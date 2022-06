Katja Kharchenko steht auf dem Schulhof des Canisius-Kollegs. Um sie herum summen die Geräusche einer großen Pause. Ihre Fingernägel sind in den Farben der ukrainischen Fahne lackiert. Sie trägt ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift „Positivity is a superpower“, vielleicht ihr Motto in diesen Tagen.

Kharchenko kommt aus Odessa. Dort hat sie früher Deutsch und Englisch an einem Gymnasium unterrichtet – und Business-Englisch in privaten Unternehmen. Seit Ende März arbeitet sie als Lehrerin am Canisius-Kolleg, einer katholischen Privatschule in Tiergartennähe, die einen guten Ruf genießt. Es gibt Eltern aus bildungsnahen Elternhäusern, die jedes Jahr alle möglichen Verrenkungen machen, um für ihre Kinder einen der begehrten Plätze in dem grundständigen Gymnasium zu ergattern.

Nur wenige Wochen nach Kriegsbeginn ist dort eine neue Willkommensklasse eröffnet worden, in die jetzt ausschließlich geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine gehen. Sie sind zwischen 11 und 16 Jahre alt, kommen aus Städten wie Kiew, Charkiw und Tscherkassy. Katja Kharchenko unterrichtet diese Klasse.

Dass und wie sie in Berlin so schnell eine Wohnung und gute Arbeit gefunden hat, kommt der Lehrerin heute fast wie ein Wunder vor. Ihre Cousine war mit zwei kleinen Kindern und einem Hund nach Berlin gekommen und stand eines Nachts weinend am Hauptbahnhof. Dort hatte sie ein freundliches kinderloses Ehepaar aufgelesen und ihr eine Wohnung zur Verfügung gestellt. „Komm nach Berlin, hier ist noch ein Zimmer frei, hat meine Cousine mir am Telefon zugerufen.“

Katja Kharchenko hat sich mit ihrer elfjährigen Tochter Dascha ins Auto gesetzt und ist nach Berlin gefahren. Fünfzig Stunden stand sie mit ihrem Auto an der Grenze nach Moldawien, kam nur zentimeterweise voran. „Ich glaube, dass ich in diesen fünfzig Stunden meine ersten grauen Haare bekommen habe. Es war dunkel, die Autos hatten die Lichter an. Wir hörten die Flugzeuge über unseren Köpfen, und ich habe mir vorgestellt, was für ein einfaches Ziel wir wären. Und auch, wie wenig ich tun könnte, um meine Tochter zu schützen.“

Fast wie ein Wunder: Wie Katja Kharchenko in Berlin ihre Arbeit fand

In Berlin angekommen, zog sie gleich zu ihren deutschen Gastgebern und ihrer Cousine nach Schöneberg. Kurze Zeit später ist ihre Verwandte dann schon weitergereist nach Lissabon. „Ich halte das für verrückt. Aber es ist ihr Leben, sie muss wissen, was sie damit macht.“

Die Stelle im Kolleg fand Katja Kharchenko durch die Vermittlung ihres Gastgebers. Er hatte eine E-Mail an die Schulleiterin geschrieben, daraufhin wurde Kharchenko zum Vorstellungsgespräch eingeladen. „Ich war so aufgeregt, dass ich zu stottern anfing. Und als die Schulleiterin am Ende sagte: Wir melden uns, dachte ich: Nie im Leben wird das passieren!“

Doch nun hat sie einen Vertrag. Der Umgang mit den Jugendlichen macht ihr Freude, die Arbeit im Tandem mit ihrem deutschen Kollegen auch. Er heißt Jan Gursch-Büdenbender, ist ein netter und erfahrener Mann, der seit 2017 Willkommensklassen am Kolleg unterrichtet hat. Kharchenko und Gursch-Büdenbender unterrichten jeweils sechs Stunden Deutsch in ihrer gemeinsamen Klasse und benutzen dabei dasselbe Lehrbuch. Sie sprechen sich ab, wer welche Lektion durchnimmt.

Berliner Zeitung/Eva Corino Deutsch-ukrainisches Tandem: Jan Gursch-Büdenbender und Katja Kharchenko unterrichten die Willkommensklasse gemeinsam.

Die Lektion über Familienbeziehungen übernimmt an diesem Morgen Gursch-Büdenbender. Er wirft ein Foto an die Wand von einer fröhlichen Familie; die Schüler sollen einen kleinen Text schreiben, in dem sie sich Namen ausdenken, die Verwandtschaftsverhältnisse, Hobbys und Berufe der Personen imaginieren. Oft klingen die Namen, die die Jugendlichen sich aussuchen, ukrainisch oder englisch. Der Lehrer forscht nach: „Was könnte man noch sagen statt Nikita, Bob oder Tom? Wie wäre es mit Niklas, Robert oder Thomas?“

Auf der Suche nach typisch deutschen Namen und einem Beruf mit R

Der 14-jährige Vlad überrascht ihn mit Vintagenamen wie Gunnar und Wilhelm – und kommt beim Thema Hobbys richtig in Stimmung: „Das ist Astrid,“ sagt er entschieden. „Sie mag gerne Piano spielen und Shopping gehen.“ Die Familienbeziehungen werden zunächst eher konservativ gedeutet. „Hey, schaut ihr denn gar kein Netflix?“, fragt der Lehrer provokant. „Dieser Mann könnte doch auch der Ex-Mann sein und der jüngere Freund der Großmutter!“ Amüsierte Blicke.

Nach der Pause wird „Stadt, Land, Fluss“ gespielt. Weil die Kategorie Fluss zu schwierig ist, soll stattdessen ein Beruf eingetragen werden. Als ein Junge auf der Suche nach einem Beruf mit R auf „Rasenmäher“ kommt, johlen einige Mitschüler. „Okay, na gut, das will ich mal durchgehen lassen,“ sagt der Lehrer.

Auf dem Stundenplan der Willkommensschüler stehen noch die Fächer Mathematik, Kunst und Sport. Sie haben in der Regel vier oder fünf Stunden Unterricht täglich, danach beginnt die zweite Schicht, jedenfalls für diejenigen, die noch mit ihren ukrainischen Lehrkräften in engem Austausch stehen, über Google Classroom auf die Hausaufgaben zugreifen und dann bis in den Abend daran herumknobeln.

Dieses zweigleisige Lernen ist anstrengend. „Im Moment sehe ich viele müde Schüler, die morgens zu spät zum Unterricht kommen“, sagt Gursch-Büdenbender. „Das ukrainische Bildungsministerium hat versprochen, dass wegen des Krieges alle Schüler ein Zeugnis bekommen, egal an welchem Ort sie sich aufhalten,“ erklärt Kharchenko. „Aber unsere Schüler wollen nicht nur irgendein Zeugnis, sondern ein Zeugnis mit guten Noten. Deshalb strengen sie sich an. Bildung hat in der Ukraine eine hohe Priorität.“

Die ersten Familien kehren schon wieder zurück nach Kiew

Gestern war der erste Elternabend für die neue Willkommensklasse. Katja Kharchenko hat viel übersetzt und auch erfahren, dass eine Familie in den nächsten Tagen Berlin Richtung Kiew verlässt. „Die Mutter vermisst ihre Stadt, ihre Freunde – und hat Angst, ihre Arbeit als Redakteurin zu verlieren, wenn sie jetzt nicht zurückkommt.“ Kharchenko selbst könnte sich eine Rückkehr zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen. „Im Traum höre ich immer noch die Sirenen. Und außerdem weiß ich, dass es für meinen Mann eine große Beruhigung ist, dass wir hier in Sicherheit sind. Seine Einheit ist gerade nach Mykolajiw verlegt worden, und unsere Telefonverbindung ist im Moment sehr schlecht.“

Hier bricht die Rede kurz ab, der Blick verdunkelt sich. Diese tägliche Angst um ihren Mann muss sie verdrängen, um in ihrem neuen Alltag funktionieren zu können. Und apropos, wie geht es Dascha, ihrer Tochter, die zugleich ihre jüngste Schülerin ist? Hat sie schon ein paar deutsche Freundinnen gefunden? „Vielleicht. Sie winken sich zu auf dem Schulhof, lächeln kurz. Zarte Anfänge“, sagt die Mutter.

In der vergangenen Woche hat sich die Willkommensklasse mit ihrer deutschen Patenklasse im Tiergarten getroffen. Es gab eine Art Speeddating am See. In kleinen Gruppen sind die Jugendlichen am Wasser entlangspaziert und haben einander ausgefragt. Nach einer Runde um den See wurden die Gruppen neu gemischt.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Die Jungsecke in der Willkommensklasse

Innovativ in Berlin: Eine kleine Sekundarschule als Teil des Gymnasiums

„Im Moment gibt es drei Willkommensklassen am Canisius-Kolleg, zwei gemischte Klassen und eine, die nur für die ukrainischen Schüler gedacht ist. Die ersten Erfahrungen mit Willkommensklassen hat die Schule im Zuge der letzten Flüchtlingskrise gesammelt. Nach der achten Klasse konnten dann einzelne Schüler in die Regelklassen des Gymnasiums wechseln. Aber leider nur sehr wenige“, erklärt Pater Marco Mohr, der Rektor des Kollegs. „Die anderen mussten an andere Schulen wechseln. Um weitere biografische Brüche in ihrem Leben zu verhindern, entstand die Idee, am Canisius-Kolleg eine einzügige Sekundarschule zu gründen.“

Diese Idee wurde im Jahr 2019 in die Tat umgesetzt, die Willkommensschüler wechselten in der neunten Klasse in die integrierte Sekundarschule (ISS). Zwölf von 20 sind nach ihren bestandenen MSA-Prüfungen inzwischen in der elften Klasse angekommen. Nach dieser Einführungsphase besuchen sie dann zusammen mit den Gymnasiasten für zwei Jahre das Kurssystem. Neben den schon in der Schule installierten Förder- und Beratungsmöglichkeiten soll eine Art Tandem-System zwischen den Schülern der Sekundarschule und des Gymnasiums entstehen – für beide Gruppen eine Chance.

Benannt ist der neue Schulzweig am Canisius nach dem spanischen Geistlichen Pedro Arrupe, der 20 Jahre lang den Jesuitenorden leitete und wohl auch in der Flüchtlingsarbeit neue Weg gegangen ist. Die kleine ISS befindet sich im Aufbau, ist noch nicht staatlich anerkannt. Deshalb mussten die Schüler strengere MSA-Prüfungen absolvieren als alle anderen Sekundarschüler der Stadt, die im vergangenen Jahr von den Corona-Erleichterungen profitierten.

„Aber auf diese Weise sind die Schüler stolz auf das, was sie erreicht haben“, sagt der ISS-Leiter Séan Alfken. „Und wir denken, dass alle Schüler, die jetzt in unsere elfte Klasse gehen, wirklich gute Chancen haben, das Abitur zu bestehen.“

Das Ziel Abitur haben die Schüler am Canisius fest im Blick

In Alfkens Klasse sitzen am Mittwochmorgen Schüler aus dem Iran, dem Irak, aus Syrien, dem Libanon, aus der Türkei, aus Serbien, Russland oder der Ukraine. Die meisten sind der Schule einfach von den Behörden zugeteilt worden.

Zwei Mädchen berichten von einer Lehrerin in einer anderen Schule, die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass sie ans Kolleg wechseln konnten. „Erst war ich traurig, doch jetzt bin ich froh. Hier fühle ich mich mehr beschützt von den Lehrern“, sagt die eine. Und die andere: „Ich bin ein religiöser Mensch. Und in dieser Schule ist das kein Problem. Hier werde ich zum Beispiel nie gefragt, warum ich ein Kopftuch trage. Das finde ich gut.“

Die meisten Schüler sagen, dass es sie ziemlich viel Mut kostet, Abitur machen zu wollen, auch weil ihre Eltern ihnen wenig helfen können. „Aber das ist nun mal mein Ziel, ich will das wirklich“, sagt eine 20-Jährige aus dem Iran und strahlt. Sie ist vor drei Jahren nach Deutschland gekommen, Anastasia, die ein paar Bänke weiter sitzt, erst vor drei Monaten. Sie hat in der Ukraine eine spezielle Schule besucht, in der sie seit der ersten Klasse Deutsch gelernt hat. Gestern hat sie in einem Prüfungsraum in Berlin ihre letzte ukrainische Abiturprüfung geschrieben. „Ich bin sehr froh, dass ich die Schule in der Ukraine abgeschlossen habe und mich jetzt auf meine Schule in Deutschland konzentrieren kann. Ich habe den Plan, hier zu studieren“, sagt Anastasia.

Sie gehört nicht zu den Jugendlichen, die unter dem Exil leiden, sondern zu denen, die mit ihrem Auftreten sagen: „Danke, dass ihr mir die Tür geöffnet habt, durch die ich sowieso gehen wollte!“ So sieht es jedenfalls Mister Gursch-Büdenbender.