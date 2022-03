Frau Professorin Kessler, was machen die Kriegsbilder aus der Ukraine mit Menschen, die in ihrer Kindheit Bombennächte und Flucht erlebt haben?

Inwiefern ältere Menschen mit psychischen Symptomen auf diese historische Situation reagieren, hängt natürlich von einer Vielzahl von Faktoren ab. Keineswegs ist aber von einer pauschalen, die ganze Gruppe älterer Menschen betreffenden Reaktivierung von Kriegstraumata mit Krankheitswert auszugehen. Bei älteren Menschen, die selbst noch als Kinder oder Jugendliche den Krieg erlebt haben und damals unmittelbare Ohnmachts- und Gewalterfahrungen gemacht haben, kann es aber natürlich zu einer Traumareaktivierung kommen. Haben diese Personen dann noch wenig psychische Ressourcen, etwa im Zusammenhang mit einer beginnenden Demenzerkrankung oder einer schweren körperlichen Erkrankung, steigt das Risiko. Es nimmt auch bei älteren Menschen mit diesen biografischen Erfahrungen zu, wenn sie sich in einer ohnmächtigen Situation fühlen, indem sie etwa auf Pflege und Unterstützung angewiesen und in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt sind.

Sie sagen, dass bestimmte Gruppen ein höheres Risiko für eine Retraumatisierung haben. Welche Faktoren können schützen?

Wir sollten nicht die Widerstandsfähigkeit älterer Menschen unterschätzen. Vielen älteren Menschen gelingt es, sich neben ihrer Auseinandersetzung mit dem Krieg auf positive Dinge im Alltag zu konzentrieren und mit Dankbarkeit den Augenblick zu genießen. Viele ältere Menschen sind in Tätigkeiten wie Enkelkinderbetreuung, Freizeitaktivitäten und ehrenamtliche Tätigkeiten eingebunden. Sie können sich so der Informationsflut entziehen. Das fällt schwerer, wenn man viel alleine ist.

Die Zahl derjenigen, die Krieg oder Verfolgung am eigenen Leib erlebt haben, wird aus demografischen Gründen immer kleiner. Wie geht es jetzt der zahlenmäßig bedeutenderen, nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen Generation mit den Nachrichten vom Krieg?

Die ‚jungen Alten‘ gehören heute schon der Nachkriegsgeneration an. Mitglieder dieser Generation haben keine unmittelbaren Kriegshandlungen erlebt. Allerdings haben viele Nachkriegskinder noch Erinnerungen an zerstörte Städte und Dörfer im Kopf und an Nahrungsknappheit, sodass Bilder von zerbombten Häusern oder in Schlangen stehenden Menschen vor Supermärkten schmerzhafte Erinnerungen auslösen können.

Jens Jeske Professorin Eva-Maria Kessler Die Gerontopsychologin wurde 1976 geboren und habilitierte 2014 an der Universität Heidelberg. Sie lehrt an der Medical School in Berlin und ist seit 2016 Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG).

Was können Jüngere tun, um ältere Verwandte nun bei Ängsten zu unterstützen?

Die Gefahr einer Retraumatisierung ist für Menschen größer, die wenig Kontrolle über den Erhalt von sozialer Unterstützung haben, und, wenn sie ein Bedürfnis danach spüren, sich nicht mit anderen Menschen austauschen können über den Krieg. In den Sorgen älterer Menschen in Bezug auf den Krieg spiegelt sich der Wunsch wider, dass es der nachfolgenden Generation gut gehen möge, dass sie in Frieden und Wohlstand leben. In der Psychologie nennen wir dieses Motiv der Fürsorge um nachfolgende Generationen die Generativität im Alter. Ältere Menschen helfen dadurch auch in ihren Familien und in ihrer Nachbarschaft jüngeren Menschen, das Weltgeschehen einzuordnen und es gemeinsam zu verarbeiten.