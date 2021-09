Berlin - Als ich die Nachricht aus dem Landesdenkmalamt las, bekam ich Herzklopfen. Die Häuser der Wilhelmstraße werden unter Denkmalschutz gestellt, stand in der Nachricht. Ich las sie gleich zweimal, ich freute mich und war wütend. Denn am Ende der Nachricht stand, dass das Wohnquartier weitgehend im Ursprungszustand erhalten sei, „bis auf einen Abriss“.

Angela Merkel, Birgit Breuel, Herr Wegner

Der „Abriss“ war mein Haus, dort war meine Wohnung. Otto-Grotewohl-Straße 13 a, später Wilhelmstraße 59, neben der russischen Schwimmhalle, schräg gegenüber vom Brandenburger Tor. Ich habe die Wohnung 1992 kurz vor der Geburt meines Sohnes bekommen, mit Wohnberechtigungsschein. Noch so eine Sache, die mich wütend macht. In der Nachricht steht: „Die ungewöhnlich großen Wohnungen waren zu Zeiten der deutschen Teilung der gesellschaftlichen und politischen Führungsebene der DDR vorbehalten.“ Das stimmt und stimmt nicht. Katarina Witt und Günther Schabowski haben dort gewohnt. Aber auch meine Freundin Claudia, eine alleinerziehende Krankenschwester, unser Hausmeister Herr Wegner, mein Tagesspiegel-Kollege Lothar Heinke. Und später: Angela Merkel, Joachim Gauck, Birgit Breuel. Die Kanzlerin, der Bundespräsident, die Treuhandchefin. Davon steht nichts in der Nachricht.

Man muss Geschichte genau erzählen. Das kann man von meinem Haus lernen. Es war das letzte im letzten sozialistischen Wohngebiet der DDR. Helmut Stingl hat es entworfen, genau wie das Ahornblatt, das es auch nicht mehr gibt. Stingl kam aus dem Sudetenland und war Bauhaus-Fan. Er sollte eigentlich selbst in eine der Wohnungen in der Wilhelmstraße einziehen, hatte aber nach der Währungsunion Angst, die Miete nicht mehr bezahlen zu können und blieb lieber in Lichtenberg. Auch das gehört zur Geschichte.

Ein Schandfleck wie der Palast der Republik

Die Mieten stiegen dann gar nicht so stark, die Straße wurde nicht zum Kudamm des Ostens, wie uns Hausmeister Wegner es bei unserem Einzug prophezeit hatte. DDR-Plattenbauten in der Mitte der Stadt waren eine Provokation, ein Schandfleck, wie der Palast der Republik. Die Wohnungsbaugesellschaft Mitte verkaufte alle Häuser bis auf eins an einen Schweizer Unternehmer, der Senat ließ das Rückkaufrecht verstreichen. Als mein Haus abgerissen wurde, war Michael Müller Senator für Stadtentwicklung.

Ich fahre oft an der Ecke vorbei, wo mein Haus stand und jetzt die teuersten Wohnungen der Stadt entstehen sollen. Ich kann nicht hingucken. Es tut mir weh. Schwer zu sagen warum. Ich war längst weggezogen, als die Abrissbagger kamen.

Neulich habe ich bei einer Führung im Haus der Statistik gelernt, dass die Bundesrepublik zur gleichen Zeit wie die DDR mit der Fertigung von Plattenbauten begann, aber bald wieder damit aufhörte, weil es ihr zu teuer war. Ich habe Fotos von den abgerissenen Springpfuhl-Arkaden gesehen und gestaunt, wie schön die waren. Ein paar Tage später las ich, dass Willi Neuberts Wandbild am Pressecafé wieder freigelegt wird. Nach 30 Jahren.

Es verändert sich gerade etwas im Blick auf die DDR-Architektur. Für mein Haus kommt die Erkenntnis zu spät. Aber vielleicht fragen sich ja Berlin-Besucher in der Zukunft, warum da an der Wilhelmstraße dieses Gebäude steht, das ganz anders aussieht als die anderen, wer das zugelassen hat. Ich könnte ihnen die Geschichte erzählen.