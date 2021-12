Berlin - Sie verfügen über Technik, die Gefahren erkennen und Zusammenstöße verhindern soll. Hochautomatisierte Fahrzeuge wurden erdacht, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Doch nun war eines dieser Vehikel in Berlin in einen Unfall verwickelt. In Tegel kollidierte ein selbstfahrender elektrischer Kleinbus mit einem Taxi. Das bestätigte die Polizei der Berliner Zeitung auf Anfrage.

„Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es an der Einmündung Berliner Straße Ecke Am Tegeler Hafen in Tegel zu einem Zusammenstoß zweier parallel fahrender Fahrzeuge“, sagte ein Polizeisprecher. „Dabei entstand an dem selbstfahrenden Kleinbus und dem anderen Auto Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt.“

Untersuchungen zur Unfallursache dauern an

In dem sonnengelben Minibus habe sich kein Fahrgast befunden, erfuhr die Berliner Zeitung. „An unserem Shuttle gab es nur leichte Schäden“, fasste Jannes Schwentu, Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), zusammen. Das Fahrzeug sei seit Mittwochvormittag wieder im Einsatz.

Weder Polizei noch BVG äußerten sich dazu, wie es zu der Kollision kam. „Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an“, so der Polizeisprecher. Ein Taxifahrer, der in Tegel unterwegs war, fasste das Geschehen so zusammen: „Autonom fahrender Bus brettert gegen eine Taxe aus KW“ – Königs Wusterhausen.

Maximal drei Fahrgäste sind zugelassen

In Tegel wollen das Land Berlin, die BVG und weitere Partner auf öffentlichen Straßen erproben, ob sich Fahrzeuge dieser Art für Berlins Nahverkehr eignen würden. „Automatisiertes und vernetztes Fahren kann ein Teil der Lösung städtischer Mobilitätsprobleme sein“, so die Agentur für Elektromobilität. „Ziel ist es, hochautomatisierte Kleinbusse zukünftig flächendeckend einzusetzen, um zum Beispiel Wohnquartiere im Berliner Randgebiet besser zu erschließen und an den bestehenden Nahverkehr anzubinden“, erklärte die BVG.

Das vom Bund geförderte Forschungsprojekt begann 2019 als „See-Meile“. Der 1,2 Kilometer lange Rundkurs, der in der Straße Am Tegeler Hafen beginnt, firmiert heute als Linie 328A. Nach einer coronabedingten Unterbrechung ging der Betrieb im Juni 2021 weiter – als Teil des Forschungsprojekts Shuttles & Co., das mittlerweile bis Sommer 2022 verlängert worden ist. Mit der Linie 328B, die von Alt-Tegel aus ein Wohngebiet erschließt, kam ein weiterer Rundkurs hinzu.

Drei hochautomatisierte elektrische Kleinbusse des französischen Herstellers Easymile, deren Batterien in der Feuerwache Tegel geladen werden, bilden den Fuhrpark. Die nicht mal vier Meter langen Stromer sind für ein Höchsttempo von 18 Kilometer pro Stunde und derzeit für maximal drei Fahrgäste zugelassen. Zur Sicherheit ist bei jeder Fahrt ein Betreuer an Bord. Eines der Fahrzeuge vom Typ EZ10 Gen3 war in den Zusammenstoß auf der Linie 328A verwickelt.