lange ausgehen. Bei Freunden übernachten? Auf keinen Fall. Beziehungen, mit wem sie wollen? Nein. Beziehungen überhaupt? Nein. Wenn eine junge Frau einen „Fehler“ – was auch immer das sein soll – begeht, wird sie von ihrer Familie regelrecht geächtet.

Das ständige Putzen, das ich bis heute hasse, wurde mir auch aufgetragen – ansonsten gehörte Urlaub mit Freunden genauso zu meinem Leben wie ausgehen. Oder: Tops und bunte Fingernägel. Ich glaube, dass meine „jugendliche Freiheit“ (wie schräg das klingt) verbunden war mit der Tatsache, dass ich immer vor allem deutsche Freunde hatte.

Ich habe sehr viele junge Frauen mit türkischem Migrationshintergrund kennengelernt, vor allem als Kolleginnen in meinen früheren Aushilfsjobs, die von ihrem Leben voller Geheimnisse – vor der eigenen Familie, aber auch vor Freunden und Fremden – erzählten. Da werden Leggings unter dem Rock auf der öffentlichen Toilette schnell abgestreift. Wenn man nicht mit in die Bar gehen darf, hat man „Kopfweh“. Zuzugeben, dass die Eltern es nicht erlauben, ist für viele beschämend.

Viele Frauen lösen sich von ihren Familien, indem sie jung heiraten. Sie hoffen, in der Ehe endlich freier leben zu dürfen. Das verstört mich zutiefst. Das macht mich traurig. Und so wütend.

Viele türkische Familien in Deutschland bekommen die Entwicklungen in den Metropolen der Türkei nicht mit. Wie fortschrittlich das Leben dort ist. Wie groß Emanzipation geschrieben wird. Gleichzeitig versuchen sie das „Moderne“ des Deutschseins, das sie fürchten, von ihrer Familien abzuwenden. Und nehmen dafür ihren Töchtern die Freiheit.