Berlin - Vor dem Berliner Landgericht musste sich in dieser Woche ein Mann verantworten, der in großem Stil illegal Corona-Hilfen kassiert hat. Es war ein ziemlich kurzer Prozess am Dienstag gegen den 39-Jährigen. Seinen Namen ändern wir an dieser Stelle in Aslan A. Denn er hat vor Gericht eine Unterweltgröße angeschwärzt, um sich zu entlasten – und muss nun wohl um sein Leben fürchten.