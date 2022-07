Ihre Stimme hat Gewicht. Seit dem Jahr 2008 wird das Land Berlin in wichtigen Fragen der Stadtgestaltung und Architektur vom Baukollegium beraten. Zum Beispiel bei jedem Hochhausprojekt. Zwar hat das Votum des Baukollegiums nur empfehlenden Charakter, doch reichen die Anmerkungen oftmals aus, um Bauherren und ihre Architekten zur Überarbeitung ihrer Entwürfe zu bringen. Am Montag stellte Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt die neuen Mitglieder des Baukollegiums und deren Aufgaben vor.

„Wir haben eine Wohnungsnot“, sagte Kahlfeldt. „Wir alle befinden uns in einer wirklich eklatanten Wohnungsnotsituation.“ Bei der Arbeit des Baukollegiums werde es deswegen um die „Nachverdichtung der bestehenden Stadt“, um die „Neubauquartiere in der äußeren Stadt“, aber auch um die weitere Gestaltung der City West und der City Ost gehen – inklusive des Checkpoint Charlie. Drei Frauen und drei Männer gehören dem neuen Baukollegium an, die Kahlfeldt vorstellte:

Jasper Cepl, Jahrgang 1973, ist Architekt und arbeitet als Professor für Theorie und Geschichte der modernen Architektur an der Bauhaus-Universität Weimar. Mit Cepl werde erstmals ein Experte berufen, der seinen Schwerpunkt „in der Architekturgeschichte und in der Architekturtheorie hat“, sagte Kahlfeldt. Sie verspreche sich von seiner Berufung „eine vertiefte fachliche Expertise in die geisteswissenschaftliche Disziplin, die Städtebau, Architektur und die gebaute Umwelt in ihrer historischen Dimension analysiert“.

Vielfach ausgezeichnete Experten

Roger Boltshauser, Jahrgang 1964, hat von 1991 bis 1995 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) Architektur studiert und im darauffolgenden Jahr sein Büro Boltshauser Architekten AG in Zürich gegründet. Seit 2018 hat er eine Gastdozentur an der ETH Zürich inne. Boltshauser habe verschiedene Auszeichnungen erhalten, hob Kahlfeldt hervor. Unter anderem den eidgenössischen Denkmalpreis für den Umbau einer Schule und einen Preis für ein Lehmhaus.

Maren Brakebusch, Jahrgang 1974, studierte Landschaftsarchitektur an der Leibniz-Universität Hannover und ist seit 2022 Professorin für Garten- und Landschaftsarchitektur an der FH Potsdam. Ihre Arbeit zeichne sich aus durch eine „große Kompetenz für Landschaft- und Freiraumgestaltung im städtischen urbanen Kontext“, sagte Kahlfeldt.

Anne Femmer, Jahrgang 1984, ist Architektin und zurzeit als Gastprofessorin an der TU Graz tätig. Über Anne Femmer sei „viel in vergangener Zeit geschrieben worden“, sagte Kahlfeldt. Sie habe in diesem Jahr den Preis des Deutschen Architekturmuseums bekommen – für ein genossenschaftliches Wohnprojekt in München-Riem. Name: San Riemo. „Uns interessiert ihre Erfahrung, aber auch ihr Nachdenken, ihr forschendes Entwerfen für einen anderen, vielleicht auch differenzierteren Ansatz im Wohnungsbau“, sagte Kahlfeldt.

Zurückhaltung bei der Beurteilung vorhandener Bauten

Birgit Rapp, Jahrgang 1967, studierte Innenarchitektur an der ABK Maastricht und an der Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam und Architektur an der Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Seit 1997 arbeitet sie zusammen mit Christian Rapp, mit dem sie 1999 das gemeinsame Büro Rapp + Rapp gründete. 2019 wurde Birgit Rapp als Mitglied der Stadtgestaltungskommission der Stadt München berufen.

Jörg Springer, Jahrgang 1964, studierte Architektur in Berlin und Barcelona und gründete 1995 sein eigenes Büro in Berlin. Springer ist zurzeit unter anderem Vorsitzender des Gestaltungsbeirats der Stadt Leipzig. Seit 2014 ist er als Professor für Entwerfen und Gebäudelehre an der Bauhaus-Universität Weimar tätig. „Wir beide haben ein paar Jahre gemeinsam im Gestaltungsrat der Hansestadt Lübeck zusammenarbeiten dürfen“, berichtete Kahlfeldt. Springer sei „erfahren, ein alter Hase in Gremientätigkeiten“.

Auf die Frage, welche Gebäude, die seit der Wiedervereinigung in Berlin entstanden sind, sie besonders schön oder welche sie misslungen finden, äußerten sich die Mitglieder des Baukollegiums gar nicht oder nur zurückhaltend. Anne Femmer hob den Wohnungsneubau am ehemaligen Standort des Blumengroßmarkts hervor, weil dort durch Querfinanzierung im Neubau günstige Wohnungen mitfinanziert worden seien. Birgit Rapp indes sagte: „Ich würde die Frage gerne beantworten, wenn ich das Baukollegium wieder verlasse.“ Denn dann habe sie sich „tiefgehender mit der Stadt beschäftigt“. Auf die Frage, ob es sinnvoll sei, jemanden, der sich in Berlin nicht auskenne, ins Baukollegium zu berufen, antwortet die Senatsbaudirektorin prompt: „Ja“, schließlich gehe es um den „externen Blick“, der hier gefragt sei.

Senatsbaudirektorin nach Erkrankung noch immer nicht voll einsatzfähig

Das Budget für das Baukollegium beläuft sich auf circa 100.000 Euro pro Jahr. Für sechs Sitzungen werden daraus die Vergütungen für die Experten, deren Reisekosten und die Koordinierungsarbeiten des Baukollegiums bezahlt.

Senatsbaudirektorin Kahlfeldt stellte am Montag zugleich etwas in eigener Sache klar. Sie sei nach einer Erkrankung „noch immer nicht voll einsatzfähig“ und gehe nur „sporadisch“ zu Terminen, sagte sie. Das Treffen der Jury, die im Wettbewerb über die künftige Gestaltung des Gebiets am Molkenmarkt in Mitte entscheiden sollte, sei deswegen verschoben worden – von kurz vor den Sommerferien auf einen Termin kurz nach den Sommerferien. Es hätten aber auch andere wichtige Akteure zum ersten Termin nicht gekonnt. Es gebe keinen fachlich-sachlichen Grund für die Terminverschiebung.