Berlin - Wer auf digitale Lösungen setzt, kann ab dem kommenden Montag den Impfnachweis auf dem Smartphone speichern. Es gibt dafür zwei Möglichkeiten: die Corona-Warn-App und später den CovPass. Aber wie geht das konkret? Fragen und Antworten.

Was sind die Voraussetzungen? Wer einen digitalen Impfpass haben möchte, kann ab Montag in ausgewählte Apotheken gehen, wo ein QR-Code erzeugt werden soll. Außerdem ist ein Smartphone notwendig, auf dem sich die Corona-Warn-App befindet, damit der QR-Code auf dem Gerät gespeichert werden kann. Die Daten im QR-Code werden mit einer Signatur abgesichert, die Fälschungen verhindern soll.

Wie geht das mit der Corona-Warn-App? Die Betreiber der App (Telekom und SAP) haben am frühen Mittwoch die neue Version 2.3.2 in den App-Stores von Google und Apple veröffentlicht. Innerhalb von 48 Stunden soll das Update für alle Nutzer verfügbar sein. Der QR-Code, der einmalig und fälschungssicher sein soll, wird in der Corona-Warn-App gespeichert.

Was ist mit dem CovPass? Die App richtet sich an Menschen, die keine Kontaktverfolgungsfunktion für die Anzeige eines digitalen Impfnachweises nutzen wollen. Derzeit ist der CovPass allerdings noch nicht verfügbar (Stand Mittwoch, 9. Juni). Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums soll die App voraussichtlich Mitte Juni in die App-Stores kommen. Das Impfzertifikat kann wie bei der Corona-Warn-App per QR-Code in die App übertragen werden. Der CovPass soll zukünftig zudem negative Test-Ergebnisse und überstandene Infektionen dokumentieren, so das RKI. Allerdings sei zu beachten, dass das Zertifikat erst an Tag 15 nach der letzten Impfung gültig wird, da sich der vollständige Impfschutz erst nach zwei Wochen einstellt.

Wer hat die App entwickelt? Das Kölner Blockchain-Start-up Ubirch, IBM-Deutschland, die Berliner Genossenschaft govdigital und das IT-Unternehmen Bechtle.

Wie geht es weiter? Der digitale Impfpass soll ab Mitte Juni verfügbar sein. Wer sich dann impfen lässt, kann den QR-Code selbstständig in die Corona-Warn-App oder den CovPass übertragen.

Können die Daten im Urlaub europaweit genutzt werden? Die EU hat sich auf ein europaweites Vorgehen geeinigt, so dass die in der Corona-Warn-App und dem CoVPass gespeicherten Daten in den EU-Staaten gültig sein werden.