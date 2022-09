Meine Eltern waren knapp 50 Jahre lang verheiratet. Wäre mein Vater nicht vor drei Jahren gestorben, dann wären sie es noch heute. Sie hatten Höhen und Tiefen; so viele Tiefen, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann. Nach der größten Krise wünschte ich mir sogar die Trennung meiner Eltern. Und tatsächlich: Mein Vater zog aus, für zwei Monate, um dann wieder zurückzukommen. Sie begründeten es mit Liebe. Mein Vater war ein liebender Ehemann und stolzer Vater. Doch er liebte auch das Glücksspiel. Als er am 14. Januar 2019 plötzlich vom Stuhl fiel und nicht mehr aufwachte, sagte meine Mutter zu mir: „Er ist in den Armen seiner Geliebten gestorben, der Sucht.“

Mein Vater war fast so lange spielsüchtig wie verheiratet

Jetzt, nach fünf Jahren in einer eigenen Ehe und seit neun Jahren mit meinem Partner zusammen, erkenne ich das Leid meiner Eltern. Und sehe es mit anderen Augen. Ich fühle den gleichen Druck, sehe dieselben Schwierigkeiten, wenn auch aus anderen Gründen, möchte aber alles dafür tun, nicht in die gleichen Fußstapfen zu treten wie meine Eltern. Ich möchte weder meine Kinder erleben lassen, dass ihre Eltern leiden, noch ihnen eine Ehe vorleben, die sie irgendwann mal in einer Therapie mit den Worten kommentieren: „Das lebten sie mir vor. Ich dachte, so wäre es richtig.“

Meine Eltern kamen in jungem Alter zusammen, brachten ihr erstes Kind in den 70ern zur Welt, das zweite, dritte und schließlich mich. Sie lebten als deutsch-türkisches Paar in einem kleinen Städtchen in Süddeutschland und hatten es mit vielen Widerständen, nicht nur von außen, zu tun. Mein Vater spielte zu Anfang nur Karten, später dann vermehrt im Casino, wo es um größere Beträge ging. Hatte er gewonnen, kaufte er uns Kindern neue Sachen zum Anziehen oder zum Spielen. Wir fuhren jedes Jahr in den Urlaub, besaßen eine Zeit lang sogar zwei Autos; wir hatten, was wir brauchten. Uns fehlte es an nichts.

Er wollte für uns gewinnen, nie für sich. Und wenn er verlor, wurde es überspielt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bekam Telefonate mit, in denen mein Vater zu meiner Mutter sagte, dass er viel gewonnen habe und Telefonate, in denen er nachmittags sagte, er gehe ins Café, und erst nachts mit Krawatte im Handschuhfach nach Hause kam. Solche Telefonate waren die Norm. Ich durchsuchte seine Brieftasche und sein Auto, um seine Lügen aufzudecken.

Als Kinder blieben wir im Dunkeln

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern mit uns an einem Tisch saßen, unsere finanzielle Situation besprachen und uns aufklärten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater sich je bei uns Kindern dafür entschuldigte, dass er spielsüchtig war und uns dadurch in schwierige finanzielle und emotionale Situationen brachte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich meine Mutter je bedeckt hielt, wenn sie sich über meinen Vater ärgerte. Wir teilten unser Leben, eine Wohnung und die Probleme meiner Eltern. Sie nahmen uns auf das schwankende, manchmal sinkende Boot mit auf, erklärten uns Kindern allerdings nicht warum. Wenn Dinge gut waren und liefen, dann war das so. Und wenn nicht, dann eben nicht.

Wenn ich nun Bücher oder Artikel lese, Podcasts höre oder mich mit Freundinnen und Freunden unterhalte – immer heißt es, dass man Kinder an die Hand nehmen soll. Ihnen erklären muss, warum was wie ist. Und fragen, man soll sie immer wieder fragen: „Wie geht es dir dabei? Wie fühlst du dich?“ Meine Eltern machten nie eine Therapie. Meine Mutter stieß es wohl an, doch mein Vater hielt nichts davon. Er behauptete auch, nicht krank zu sein. Und dass er jederzeit hätte aufhören können.

Ich bin heute 38 Jahre alt und habe zwei Kinder. Meine Freunde sind größtenteils Eltern, und so ziemlich alle sind oder befanden sich schon einmal in einer bedrohlichen Ehekrise. Viele Eltern stellen sich ihren Problemen in Therapien und erkennen dabei, dass sie Hilfe brauchen. Sind wir eine neue Generation von Eltern, die aus den Fehlern unserer Eltern lernen und es besser machen möchten? Die am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, die Lasten der eigenen Eltern mit auf den Schultern zu tragen?

Sind wir die Generation, die erkennt, dass wir mehrere zwiebelhafte Schichten an uns tragen, die sich über Generationen um uns gelegt haben? Verletzungen, Flucht, Trauer und Abschied sind nicht nur Teil unserer DNA, sie sind Teil unseres Daseins. Sie sorgen dafür, dass wir Ängste haben oder Bindungsschwäche, wie liebevoll wir mit uns und unseren Lieben sind, ob wir erfolgreich sind oder antriebslos. Man könnte dem schlicht nicht viel Beachtung schenken und einfach sein Leben weiterleben. Und ich möchte ehrlich sein: Das wäre sehr viel einfacher.

Mein Mann und ich hoffen aufs Glück

Mein Mann lebt seit einem Monat in einer anderen Wohnung. Wir sind weder getrennt noch zusammen. Wir machen einzeln Therapien, um im nächsten Schritt eine Paartherapie anzugehen. Wir sind damit auf einem Heilungsprozess, auf der Suche nach einem besseren Ich und Wir. Wir haben keine Garantie dafür, danach zusammenzubleiben; worauf wir aber inständig hoffen, ist die Erfüllung unseres Glücks – ob miteinander oder getrennt. Unsere Kinder sind Teil dieses Prozesses. Sie bekommen nicht nur mit, dass Papa nicht mehr bei uns schläft, sondern auch, dass Mama und Papa eine Auszeit voneinander brauchen, obwohl sie einander lieben und auch, weil sie sich noch lieben. Wir streiten nicht vor ihnen, wir reden nicht schlecht übereinander. Wir können zu viert Zeit miteinander verbringen und uns verabschieden, wenn es Zeit ist, in getrennte Wohnungen zu gehen.

Wie lange dieser Prozess dauert? Ich habe keine Ahnung. Es hat 38 Jahre gebraucht, so zu werden, wie ich heute bin. Und nun brauche ich wohl ein paar Tage, vielleicht Wochen, Monate oder Jahre, um mich von dem zu lösen, was ich nicht selbst initiiert habe. Auf dem Weg dorthin finden mein Mann und ich hoffentlich wieder zusammen und haben ein Familienleben, das wir mit gutem Gewissen an unsere Kinder weitertragen können.