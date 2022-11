Wieder Autos auf der Friedrichstraße: „Schade, dass die Flaniermeile weg ist“

Die Blumenkübel und die meisten Sitzbänke waren schon weggeräumt. In der Nacht zu Mittwoch sind in der Friedrichstraße in Mitte auch noch die rot-weißen Barrieren von der Fahrbahn geräumt worden. Jetzt ist der Abschnitt an den Galeries Lafayette, der mehr als zwei Jahre autofrei war, erst einmal wieder für den Kraftfahrzeugverkehr geöffnet. Wie zuvor werden Fußgänger und Radfahrer auf die Straßenränder verwiesen. Nach Meinung vieler Berliner ist damit die Ordnung wiederhergestellt, die Mobilitätswende zurückgedrängt. Doch es gibt auch differenzierte Betrachtungen.