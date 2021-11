Berlin - Rubi hat nur selten Hunger. Es reicht aus, wenn sie von Feuchtigkeit umgeben ist und es nicht zu kalt ist. Hinter der Badewanne, zum Beispiel in einem Berliner Altbau, gleich in der Nähe vom Rosenthaler Platz, da ist es sommers wie winters ideal für sie. Da kuschelt sie sich in sich selbst ein. Gleich neben dieser Badewanne steht der Korb aus geflochtenem Schilf. Der ist eigentlich für die Schmutzwäsche da. Dann plötzlich taucht im Juli neben dem Korb der Kopf von Rubi dort auf.

Das ist übrigens ganz normal für Würgeschlangen aus dem Süden von Madagaskar, sie jagen auf diese Art: Sie halten ihren bis zu zwei Meter langen Körper gern versteckt im Busch, unter einem Stein, in einer kleinen Höhle – oder eben hinter dem Emaille einer Berliner Badewanne verborgen und schauen nur mit dem Kopf hervor. Dann, wenn sich ein kleines Tier vor ihre zischelnde Zunge verirrt, schnappen sie zu, töten es, verschlingen es und ziehen sich wieder in die Höhle zurück.

Rubi ist noch klein, oder besser: kurz. Sie ist erst drei Jahre alt und kam vor ein paar Jahren in die Wohnung am Rosenthaler Platz. Erdgeschoss, gleich links hinter der Tür. Die Mieter der Wohnung waren für einige Monate im Ausland und hatten diese an Daniel vermietet, einen oft kiffenden Schlangenliebhaber aus Südeuropa. Er blieb nur ein paar Monate. Nach ihm zog eine Schwedin ein, nach weiteren sechs Monaten ein Paar aus Israel. Erst dieses Paar traf auf Rubi, genauer: auf den Kopf neben der Badewanne. Abends, gegen 22 Uhr.

Katrin Koch kennt solche Geschichten, zumindest hat sie so viele davon gehört, dass sie über diesen Fall ganz nonchalant sagt: „Das kommt immer mal wieder vor.“ Die Pankowerin sitzt am Wildtiertelefon des Naturschutzbundes (Nabu) und hat schon so einiges von wilden Tieren mitbekommen, die irgendwo auftauchten, wo sie nicht hingehörten. Da war eine Kornnatter in einer Neuköllner Biotonne (2019), eine Boa im Humboldthain (2018) und ein Gecko im Rucola-Salat. „Leopardengeckos sind sehr schöne Tiere“, sagt Katrin Koch und wiederholt im Gespräch ihren wichtigsten Satz: „Am besten, immer sofort die Polizei oder Feuerwehr rufen.“

Tiere kaufen, wenn sie klein und hübsch sind...

Die Berliner Polizei hält sich bedeckt, was Zahlen aus diesem Bereich angeht. Es gebe keine Statistik, was das Auffinden von exotischen Tieren angeht, nur wenige Funde gelangen allerdings so groß an die Öffentlichkeit wie die „14 Giftschlangen in Potsdamer Schlafzimmer“ (Überschrift vom Sommer dieses Jahres). Das passiert vor allem deshalb häufiger, weil Schlangen gerade – wie alle Haustiere – einen regelrechten Boom erleben. Die Menschen wollen weniger allein sein und kaufen sich Hunde, Katzen, Vögel, Meerschweinchen und Reptilien. Rund 800.000 Terrarien stehen in deutschen Wohnungen, was bedeutet, dass rund 1 Prozent der Deutschen eine Schildkröte zu Hause hat – oder eben eine Schlange.

Am häufigsten, so sagt Katrin Koch, werden in Berlin Schildkröten gefunden. „Ich sage dann immer, es handelt sich hierbei um weggeworfene Tiere.“ Das klinge zwar brutal, aber anders möchte sie es nicht bezeichnen. „Die werden gekauft, weil sie klein und hübsch sind“, sagt sie, „und wenn die Menschen merken, dass die ja richtig alt werden und auch etwas Aufwand bedeuten, dann erlischt die Tierliebe schnell.“ Wenn sie nicht gefunden werden, sterben viele „weggeworfene Tiere“, weil sie sich allein nicht ernähren können oder das deutsche Klima nicht vertragen. Andere wiederum können sich anpassen und vermehren sich sogar.

Eines der Bespiele dafür ist der Rote Amerikanische Sumpfkrebs, der ursprünglich nicht in Berlin heimisch ist und sich jetzt hier niedergelassen hat. Er wurde vor einigen Jahren von einem Unbekannten ausgesetzt und verbreitete sich nicht nur rasend im Tiergarten, sondern ist zu einer Plage geworden. Die Allesfresser fressen die Eier anderer Tiere und verhindern somit, dass die heimischen Arten überleben. Außerdem sind sie oft Träger einer Krankheit, die für andere Flusskrebsarten tödlich ist. Das Land Berlin jagt sie inzwischen aktiv, damit sie sich nicht in andere Gewässer ausbreiten, letztes Jahr wurden rund 30.000 Tiere gefangen, die dann meist im Kochtopf landen.



Katrin Koch vom Wildtier-Telefon muss auch Anrufer beruhigen, denen ein Waschbär zu nahe gekommen ist – wie die Krebse aus den USA eingewandert. Oder sie beruhigt Menschen, die eine tote Fledermaus hinterm Kühlschrank entdeckt haben. Wo die exotischen Tiere wie Schlangen und Geckos landen, wenn sie gefunden werden, das ist höchst individuell: Entweder findet sich ein Tierheim, das sie aufnimmt, oder ein privater Halter. Bei solchen Fragen verweist Koch auf das Veterinäramt oder die Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Umwelt, dort seien die Fachleute für Schlangen.



Boa dieser Sorte waren eine Zeit lang im Trend

Doch zunächst zu Rubi: Glücklicherweise kannten sich die Israelis, die das Tier fanden, mit Schlangen aus ihrer Heimat genug aus, um nicht in Panik zu verfallen. Sie zogen feste Schuhe an und stülpten einen Metalleimer über das Tier. Dann warteten sie auf den Schlangenexperten – und haben bis heute eine Geschichte, die sie auf Dinnerpartys in Tel Aviv und Kreuzberg erzählen können. Das ungefähr drei Jahre alte Tier wurde am nächsten Morgen von Veterinärexperten abgeholt und einem glücklichen neuen Besitzer übergeben. Sehr glücklich, doch dazu später mehr.



Ingo Ludwig von der Senatsverwaltung für Umwelt kennt solche Geschichten wie die von Rubi. „Südliche Madagaskar-Boas waren einige Jahre sehr beliebt, inzwischen ist das Interesse an der Haltung dieser Art wieder komplett verschwunden“, sagt Ludwig. Ja, es gebe da Trends, die sich immer wieder auch nach Filmen richten, zum Beispiel: Eulen wegen „Harry Potter“, Clownfische wegen „Findet Nemo“. „Dabei vergessen viele Menschen, dass nicht alle Tiere sich wirklich als Haustiere eignen“, sagt er. „Manche Tiere legen ihre Wildheit nie richtig ab, deshalb ist die Haltung besonders gefährlicher Arten in Berlin streng geregelt.“ Jemand, der ein Tier von der Liste der gefährlichen Tierarten halten will, muss in Berlin dafür vorher einen Sachkundenachweis erbringen und vorlegen.



Ludwig ist studierter Zoologe und Verhaltensforscher und ist froh, dass die Hauptstadt im Gegensatz zu anderen Bundesländern eine recht strenge Regelung getroffen hat. Er erinnert sich an den Fall einer Frau aus München, die privat einen männlichen Schimpansen hielt und eigentlich gut mit ihm zurechtkam. Eines Tages bekam sie Besuch von einer Freundin das „eigentlich so friedliche Tier“ griff die Freundin an und biss ihr ins Gesicht. Die Besucherin starb an den Folgen. Schimpansen, Großkatzen oder Krokodile dürfen in Berlin von privaten Menschen nicht gehalten werden.



Für Ingo Ludwig ist das klar ein Extrembeispiel. Meist habe auch er es mit harmlosen Tieren zu tun, die entflohen. Neulich fand ein Berliner einen Frosch in einer Waschmaschine, die aus Indien importiert wurde. Einige Tiere entweichen aus Tiergehegen und Terrarien oder gelangen zufällig aus der Natur in den Wohn- und Wirkungsbereich des Menschen, andere werden ausgesetzt, weil der Halter sich überfordert fühlt oder gesetzliche Regelungen und Kontrollen fürchtet. Vielfach werden auch Tiere nur zum Angeben vor Freunden angeschafft.



Johanna S. Die kleine, drei Jahre alte Boa, neben dem Wäschekorb, Gormannstraße, Nähe Rosenthaler Platz.

Ein Trend, der seit Jahren zu beobachten ist: „Die Tiere müssen immer exotischer werden“, sagt er, „da reicht eine 08/15-Echse längst nicht mehr aus.“ Wenn eine bestimmter Gecko nur auf einer kleinen thailändischen Insel vorkomme, dann wird im Internet nach dieser seltenen und auffälligen Art gesucht und man findet immer einen Händler, der bereit ist, besonders seltene Arten zu besorgen. Da sowohl Verkäufer als auch Käufer im Netz oftmals anonym sind, habe das dem illegalen Handel mit seltenen Arten Vorschub geleistet. Ludwig: „In Zusammenarbeit mit den einschlägigen Internetportalen arbeiten wir an wirksamen Änderungen, um den illegalen Wildtierhandel in diesem Bereich einzudämmen.“

Wer ist für welches Tier zuständig?

Ludwig selbst hat in seiner Jugend Insekten, Kröten, Echsen und Schlangen gehalten. Er beobachtete ihr Verhalten bei Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung und Jungenaufzucht. Wichtig ist, dass einem Tierhalter sowohl die Bedürfnisse des Tieres als auch seine eigene Verantwortung dem Tier gegenüber bewusst ist. „Man kann ein Tier nicht wie ein Buch zu Seite legen, wenn das Interesse versiegt, es ist ein Lebewesen.“ Am wichtigsten ist für ihn, dass die Leser dieses Schlangentextes sich folgendes merken: Wer ein unbekanntes Tier findet, hat neben dem Polizeinotruf folgende Ansprechpartner:



Gefährliche Tiere (Schlangen, Skorpione): das Veterinäramt beim jeweiligen Bezirksamt.

Exotisch aber harmlos (Gecko, Schildkröte): die untere Naturschutzbehörde beim jeweiligen Bezirksamt.

Jagdbares Wildtier (Fuchs, Waschbär): die oberste Jagdbehörde bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.

Harmloses Wildtier (Igel, Eichhörnchen): Wildtiertelefon des Naturschutzbundes - also bei der freundlichen Katrin Koch, sie weiß auch bei allen anderen Tier-Problemen Rat.

Rubi, die Würgeschlange vom Rosenthaler Platz, ist über das Veterinäramt bei einem Schlangenliebhaber gelandet. Der neue Besitzer soll ausgerufen haben: „Wow, die ist über 1000 Euro wert!“ Der alte Besitzer, Daniel, war wütend und dieser Zeitung liegt ein Austausch von Chat-Nachrichten vor. Der Ex-Besitzer bezeichnet Rubi darin als „Familienmitglied“. Er liebe diese Schlange. Warum er sie zehn Monate in seiner alten Wohnung vergessen hat, erklärt er nicht. Dafür erzählt Daniel, dass er vorher in Charlottenburg gewohnt habe. „Da war sie auch mal zwei Wochen weg, aber tauchte wieder auf.“ Die Vermieterin beendet den Dialog verzweifelt mit: „Hab ein schönes Leben.“

