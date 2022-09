Für 22 Millionen Euro Steuerzahlergeld hat die Berliner Polizei in Biesdorf eine Festung errichtet. Am Blumberger Damm, Ecke Cecilienstraße sollen seit Juli beschlagnahmte Fahrzeuge verwahrt werden – und zwar alle, die in Berlin sichergestellt werden.

Vor allem aber: Ein hoher Zaun und Überwachungskameras sollen die Polizei vor Peinlichkeiten schützen. Denn in der Vergangenheit hatten sich Einbrecher aus verschiedenen Polizeidienststellen beschlagnahmte Tatfahrzeuge zurückgeholt. Zudem hatten Kriminelle an beschlagnahmten Autos Feuer gelegt, um Spuren ihrer zuvor damit begangenen Taten zu vernichten.

Nach Informationen der Berliner Zeitung wurde zwischenzeitlich erneut ein Auto vermisst, das auf dem Sicherstellungsgelände in der Belziger Straße in Steglitz verwahrt wurde. Am 30. August leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls ein. Denn als ein Halter seinen Renault Megan abholen wollte, war der Wagen nicht da. Wie Polizeisprecher Thilo Cablitz am Mittwoch aber mitteilte, war das Fahrzeug nicht gestohlen sondern nur mit einem bauartgleichen Modell verwechselt worden.

So etwas soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das marode Gelände in der Belziger Straße soll im Herbst geschlossen werden, die 300 Stellflächen werden derzeit freigeräumt.

Das neue zentrale Sicherstellungszentrum am Blumberger Damm ist hoch gesichert. Samt Halle und Außenstellplätzen ist auf mehr als 18.000 Quadratmetern Platz für 600 Pkw, 270 Krafträder und zwölf Lkw. Fahrzeuge, die bei Straftaten benutzt wurden und als Beweismittel dienen. Hinzu kommen Autos, die zur „Eigentumssicherung“ von der Polizei mitgenommen wurden, etwa nach Verkehrsunfällen, bei denen der Fahrer ins Krankenhaus kam. Wird die benachbarte alte Fläche an der Cecilienstraße zusätzlich als „Überlauffläche“ genutzt, wäre dort Platz für 100 weitere Pkw und zwölf weitere Lkw. Die Polizei könnte also massenhaft Fahrzeuge beschlagnahmen – sollte man meinen.

Warschbärenbefall und ein undichtes Dach

Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Polizei das Objekt viel zu klein geplant hat. Wie aus einem internen Schreiben der Landespolizeidirektion an die Direktion Zentraler Service hervorgeht, wird derzeit deshalb die Beibehaltung des Geländes an der Belziger Straße in Schöneberg erwogen.

Sollte dieses Gelände jedoch offen bleiben, wäre das mit zusätzlichen Kosten verbunden: Eine Wachfirma müsste engagiert werden, weil die Polizei bereits jetzt schon nicht genug Leute zur Bewachung ihrer eigenen Immobilien hat. Außerdem sind das Gelände und die Halle in einem schlechten baulichen Zustand. Laut internem Schreiben ist das Dach undicht und die Heizungsanlage marode, zudem gibt es einen „Waschbärenbefall“.

Auch in anderen Dienststellen quellen die Stellflächen über: So ist die Direktion 5 in der Kreuzberger Friesenstraße, die 18 Stellplätze hat, derzeit mit 72 Fahrzeugen überbelegt. Entsprechend eng ist es auf dem Hof für die Einsatzfahrzeuge der Polizei. An der Pankstraße in Gesundbrunnen sind die zehn ausgewiesenen Stellplätze schon seit Jahren überbelegt, derzeit mit 15 Fahrzeugen.

Die Sicherstellungsflächen sind über die gesamte Stadt verstreut. In Schulzendorf gibt es 28 und an der Spandauer Radelandstraße 33 Stellplätze. Das neue Gelände am Blumberger Damm sollte das Durcheinander beenden.

Polizei macht die langsam arbeitende Justiz verantwortlich

Gern wäre die Polizei die vielen Autos auch schneller wieder los. Doch daran ist nicht zu denken. Einer der Gründe liegt aus Sicht der Polizei in der langsam arbeitenden Berliner Justiz. „Ein elementares Problem für den übermäßigen Bedarf an Stellflächen stellt die Nichtfreigabe in den anhängigen Verfahren durch die Amts- und Staatsanwaltschaft zur Aushändigung und dann auch zur Verwertung (…) dar“, heißt es in dem Schreiben.

Die Polizei fordere regelmäßig „die zuständige Gerichtsbarkeit“ auf, Kraftfahrzeuge, die für das Verfahren nicht mehr benötigt werden, bevorzugt freizugeben. „Leider verlief dieses Verfahren bisher ohne spürbaren Erfolg.“

Die jetzt zur Verfügung stehenden Plätze dürften schnell ausgelastet sein. Denn die Zahl der sichergestellten Autos steigt seit Jahren. Vor fünf Jahren waren es noch 4883 Fahrzeuge, im vergangenen Jahr bereits 5613. Rund ein Drittel davon sind Autos, die wegen des Verdachts technischer Mängel eingezogen wurden, etwa getunte Wagen nach illegalen Autorennen oder Unfallfahrzeuge, deren Fahrer behauptete, seine Bremse habe nicht funktioniert. Sie kommen seit 2018 auf Stellflächen der Dekra unter, die zu den Kfz die entsprechenden Gutachten erstellt.

Auch in diesem Jahr sind die Zahlen bereits gestiegen. In der ersten Jahreshälfte wurden von der Polizei 2762 Fahrzeuge sichergestellt – davon standen 776 wegen des Verdachts technischer Mängel bei der Dekra.

DNA-Spuren vernichtet – mit Schaum

Ein Teil der Kraftfahrzeuge verschwindet allerdings auch wieder. In den vergangenen Jahren haben Einbrüche in die Kfz-Sicherstellungsgelände für Aufsehen gesorgt: 2017 brachen Komplizen der Goldmünzen-Diebe in die Halle an der Belziger Straße ein. Sie vernichteten in einem Audi A6, der beim Einbruch ins Bode-Museum benutzt wurde, wichtige DNA-Spuren – mit einem Schaumlöscher.

Im Mai 2019 zündeten Einbrecher an der Cecilienstraße zwei Audis und einen mit einem Bauwagen beladenen Anhänger an. 2020 brachen Unbekannte an der Cecilienstraße ein und setzten elf Autos in Brand. Darunter einen BMW, der bei einem Einbruch in eine Sparkasse in Frohnau benutzt worden war.

Laut Innenverwaltung war es von 2011 bis 2019 mehr als 30-mal Unbefugten gelungen, in Sicherstellungsgelände einzudringen – 30-mal in der Cecilienstraße, siebenmal in der Belziger Straße.

Polizeigewerkschaft fordert Weiterbetrieb des Standortes in Schöneberg

Der Neubau auf dem Sicherstellungsgelände am Blumberger Damm wurde von Berlins Innensenatorin Iris Spranger wohl auch deshalb freudig begrüßt. Im August bei der feierlichen Übergabe des Areals erklärte sie, es sei „auf höchstem sicherheitstechnischen Niveau“ und damit ein Gewinn für die Stadt.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft ist nicht so optimistisch. Sie fordert, das Areal an der Belziger Straße in Schöneberg weiterhin zu nutzen. „Wir brauchen den Standort“, sagt der Landesvorsitzende Bodo Pfalzgraf. „Das ergibt sich aus der Menge und Verteilung der in den vergangenen Jahren sichergestellten Fahrzeuge.“ Statt darauf zu verzichten, solle der marode bauliche Zustand behoben und Personal bereitgestellt werden.