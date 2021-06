Berlin - Es ist der Versuch, in einer turbulenten und zunehmend radikalen Diskussion wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Den festen Boden der Fakten: Wie viele Menschen in Berlin wollen wirklich eine radikale Mobilitätswende, durch die das private Auto massiv zurückgedrängt wird? In Friedrichshain-Kreuzberg kommt es bei einer repräsentativen Befragung jetzt zum Schwur: Wie fänden Sie es, wenn es in Ihrem Wohnviertel keine Stellplätze für Privat-Pkw mehr gäbe? Das Wissenschaftszentrum Berlin und das Bezirksamt wollen eine Datenbasis gewinnen, und das ist gut.