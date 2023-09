Für Henrik Niehus sind es bei einem Marathon besonders die letzten 500 Meter vor der Ziellinie, die emotional am anstrengendsten sind. Wenn er es beschreiben soll, dieses Gefühl, dann als eine Art Erkenntnis, die im ganzen Körper spürbar ist. Es ist die Erkenntnis, dass ihn jetzt im Leben wirklich nichts mehr aufhalten kann. „Dann werde ich definitiv auch emotional“, sagt der 38-Jährige. Es sei kein schweres Weinen, sondern nur ein paar Freudentränen. „Ich bin in diesem Augenblick einfach stolz auf mich“, sagt er.

Henrik Niehus ist einer der Gründer des Urban Running Clubs Run Pack Berlin, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiern wird. Zusammen mit einigen Freunde begann er im März 2013 gemeinsam zu laufen. Dann hörten immer mehr Menschen davon und die Gruppe wuchs weiter. An diesem Sonntag nehmen 50 Mitglieder des Klubs am Berlin-Marathon teil. Aber nicht jeder, der für das Rennen trainiert, muss mit einem Baby im Kinderwagen laufen – aber Henrik Niehus tat es.

Das letzte Mal lief er den Berlin-Marathon im Jahr 2019 mit und beendete ihn in 3 Stunden und 12 Minuten. Seitdem hat sich in seinem Leben viel verändert – unter anderem ist er Vater geworden. Daher sah das Training für den diesjährigen Marathon etwas anders aus als in den Vorjahren. Und auch wenn er sich auf das Rennen am Sonntag freut, ist er trotzdem ein wenig nervös. „Ich war in den letzten zwei Monaten in Elternzeit und habe keinen Trainingsplan verfolgt“, sagt er. Sein längster Lauf war 34 Kilometer mit dem Baby im Kinderwagen. „Also dachte ich, wenn ich das kann, kann ich auch den Marathon laufen.“



Obwohl er ein erfahrener Läufer ist, wird er kein spezifisches Zeit-Ziel für den Marathon haben. Er wird lediglich versuchen, so reibungslos wie möglich zu laufen und Spaß dabei zu haben. Er will sich selbst beweisen, dass er in der Lage ist, die Strecke zu laufen.

Drei oder vier der Mitglieder des Run Pack Berlin laufen in diesem Jahr zum ersten Mal einen Marathon. Henrik Niehus sagt, es sei fast aufregender, ihre Reise des Übens und Rennens des Marathons zu verfolgen, als bei seinem eigenen ersten Marathon. Er freue sich, dass er das Wissen, das er im Laufe der Jahre erworben hat, jetzt teilen kann. Das Gemeinschaftsgefühl ist in Laufklubs wie dem Run Pack Berlin stark ausgeprägt.

„Ich freue mich immer schon auf den Dienstag“, sagt er. An diesem Wochentag treffen sich die Läufer und laufen zusammen 10 Kilometer. Wir unterhalten uns mit Freunden, laufen und trinken vielleicht ein Bier danach – es ist die beste Kombination aus Geselligkeit auf aktive Weise.“



Es wird das fünfte Mal sein, dass er am 42 Kilometer langen Rennen durch Berlin teilnimmt. Er ist zuvor unter anderem schon in Chicago, Tel Aviv, Paris und Kopenhagen gelaufen. Aber der Berlin-Marathon hat einen besonderen Platz in seinem Herzen.

„Es liegt an der Landschaft, aber auch daran, dass die Stadt so viele verschiedene Kieze hat.“ Auch ist es für Berliner immer eine Art Heimrennen. „Jetzt ist es einige Jahre her, seit ich teilgenommen habe, aber es ist wirklich schwierig, den Berlin-Marathon nicht zu laufen“, sagt Henrik Niehus.

Seit der Gründung des Run Pack Berlin hat sich viel verändert. Einige haben Kinder bekommen, einige sind weggezogen – und zurückgekommen. Auch die Menschen, die der Laufklub anzieht, haben sich verändert. Anfangs waren es hauptsächlich Kreative, Designer, Künstler, Menschen, die in der Werbung arbeiten. Aber im Laufe der Jahre ist die Popularität des Urban Running gewachsen und hat daher auch andere Gruppen von Menschen angezogen.

„Jetzt sind einige unserer Mitglieder auch Ärzte und Anwälte“, sagt Henrik. Er weiß, was ihn erwarten. Er ist den Berlin-Marathon schon mehrmals gelaufen. Ein Highlight des Rennens ist für ihn der Anfeuerungspunkt an der Bülowstraße nach 36,5 Kilometern. Hier werden Mitglieder des Run Pack Berlin, die nicht am Rennen teilnehmen, für ihre Freunde jubeln. Aber nur wenige Kilometer später, bei etwa 38 Kilometern auf der Leipziger Straße, wird Henrik Niehus wahrscheinlich auf eine Art mentale „Mauer“ stoßen.

Laufen mit Kinderwagen: Die tätowierte Zahl auf dem Oberschenkel zeigt die Zahl der bezwungenen Marathons. Privat

„Dann liegt der Anfeuerungspunkt weit hinter dir und es ist zu spät, etwas zu trinken oder zu essen.“ Bei Kilometer 38 sei er wahrscheinlich am müdesten und habe trotzdem noch etwa vier bis fünf Kilometer vor sich. „Es ist sehr hart.“



Nach dem Rennen wird sich die Gruppe sicherlich wie immer am Anfeuerungspunkt an der Bülowstraße treffen. Sie stoßen darauf an, dass sie es geschafft haben und danach gehen sie zu verschiedenen After-Partys, offiziell oder inoffiziell wird es sie in der ganzen Stadt geben. In den vergangenen Jahren war die After-Party das offizielle Ende eines Renntages. Aber in diesem Jahr hat Henrik einen ruhigeren Plan: „Meine Elternzeit wird am Sonntag enden“, sagt er. Am Montag sei sein erster Arbeitstag. „Also wird es für mich wohl keine Party, sondern eher ein entspanntes Bier mit Freunden daheim.“