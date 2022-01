Berlin - Meine Familie hatte nie viel Geld. Umso mehr verwirrte es mich in meiner Schulzeit in Mannheim, dass ich umringt war von Mitschülerinnen und Mitschülern aus wohlhabenden deutschen Familien – oder zumindest aus der sogenannten oberen Mittelschicht. Sie lebten in Maisonette-Wohnungen in ruhigen, grünen Stadtteilen, oder in großen Villen mit Schwimmbad im Keller und Jacuzzi im Garten.