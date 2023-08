Es dauert eine Weile, bis in Werneuchen, etwa zehn Kilometer nordöstlich der Berliner Stadtgrenze, doch jemand von dem Känguru erzählt. Der einzige Gast im Dönerladen bleibt erst still und studiert lange grübelnd die Karte. Hier, in den kleinen Orten vor der großen Stadt, da kennen die Menschen einander. Und da möchte auch niemand schlecht über andere reden. Aber ja, von diesem Video mit dem Känguru hat er gehört. Und eigentlich wissen auch viele hier, wo das Känguru herkommen könnte. „Fragen Sie mal in Seefeld nach“, sagt der Mann. Es könne sein, dass dort Kängurus gehalten werden. „So als Hobby, aber von mir haben Sie das nicht.“

Am Dienstagabend hatte ein Hörer des Radiosenders Fritz dem RBB ein Video zugesendet, das ein Känguru auf einer Wiese zwischen Werneuchen und Seefeld zeigt: Als Dominik Perplies, der filmende Traktorfahrer, sich dem Känguru nähert, springt es weg. Wie ein anderes hoppelndes Tier, also ein Kaninchen, Hase oder Grashüpfer, sieht es nicht aus, auch nicht wie ein Wildschwein. Das ist schon ein richtiges Känguru.



Die Zweifel kamen aber nicht von ungefähr. Vor zwei Wochen erst sorgte die Suche nach einer vermeintlichen Löwin im Süden Berlins international für Aufregung. Auch damals ging es um ein Video, allerdings war darin viel weniger zu erkennen. Experten aus der ganzen Welt kommentierten – und waren sich schließlich einig: Es war nur ein Wildschwein.

Die Nachricht vom Känguru überrumpelte die Brandenburger Behörden, und es dauerte, bis die Zuständigkeiten geklärt waren. Die Forstbehörde verwies am Mittwochmorgen noch auf die Jagdbehörde. Da Kängurus allerdings kein jagbares Wild sind, ist laut Jagdbehörde die Naturschutzbehörde zuständig. Eins stand allerdings fest: Wo das Tier herkomme, wisse man nicht. Die Beamten hatten eben noch nicht in Seefeld nachgefragt.



Potenzielle Ausbruchsorte für das australische Beuteltier gibt es in Brandenburg viele. Der Campingplatz Ludwig Leichhardt am Schwielochsee unterhält beispielsweise ein Kängurugehege. Auf Nachfrage geht der dortige Platzwart erst einmal die Kängurus zählen. „Heute Morgen haben wir sie zwar gefüttert, aber nicht gezählt.“ Eine Stunde später weiß man: Alle sieben Kängurus sind an Ort und Stelle.

Sowohl Thomas Frey vom Brandenburger Landesamt für Umwelt als auch Derk Ehlert, der Wildtierexperte des Landes Berlin, bestätigten, dass bestimmte Kängurus geschützter Arten meldepflichtig seien, es sich in dem Video allerdings höchstwahrscheinlich um ein Rotnacken-Wallabey handle, das nicht gemeldet werden müsse. Es gebe zwar Empfehlungen für eine artgerechte Haltung, die aber niemand kontrolliere. Trotzdem sei die Aussetzung immer untersagt. Laut Ehlert sollte das Überleben des Kängurus, was Klima und Ernährung angeht, in Brandenburgs freier Wildbahn „kein Problem sein“. Ein Känguru sei zwar ein Gruppentier, „alleine kommt es aber auch klar“. Die Witterungen kenne das Tier bereits aus Westaustralien. Nur kalte Winter könnten es stören.

Das Video vom Känguru scheint auch im ruhigen Werneuchen seine Runden gemacht zu haben. Einige Einwohner begegnen ihm jedoch mit Skepsis, immer wieder geht es um das Löwen-Wildschwein, das an der Echtheit des Kängurus zweifeln lässt. Dem Hinweis aus dem Dönerladen in Seefeld zufolge gab es hier aber in der Tat Vermutungen. Auch an der Echtheit des Videos zweifeln nur wenige.



Am Seefelder Bahnhof fährt stündlich die RB25 zum Berliner Ostkreuz. Ein wartender Jugendlicher sagt, er habe „die Ecke auf dem Video nicht erkannt“. Sein Vater habe allerdings einmal erzählt, ein känguruähnliches Tier in einem Kleingarten am Ortsrand gesehen zu haben. Er zeigt über die Schienen in eine ungefähre Richtung.

Brücke über die Regio-Schienen in Seefeld Laurenz Cushion

Am Friedhof vorbei und an einem Maisfeld entlang gestaltet sich die Suche nach Menschen überhaupt etwas schwierig. Auf der Wiese vor dem letzten Plattenbau am südlichen Rand des Ortes gibt dann eine Hundebesitzerin einen Hinweis, wie das mutmaßliche Zuhause des Kängurus zu erreichen ist.

Der Weg von den Gleisen zum Ortsrand Laurenz Cushion

Zuerst zeigt sie auf die einige Schritte hinter der Wohnsiedlung liegenden Reihengaragen. Zwischen ihnen kann man die Gartentore der Kleingärten sehen. Von hier sei das Gehege aber nicht sichtbar.

Am Ende der Garagen ist der Känguru-Kleingarten Laurenz Cushion

Der Hundebesitzerin war erzählt worden, dass sich das Gehege an der Rückseite des Gartens befinde. Diese zu erreichen sei etwas komplizierter. „In den Wald rein, dann erst nach rechts und dann nach links“, ist ihr Vorschlag. Von dort aus, sagt sie, sollte man das Gehege des Kängurus sehen können. Sie kann sich vorstellen, dass das Känguru auf dem Video aus der Kleingartenkolonie stamme. „Die haben das aber schon seit Jahren.“

Der Waldweg Laurenz Cushion

Im Wald hinter der Kleingartenanlage liegt ein stillgelegtes Eisenbahngleis. Von dieser Erhöhung aus sieht man die Rückseiten der Kleingärten. Im letzten Garten sind ein Hühnerstall und ein großes, leeres Gehege zu sehen.

Ein Gehege an der Rückseite der Kolonie Laurenz Cushion

Hinter einem etwa zwei Meter hohen Zaun befindet sich ein Auslauf mit einem Busch. Gegenüber steht ein Verschlag aus Brettern mit einem bodennahen Eingangsloch. Unter der linken Hälfte des Verschlags ist in einer Kuhle ein Versteck mit Zweigen und Steinen eingerichtet.

Das leere Gehege: laut den Einwohnern von Seefeld das (ehemalige) Zuhause eines Kängurus Laurenz Cushion

Nach einiger Zeit ist ein Mann in Arbeitskleidung im vorderen Teil des Gartens zu sehen. Als wir klingeln, bleibt er im Bungalow in der Mitte des Gartens und guckt unauffällig aus einem der Fenster. Später sagt er, er sei nicht der Besitzer des Gartens, sondern nur für Reparaturen gekommen. Von dem möglichen Kängurugehege wenige Meter hinter ihm habe er „keine Ahnung“.



Doch was wird nun aus dem Känguru? Laut dem Wildtierexperten Derk Ehlert gibt es erst mal keinen Handlungszwang, da von dem Tier keine Gefahr ausgehe; auch komme es im Freiland zurecht. Sollte man dem Känguru begegnen, genüge es, „sich zu freuen und möglicherweise ein Bild an die Behörden zu schicken“. Vor Box- und Trittattacken müsse man keine Angst haben, das Tier wehre sich nur, wenn es äußerst bedrängt sei. Eine Jagd nach dem Känguru sei nicht nötig.



Allerdings könnten der Eigentümer oder das Veterinäramt versuchen, das Tier einzufangen. Das Veterinäramt Barnim sagte jedoch, das dies nicht in Planung sei, da von dem Känguru keine Gefahr ausgehe und eine Einfangaktion schwierig, vielleicht sogar unmöglich wäre. Kängurus seien „zu flink“. Hinweise zur Herkunft des Tieres habe das Amt bisher keine – und ein Verlust wurde bislang auch noch nicht gemeldet.