Wiens schönstes Freibad: Jugendstil und Pinienzapfen statt Schlägereien

Immer, wenn die Berliner zu Besuch sind, wollen sie Schnitzel essen. M. war da, es war heiß, die neuerdings oft versöhnlich gestimmte Falter-Wetterkritik schwärmte von „einwandfreiem Juliwetter: Warm bei 28 Grad und großteils sonnig“. Statt zur Alten Donau fuhren wir mit der Buslinie 38A Richtung Kahlenberg. Dort, zwischen Weinbergen und den Serpentinen der Höhenstraße, befindet sich das meiner Meinung nach schönste Schwimmbad Wiens.



Schon der Eingangsbereich des für Deutsche unaussprechlichen Krapfenwaldls ist, wenn man von der falschen „Joga“-Schreibweise absieht, eine optische Wohltat, hinzu kommt das sonnige Gemüt aller Mitarbeitenden, was auch M. sofort auffiel. Nach Durchquerung eines im Jugendstil gehaltenen, hölzernen Badehauses landet man auf einer weitläufigen, waldig-hügeligen Grünfläche.

Von ganz oben erinnert die Aussicht auf die diesige, dampfende Stadt, das ist keine Übertreibung, an L.A. Ich liebe L.A. Wir suchten uns einen schattigen Platz auf der zwar pinienzapfenübersäten, aber komplett müllfreien Wiese und widmeten uns unserer jeweiligen Lektüre (er: „Babylon Berlin“, ich: „Die kranke Frau“). Das beruhigende Wienidiom mischte sich mit Wasserklatschen – Beckenrandsprünge schienen seltsamerweise erlaubt – und Gesprächsfetzen über Zweitwohnsitze am Neusiedlersee.

Obwohl das Hauptschwimmbecken kaum größer war als der Springbrunnen im Sony-Center, kam sich keiner der darin Schwimmenden in die Quere. Zum anschließenden Trocknen boten sich die am Beckenrand aufgebahrten Betondreiecke an. Ich denke nicht, dass jemand heimlich Handyfotos der davon Gebrauch machenden Frauen schoss. Im Kreuzberger Prinzenbad, erzählte M., seien nicht erst seit diesem Sommer Securitys im Einsatz, wobei es trotzdem ständig zu Schlägereien komme. Hoffentlich, entgegnete ich, liege das nicht am kürzlich verabschiedeten Gesetz, wonach jetzt auch Frauen oben ohne baden dürfen.

Beides, die Schlägereien und die weibliche Barbusigkeit, schienen im Krapfenwaldl sehr weit weg. Dann bekam mein Freund Hunger. In einem Jugendstilkiosk, merkten wir, macht Schlangestehen beinahe Spaß. Mein Großer Brauner – keine Hitlermetapher, sondern eine Milchkaffeespezialität – kostete fünf Euro und schmeckte so, wie meine Haut nach der letzten Bergtour aussah, verbrannt. Dreimal bat ich die Kioskwirtin, eine resolute Weißschürzenträgerin wie aus einem Horváth-Stück, um Milchnachschub, den sie mir jedes Mal anstandslos gewährte. Serviceoase Österreich.

Zwischendurch beobachtete ich fasziniert die balkanstämmige Mitarbeiterin, die jede Pommes-Schranke-Bestellung mit den Worten „geht scho!“ über die Theke pfefferte. Diesen Ausdruck meinem Berliner Freund zu erklären, fiel mir nicht ganz leicht, dabei liebe ich dessen höflich kaschierte Ungeduld auf eine ganz und gar intuitive Weise. „Geht scho“ heißt: Von meiner Seite aus könnte es jetzt rein theoretisch losgehen, wenn Sie also bitte die Freundlichkeit besäßen.



Für noch größere Verwirrung sorgte bei M. der neben dem Mülleimer angeschriebene Satz „Mach’s kleiner warat feiner“. Er werde, so meine Erklärung, damit auf erneut ausgesprochen umsichtige Art gebeten, seinen Abfall auf möglichst platzsparende Weise in den dafür vorgesehenen Mistkübel zu befördern. Das leuchtete meinem sich an einer Schnitzelsemmel labenden Freund ein. Schnitzel in Wien, das muss schon sein.