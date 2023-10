„Wir verlieren etwas Großes“: Berliner beklagen das Ende der Galeries Lafayette

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass die französische Kaufhauskette Galeries Lafayette ihren Mietvertrag für ihre Berliner Filiale nicht verlängert. Das Kaufhaus, das seit 27 Jahren in der Friedrichstraße steht, wird also Ende 2024 schließen. Rund 190 Mitarbeiter werden davon betroffen sein, aber wirklich überraschend kann es für niemanden gekommen sein. Schon bei der letzten Vertragsverlängerungen war angedeutet worden, dass es das letzte Mal sein könnte.

Auch eine Mitarbeiterin des Lafayette drückt es so aus: „Ich hatte zum Glück eine Vorwarnung.“ Schon seit Wochen gingen Gerüchte um das Ende im Haus und in der Stadt herum. „Man muss akzeptieren, dass sich die Einkaufsgewohnheiten seit der Pandemie geändert haben“, sagte sie. Die 47 Jahre alte Steglitzerin, die ihren Namen nicht nennen will, arbeitet wie viele Mitarbeiter im Haus nicht für das französische Kaufhaus, sondern für die Marke, die sie vor allem verkauft. Sie ist sich sicher, dass sie für ihre Marke an einem neuen Standort in Berlin Arbeit finden werden.

Ein weiterer Mitarbeiter, der ebenfalls anonym bleiben will, ist weniger optimistisch. „Es ist natürlich nicht schön, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert“, sagt der 32-Jährige. Die Konzernleitung habe zugesagt, alles daranzusetzen, um alle betroffenen Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Einen neuen Job hat er allerdings noch nicht in Aussicht.

Seit dem Jahr 1996 hat die Galeries Lafayette mit ihren Luxusmarken und vor allem ihrem Gourmet-Restaurantbereich viele Touristen, aber auch Berliner angezogen. Gerade Anwohner sind traurig über die Schließung des Kaufhauses, die Auswahl an zum Beispiel Entenstopfleber war schon immer bemerkenswert vielfältig.

Die Kundin Brigit Wimmer, 56, aus Steglitz sagte der Berliner Zeitung: „Wir haben nichts Vergleichbares in Berlin, es ist, als würde Berlin ein Statussymbol verlieren.“ Ihre Tochter Katharina, 24, komme hier regelmäßig her, auch wenn sie dann nur wenig kaufe. Sie beschreibt das Einkaufserlebnis als ein „Eintauchen in die Welt der Reichen“. Sie sagt aber auch, dass in Zeiten von Inflation, Energie und generell steigender Lebenskosten dieses Haus vielleicht auch etwas aus der Zeit gefallen sei. „Letztlich kann man sich doch immer weniger leisten, auch hier.“

Die große Zeit der Einkaufstempel ist vorbei

Die Veränderungen der Einkaufsgewohnheiten begannen schon in den 1970er-Jahren, als die großen Supermärkte auftauchten. Vieles gab es plötzlich um die Ecke, für das man früher noch den Weg in den Einkaufstempel zurückgelegt hat. Der zweite große Einschnitt war die Corona-Pandemie, als Menschen immer mehr auf den Onlinehandel umstellten, auch um die Restriktionen im Warenhaus zu umgehen.

Peter Baranz aus Mariendorf findet die Schließung „sehr traurig“, da das Berliner Lafayette die einzige Filiale in Deutschland ist. Er kam auch nach der Pandemie regelmäßig in das Kaufhaus. „Wir verlieren etwas Großes“, sagte der 73-Jährige. Seine Frau ist ebenfalls Stammkundin seit den 1990er-Jahren. Sie verbindet mit einem Einkauf hier auch immer einen Besuch in der Nahrungsmittel-Abteilung. „Essen und einkaufen zusammen in einem schönen Bau“, sagt sie, „das ist doch ein schönes Einkaufserlebnis.“

Der Eigentümer, der amerikanische Immobilienentwickler Tishman Speyer, hatte allerdings stets betont, an einer Lösung für das Kaufhaus über das Jahr 2024 hinaus nicht interessiert zu sein. Nach einem Architekturwettbewerb ist geplant, das von dem französischen Architekten Jean Nouvel entworfene Gebäude für einen Mix aus Shopping, Büros und Wohnungen zu nutzen.

Herr Remon wohnt zwar in Hermsdorf, stammt aber ursprünglich aus Frankreich, verheiratet ist der 67-Jährige mit einer deutschen Frau. „Als deutsch-französische Familie haben wir von Anfang an in den Filialen in Paris und Berlin eingekauft.“ Jetzt werde Berlin etwas Besonderes verlieren, denn nur hier gab es bestimmte Produkte aus Frankreich. „An die werden wir nicht mehr so leicht herankommen.“