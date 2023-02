Berliner FDP: Zitterpartie um den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus

Um 18 Uhr gibt es erst mal lange Gesichter. Als die erste Prognose über den großen Bildschirm flimmert, klatschen die FDP-Anhänger noch laut, weil ihr Wunschpartner, die CDU, stärkste Kraft ist. Als der gelbe Balken dann erscheint, wird es still im Atrium des Hans-Dietrich-Genscher-Hauses in Berlin-Mitte. Die Fünf-Prozent-Hürde ist nicht geschafft, die FDP ersten Prognosen zufolge aus dem Landtag geflogen. Das war’s. Die Gesichter der Anhänger bei der Wahlparty sind von Entsetzen gezeichnet, das Gemurmel bleibt gedämpft.

Auch der FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja wirkt niedergeschlagen. Als er die Bühne betritt, beklatschen ihn die Anhänger wie einen Popstar. Er lächelt und ruft in den Saal, dass seine Partei für einen politischen Wechsel gekämpft habe. Und dass er immer noch an einen Erfolg glaube. Er verspricht: „Das wird ein langer und spannender Abend.“ Die FDP sei nichts für schwache Nerven.

Die Liberalen, die sich versammelt haben, lachen – oder sie nicken niedergeschlagen. Um 19 Uhr steigt die Stimmung plötzlich. Die FDP hat laut einer Hochrechnung doch die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. Viele holen sich ein Bier und eine Currywurst. Wenig später liegen die Hochrechnungen wieder unter fünf Prozent. Und die Gesichter werden lang.

Dass es eine Zitterpartie für die Liberalen werden könnte, sagten die Umfragen voraus. Trotzdem war in diesem Wahlkampf alles möglich. Drei Optionen gab es für die Berliner FDP – sie bleibt im Abgeordnetenhaus, regiert sogar mit, oder sie fliegt raus.

Die Berliner FDP ist Hochs und Tiefs gewohnt. Seit mehr als drei Jahrzehnten regierte sie in der Hauptstadt nicht mehr mit, flog 2011 auch mal aus dem Abgeordnetenhaus, um 2016 wiederzukommen. Damals punktete die Partei mit der Offensive für den Flughafen Tegel, der sollte bleiben. Das zog, die Liberalen durften wieder mitspielen. Diesmal hatten sie sich die Verwaltungsreform zu eigen gemacht. Das Wahlversprechen war, die Verwaltungswege kleiner zu machen, den Behördenapparat zu modernisieren – mit dem Fokus auf mehr Bürgerservice.

Außerdem bissen sich Czaja und seine FDP an den Grünen fest, vor allem an deren Vorsitzenden und Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Diese wollten die Liberalen, so gaben sie früh bekannt, auf keinen Fall zur Regierenden Bürgermeisterin wählen. Czaja machte auch keinen Hehl daraus, dass er gerne mit der CDU und der SPD paktieren würde.

Ob er und seine Partei jetzt überhaupt mitreden werden die nächsten Jahre, wird sich zeigen. Ein FDP-Anhänger sagt am Abend: „Die Berliner wollen den Wechsel nicht.“ Er befürchte, dass es so weitergehe wie bisher. Manche schieben das schlechte Abschneiden an dem Abend auf die Bundes-FDP. Seit diese in der Ampel mitregiert, verlieren die Liberalen in den Landtagen an Zuspruch. 2022 war ein besonders mieses Jahr, das könnte sich nun fortsetzen.