Die ukrainische Flagge und die deutsche Flagge, dazwischen ein rotes Herz. Dieses Bild hat ein sechsjähriger Junge aus Kiew gemalt. Es hängt in einem Klassenzimmer in Berlin-Wedding an der Tafel. Dort im Hinterhof eines alten Fabrikgeländes im Dachgeschoss werden seit drei Tagen ukrainische Kinder unterrichtet. Das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk die Arche und die Unternehmensberatungsfirma Boston Consulting Group haben das soziale Bildungsprojekt gemeinsam organisiert.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Die ukrainische Lehrerin hat an einer Grundschule in Kiew unterrichtet und ist selbst vor zwei Wochen vor dem Krieg nach Berlin geflohen.

Es ist wie nach den Sommerferien kurz nach der Einschulung. Kinder laufen auf dem Flur aufgeregt hin und her. Ein Mädchen steht in der Ecke und weint, ihre Mutter versucht es zu trösten und wiegt es sanft in ihren Armen. Es hat viel Schlimmes in den vergangenen Wochen erlebt und mag sich noch nicht von der Mutter trennen.

Vor dem Klassenraum steht Arche-Vorstand Bernd Siggelkow, der den Journalisten an diesem Montagmorgen das Schulkonzept erklärt, das binnen weniger Tage von seinem Team und der Unternehmensberatungsgruppe erstellt worden ist. „Es dient speziell ukrainischen Kindern der ersten bis vierten Klasse, die noch keinen Schulplatz in Berlin haben“, erklärt Siggelkow. Es solle keineswegs in Konkurrenz zu den Regelschulen stehen, sondern sei ein vorübergehendes Projekt. Sobald die Kinder ins Berliner Schulsystem integriert seien, bestünde der Bedarf nicht mehr. Sein Wunsch sei, dass alle Kinder bis zu den Sommerferien einen Schulplatz hätten.

Geflüchtete brauchen Beziehung und moralische Hilfe

Es stehe nicht die Bildung im Fokus, sondern dass die Geflüchteten eine Struktur bekommen und beschäftigt seien, so Siggelkow weiter. „Wenn wir Menschen in unser Land lassen, dann haben wir auch eine Verantwortung für sie, nämlich sie zu unterstützen und zu begleiten“, sagt er. Unter den 28.000 Flüchtlingen, die derzeit in Berlin untergebracht sind, sind schätzungsweise 12.000 schulpflichtige Kinder. „Sie haben zwar einen Platz zum Wohnen aber vielen von ihnen fehlen Beziehungen zu anderen Menschen und moralische Hilfe“, so der Arche-Chef und -Gründer. Er meint, das hiesige Schulsystem sei nicht auf diese Ausnahmesituation vorbereitet, und die Lehrer weitgehend damit beschäftigt, ihren Lehrstoff durchzubringen.

Die Berliner Senatsverwaltung ist gerade dabei, einen Plan für die Beschulung der ukrainischen Flüchtlinge umzusetzen. Bildungssenatorin Astrid Sabine Busse (SPD) teilte der Deutschen Presse-Agentur vor vier Tagen mit, dass „nach jetzigem Stand insgesamt 102 Willkommensklassen an Grundschulen und 45 Willkommensklassen an Schulen der Sekundarstufe I eingerichtet werden“. An den Oberstufenzentren stünden Kapazitäten für 57 Willkommensklassen an öffentlichen Schulen und für 47 Lerngruppen an Schulen in freier Trägerschaft zur Verfügung.

Auch die Mütter profitieren vom alternativen Schulprojekt der Arche. Es sei extrem wichtig für sie, sich auszutauschen und von ihrem Schmerz abzulenken. Sie erhalten über den Arche-Unterricht auch Kontakt zu anderen Frauen. „Sie müssen sich vorstellen, diese Frauen hängen den ganzen Tag am Telefon und versuchen verzweifelt, ihre Männer zu erreichen“, sagt Siggelkow. Viele Familien sind getrennt, weil die Väter in der Ukraine bleiben mussten, um dort für ihr Vaterland zu kämpfen.

Berliner Zeitung/Markus Waechter Anastasiia Sherchuk kam mit ihren beiden Töchtern Polina (l.) und Liza allein nach Berlin. Ihr Mann blieb im Krieg zurück.

Auch die Arche kann die Flut an Anmeldungen momentan gar nicht bewältigen. 50 ukrainische Kinder haben sich bereits für den Unterricht angemeldet. Bislang ist die Beschulung der ersten und zweiten sowie dritten und vierten Klasse nur im Wechselunterricht in zwei Blöcken möglich.

Die ukrainischen Lehrerinnen Tatiana Gubskaya und Natalia Khalit haben sich spontan bereit erklärt, die geflüchteten Kinder zu unterrichten. Gubskaya stand am 22. Februar noch in ihrer Grundschulklasse in Kiew, wie sie sagt. Nur wenige Tage später floh sie mit ihrer Tochter und ihrem Enkelkind nach Berlin und ließ ihre Schülerinnen und Schüler, Freunde und Verwandte und alles, was ihr sonst vertraut war, in ihrer Heimat zurück. In Berlin leben bereits eine weitere Tochter und ihr Schwiegersohn mit zwei Enkeln. „Als mein Schwiegersohn sagte, Tatania du musst helfen und die Kinder hier unterrichten, war mir klar, dass ich diesen wichtigen Job machen muss“, erzählt die 56-Jährige. Ihr Enkelsohn Sergej besucht nun selbst das Arche-Schulprojekt. Ihre Kollegin Khalit wurde mit ihrem Ehemann mitten in ihrem Ägypten-Urlaub vom Krieg in der Ukraine überrascht. „Wir flogen gar nicht wieder nach Hause zurück, sondern gleich nach Berlin“, sagt sie.

Die Unterrichtsmaterialien müssen noch nach und nach angeschafft werden. Schulranzen und Federmäppchen für die Kinder wurden schon aus dem Schulprojekt finanziert. „Die Kinder sind ja fast alle mit nichts angekommen“, sagt Gubskaya. Nur das ukrainische Lehrbuch, das sie in ihren Händen hält, hat ein geflüchteter Junge mit nach Berlin gebracht und kann nun im Unterricht verwendet werden. Zunächst werden die Schüler während der Eingewöhnung in ihrer eigenen Sprache beschult, sollen dann aber auch Deutsch lernen.

„Wir müssen sehr behutsam anfangen“, sagt Siggelkow. Der Unterricht ist zunächst nur von 10 bis 13, maximal 14 Uhr angesetzt. Es dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass auch die Mütter der Kinder von den Kriegsereignissen traumatisiert und fremd in der Stadt seien. Da könne man ihnen nicht den ganzen Tag die Kinder wegnehmen.

Polina fällt die Trennung von ihrer Mutter schwer

Auch Anastasiia Sherchuk und Tochter Polina fällt der Abschied an diesem Morgen schwer. Das sechsjährige Mädchen will die Hand ihrer Mama nicht loslassen. Die Mutter ist mit zwei kleinen Töchtern aus Kiew nach Berlin geflohen. „Mein Mann musste vor Ort bleiben, er arbeitet als Übersetzer für die Deutsche Welle und berichtet aus dem Kriegsgebiet“, sagt sie. Das sei sehr gefährlich und sie habe große Angst um ihn. „Er sendet mir jeden Morgen ein Plus-Zeichen auf mein Handy. Damit will er mir sagen, dass alles in Ordnung ist“, so Sherchuk.

Die meisten Kinder seien sehr stark und gut von ihren Eltern vorbereitet worden, sagt die Lehrerin Gubskaya. Sie seien sehr dankbar, dass sie in Berlin in Sicherheit seien und so gut aufgenommen werden. Dennoch wünsche sie sich ein wenig mehr Hilfe bei der Registrierung vom Staat. Auch Siggelkow übt Kritik an der Organisation. „Der Staat hat relativ wenig reguliert und sich auf die ehrenamtlichen Helfer verlassen“, findet er. Man müsse nur zum Hauptbahnhof gehen, dann sehe man das Chaos.

Es wäre in seinen Augen sinnvoller, aus jedem Bezirksamt vier Mitarbeiter abzustellen und den Ehrenamtlichen an die Seite zu stellen, um die Verteilung der Flüchtlinge besser hinzubekommen.

Auch für Siggelkow und seine Mitarbeiter ist diese Flüchtlingswelle eine große Zerreißprobe. Gerade erst hätten sie die Corona-Krise so einigermaßen bewältigt und nun stehen sie vor einer neuen Herausforderung. Neben dem Schulprojekt werden die Kinder aus der Ukraine auch in den bundesweiten Einrichtungen der Arche, unter anderem in Hellersdorf und Wedding in Berlin, betreut. „Wir haben nur eine bestimmte Kapazität an Personal und übernehmen auch ein finanzielles Risiko, da wir Partner und Spender finden müssen, die bereit sind, uns auch in der Flüchtlingshilfe zu unterstützen.“