Wie viel Platz brauchen Schulen? Anwohner wehren sich gegen Bau in Lichtenberg

Berlins Grundschulen platzen aus allen Nähten. Vor allem Bezirke wie Marzahn-Hellersdorf oder Lichtenberg, deren Bevölkerung in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, leiden unter dem Mangel an Schulplätzen. Im letzten Jahr fehlten allein in Lichtenberg mehr als 1200 Grundschulplätze. Trotz Schulbauoffensive werden auch in den kommenden Jahren Schulplätze fehlen, denn die Bevölkerungszahl Berlins wächst weiterhin rasant. Laut einer Prognose der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung soll die Bevölkerung Berlins bis 2040 auf fast vier Millionen Einwohner ansteigen.