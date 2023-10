Bienen. Das ist der interne Begriff der Letzten Generation für Menschen, die sich auf die Straße kleben. Echte Bienen arbeiten bis zum Umfallen für ihr Volk, sie opfern sich auf für die Königin. Die „Klimakleber“ der Letzten Generation gefährden ihre Gesundheit, ihre Freiheit und ihre finanzielle Sicherheit. Sie rennen nicht weg, sie verwischen ihre Spuren nicht. Die Straße ist ihre Bühne – Kameras sind auf die Gesichter gerichtet, schmerzverzerrt, ernst, flehend sagen sie: „Wir sind die Letzte Generation, die die Klimakatastrophe verhindern kann.“

Verzweifelt, so wirken die Menschen der Letzten Generation manchmal, wenn man sie auf der Straße trifft. Sie sprechen von apokalyptischen Zuständen, die auf uns zukommen. Aber sind sie kopflos? Oder steckt eine echte Strategie hinter den Blockaden? „Wir haben einen Plan“, sagen sie immer wieder, und: „Komm zum Vortrag“.

Der Plan, den sie bei ihren Vorträgen präsentieren, ist weitestgehend bekannt: Sie wollen bis zum Jahr 2030 raus aus den fossilen Energien, und sie wollen einen Gesellschaftsrat. Außerdem wollen sie als Bewegung wachsen – konkret drei bis zwölf Prozent der Bevölkerung für sich gewinnen. Bei 200 bis 300 Blockaden täglich müsste die Regierung reagieren, meinen sie. Das klingt nach viel, bei so großer Ablehnung. Was ist ihre Strategie, um die 15 bis 20 Prozent, die ihre Aktionen gut finden, zu mobilisieren?

Die Presse: Kampf um Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit der Medien ist der Letzten Generation sicher. Die Aktivisten verstehen es, die Presse mit den passenden Informationen zu versorgen, nutzen Repressionen gezielt für mehr Traffic auf Social Media und liefern bildstarke Motive, wie bei der Aktion am Brandenburger Tor.

Die Unterstützer der Bewegung wiederholen immer wieder die gleichen Sätze. Sie wirken zwar verzweifelt, aber auch entschlossen und organisiert. Wer kein Pressetraining hatte, soll nicht mit der Presse sprechen. Die Letzte Generation weiß: Ein unbedachter Satz kann viel zerstören. Bei so viel Hass von außen sollte wohlüberlegt sein, wer wie für die Bewegung spricht. Das Ergebnis ist, dass es unecht klingt, wie ein mechanisches Wiederholen der immer gleichen Worte und Sätze. Die leidenschaftliche Überzeugung der einzelnen Sprecher, sie ist ihnen auch vorgegeben.

Kurzfristig ernten sie mehr negative Aufmerksamkeit. Sie erzeugten bewusst Emotionen mit Suppe oder Kartoffelbrei auf Gemälden und schwarzem Leim auf dem gläsernen Grundgesetz. Die Zerstörung ist nicht nachhaltig, trotzdem sind die Reaktionen heftig.

Die viel zitierte Psychologin Maria-Christina Nimmerfroh, die sich für ihre Forschung bei der Letzten Generation einschleuste, erwartet mittelfristig dennoch eine Wirkung, auch wegen der hohen Aufmerksamkeit. Aus sozialpsychologischer Sicht verändere die ständige Erwähnung die Einstellungen hin zu einer größeren Zustimmung zu klimapolitischen Maßnahmen. Damit bestätigt die Kritikerin der Bewegung die Letzte Generation in ihrem Protest, denn genau das ist ihr Ziel.

Die Hierarchie: Aktivisten wissen nur, was sie wissen müssen

Die Letzte Generation ist hierarchisch organisiert. Eine Kerngruppe von sechs Personen trifft die Entscheidungen und organisiert die Bewegung, manchmal ist auch von bis zu zehn Personen die Rede. Ein Teil dieser Kerngruppe ist das Kernteam, das noch mehr Entscheidungsmacht hat: Henning Jeschke, Lea Bonasera und Melanie Guttmann. Das sagt die Moderatorin Daphne Ivana Sager in ihrem Podcast „Hitze“.

Die Bienen und Hummeln (diese filmen oder unterstützen die Bienen) wissen nur, was sie für ihre eigenen Aktionen wissen müssen. Erst am Abend zuvor erfahren sie genaue Orte und Zeiten. Bei Gerichtsverfahren gibt es Aussagen darüber, dass sie nur ihre eigene Aufgabe kannten. Wie die ganze Aktion ablaufen würde, war ihnen unklar. Beim Vortrag ist von einem „Need to know“-Prinzip die Rede; so sei die Gefahr geringer, dass Presse und Polizei frühzeitig von den Plänen erfahren und sie verhindern könnten. Auch darüber, wohin die Spenden fließen, wüssten die meisten Mitglieder wenig, sagt die Psychologin Maria-Christina Nimmerfroh.

So lassen sich schneller strategische Entscheidungen treffen. Aber werden sich bei dieser Organisationsform Massen aus einer demokratisch sozialisierten Bevölkerung anschließen? Kann das der Weg zu einer gerechteren Welt sein?

Die Reaktionen: Repression als Solidarisierungsmotor

Die Vergleiche mit Terroristen, Hausdurchsuchungen, die Sperrung der Website und Präventivgewahrsam in Bayern: Das alles hat für mehr Zulauf bei der Letzten Generation gesorgt. Denn Empörung gibt es auf beiden Seiten. Die Bewegung sucht gezielt Menschen, die in Haft gehen. „100 für Bayern“ war ein offener Aufruf dazu, Präventivgewahrsam für die Sache in Kauf zu nehmen. Bilder von Schmerzgriffen lösen Mitgefühl aus. Harte Urteile, wie das zu acht Monaten Haft, nutzt die Bewegung gezielt für Solidarisierung. Auch die Anklage wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung lassen sie nicht aus.

Nimmerfroh kritisiert deshalb das Vorgehen von Justiz und Polizei. Nur der Dialog sei sinnvoll im Umgang mit der Letzten Generation.

Tatsächlich richten Politiker mit RAF-Vergleichen nur wenig aus. Wird die Einstufung als kriminelle Vereinigung wirklich durchgesetzt, rechtfertigt das zwar weitere Repressionen, fördert aber auch die Sympathien. Ein Großteil der Bevölkerung findet zwar falsch, was die Aktivisten tun, aber die meisten haben keine Angst vor der Letzten Generation und Verständnis für die Ziele. Sogar viele Autofahrer sehen, dass vor ihnen keine gefährliche Bande sitzt, sondern Menschen, die für sich keinen anderen Ausweg sehen.

Der Gesellschaftrat: Mehr oder weniger Demokratie?

Der Bürger:innenrat oder ein Gesellschaftsrat für klimapolitische Fragen ist die einzige Forderung, die seit den Anfängen der Bewegung geblieben ist. Die Letzte Generation wirbt dafür mit dem Slogan „mehr Demokratie“. Ob ein Gesellschaftsrat die Demokratie stützt oder dem Prinzip der parlamentarischen Demokratie widerspricht, ist umstritten – schließlich würde der Rat ausgelost und nicht gewählt. Die Entscheidung würde letztlich allerdings immer noch bei gewählten Mandatsträgern liegen. Es gab übrigens schon einige Bürger:innenräte zu verschiedenen Themen, auch bundesweit. Von einer „Destabilisierung“ des Systems, wie es Nimmerfroh in einem Interview mit der Südwest Presse nannte, kann keine Rede sein.

Die Ziele: Von der Kooperation zur Diskursverschiebung

Der Letzten Generation war es zunächst wichtig, dass ihre Forderungen schnell und einfach umsetzbar wären: Ein Tempolimit kostet nichts und Mehrheiten in der Bevölkerung sprechen sich laut Studienlage dafür aus. Das 9-Euro-Ticket ist bereits erprobt und wurde gut angenommen. Nun haben die Aktivisten ihre Forderungen geändert.

Während des Hungerstreiks setzten sie sich für ein Essen-retten-Gesetz ein. Dann für das 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit. Nun für die Abschaffung fossiler Energieträger. Das mag ziellos wirken oder austauschbar. Vielleicht haben die Entscheider der Gruppe erkannt, dass ihre Forderungen nicht zu ihrem Protest passten: Wer alles opfert und apokalyptisch argumentiert, sollte auch radikale Maßnahmen fordern, deren Wirkung diese Szenarien wirklich ausbremst. Den „Klimakollaps“ könnte man mit einem Tempolimit nicht aufhalten.

Oder es steckte eine Strategie dahinter: Wenn deutlich wird, wie wenig die Ampelkoalition fürs Klima tut, gehen vielleicht noch mehr Menschen auf die Straße. Auch Unzufriedenheit mobilisiert. Im zweiten Schritt könnte dann der Diskurs verschoben werden, durch radikalere Forderungen.

Am wahrscheinlichsten ist aber, dass die Letzte Generation zunächst wirklich auf die Kooperation mit Politikern abzielte. Die Gruppe glaubte, wenn die Forderungen schnell und einfach umsetzbar wären, würden diese darauf eingehen. Die Oberbürgermeister einiger Städte kooperieren mit der Letzten Generation. Stimmen wurden laut, dass sie sich erpressen ließen. In Tübingen gab es allerdings gar keine Blockaden, auf die der Bürgermeister hätte eingehen können. Der Bürgermeister von Marburg sagte, einen Gesellschaftsrat fürs Klima hätte er bereits vor dem Gespräch gestützt. Der Plan der Aktivisten ist es, noch mehr Politiker zu überzeugen, doch gleichzeitig verschärfen sie ihre Forderungen.

Die Forderung nach einem Ausstieg aus den fossilen Energieträgern ist schwer zu erfüllen und passt besser zur Form des Protests und der apokalyptischen Argumentation der Letzten Generation. Was wäre notwendig, um die Erderwärmung noch vor den Kipppunkten aufzuhalten? Eine Wende in der Politik haben die Aktivisten nicht erreicht. Nun geht es darum, die Einstellungen in der Bevölkerung zu ändern und dadurch Druck auf die Regierung auszuüben. Radikale Forderungen verschieben den Diskurs.