Es hat seit jeher Gebäude in Berlin gegeben, über die gerne und mit viel kulturellem und sozialem Vorurteil gelästert wird. In der Kaiserzeit waren der Dom oder das heutige Bode-Museum die Opfer solcher selbstgewissen Empörung, in den 1920er-Jahren waren es die Mietskasernen der Kaiserzeit, in der Nazizeit die Bauten der Berliner Moderne. Nach dem Krieg missfielen die Bauten an der heutigen Karl-Marx-Allee als „Zuckerbäckerei“ dem West-Blick, während die SED den bunten International Style des Hansaviertels als undeutsch verunglimpfte.

Und was wird heute gerne verurteilt? Ein Objekt steht in Berlin ganz oben in der Liste der Bauten, die es zu verachten gilt, weit vor dem Wasserklops auf dem Breitscheidplatz, der kühlen Umbauung des Mehringplatzes mit Sozialwohnungen, der Waschbetonfassade der Deutschen Oper: das Alexa. Nicht die – das Alexa.

Das Alexa hat in normalen Jahren 15 Millionen Besucher

Der Konsumbau ist seit der Eröffnung 2007 eines der erfolgreichsten Einkaufszentren Deutschlands. Er hat eine dauerhafte Vermietungsquote von 99 Prozent der Geschäfts- und Restaurantflächen, und er zählte im letzten Normaljahr 2019 mehr als 15 Millionen Besucher und Kunden, davon viele Touristen. Das Alexa schlägt damit als Berliner Besucherattraktion alle Parks, Museen, Bibliotheken, Fußballstadien um Längen.

Die etwa 80 Geschäfte auf 54.000 Quadratmetern Nutzfläche – etwa so groß ist auch das Humboldt-Forum – ziehen das Publikum genauso an wie die ständige Bespielung der breiten Korridore und des ausladenden Restaurantbereichs mit mal größeren, mal kleineren Veranstaltungen. Dass der amtierende Regierende Bürgermeister Michael Müller hier am 1. Oktober eine der ersten Impfstationen in einem Einkaufszentrum Deutschlands einweihte, war vernünftig: Der Massenandrang ist quasi garantiert.

All diesen Vorzügen gegenüber steht die demonstrative Verachtung der sich selbst als kultiviert betrachtenden Welt: Was für ein Kitsch! Diese arabisierend überschnittenen Bögen, die an der Ecke abrupt in der Luft zu schweben scheinen; diese satt rosafarbenen, fast völlig geschlossenen Betonfassaden mit plisseeartigem Wellenrelief; diese golden gefärbten Wandverkleidungen à la tschechischem Kubismus der 1930er-Jahre; diese Gitterchen und Deckengemälde nach dem Vorbild des amerikanischen Konsum-Art-Deco; diese bunt-verspielten Fußbodenmuster, Geländer, glitzernden Lampen und Mosaiken.

Das Alexa als Architektursünde: Wer hat das genehmigt?

Kaum jemand analysiert dies so kühl wie der Architekturkritiker Bernhard Schulz in einer kleinen Umfrage der Berliner Zeitung: Das Alexa sei immerhin ein „interessanter Versuch, ein banales Gehäuse optisch aufzuwerten“, sagt er. Kaye Geipel, Redakteur der einflussreichen Zeitschrift Bauwelt, urteilt, die Fassaden seien angesichts der jüngsten Entwicklungen, vor allem der fast im Nebenher genehmigten Ausweitung des Kaufhofs am Alexanderplatz, „geradezu nett und harmlos“.

Ganz anders die Berliner Architekturtheoretikerin Turit Fröbe. Sie wurde bekannt durch ihren lustigen jährlichen „Abrisskalender“. In der Zeitschrift Cicero bekannte Fröbe, beim Anblick des Alexa bekomme sie Gänsehaut. Immerhin, es sei eine „gute Architektursünde“, weil man „unwillkürlich wütend“ werde, sich frage: „Wie konnte das passieren? Wer hat das genehmigt? In welchem Gefängnis sitzt der Architekt?“

Klaus Wowereit nannte das Alexa einen „Ort der Hässlichkeit“

Welcher Architekt? Entworfen wurde die Anlage von einem sogar in der an Verwirrungen reichen postwendalen Berliner Architekturgeschichte seltenen Konglomerat: Die Wiener Ortner & Ortner haben den Erstentwurf gemacht. Sie wurden einst, in den 1980er-Jahren, berühmt mit witzig-ironischen Entwürfen, die jeder Tradition widersprachen, und gehörten seit den 90ern in den Orbit des überaus traditionsbewussten damaligen Berliner Senatsbaudirektors Hans Stimmann.

Die Bauplanung des zwischen 2004 und 2007 realisierten, 2,4 Hektar großen Grundstücks besorgten jedoch Berliner Kontaktbüros, das amerikanische Großbüro RTKL aus Baltimore und der aus Portugal stammende Hausarchitekt des Bauherren Soane Sierra und Fonciére Euris, der Portugiese José Manuel Quintela da Fonseca. Ihm werden oft die arabisierenden Dekors zugeschoben, die besonderen Unwillen erregten.

Der Spiegel schrieb vom „Graus“, Klaus Wowereit, damals Regierender Bürgermeister, bezeichnete die Anlage 2007 empört als „Ort der Hässlichkeit“ und forderte seine Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer auf: „Bitte sorgen Sie dafür, dass es am Alexanderplatz nicht noch einmal einen solchen Klotz gibt.“ Klaus Staeck, damals Präsident der Akademie der Künste, konstatierte: „Alexa, aus uns wird wohl nichts werden.“ Der Architekturkritiker Ulf Meyer stellte fest: „Hässlich wie die Nacht“. Die Baustadträtin von Mitte, Dorothee Dubrau, sagte: „Hochbunker“.

Auch der diskreditierende Verweis auf die Nutzung des einst hier stehenden Polizeipräsidiums, das als „Rote Zwingburg“ bekannt war, durch die Gestapo fehlt nicht in der Verdammung des Alexa. Und der Mit-Architekt Oliver Roser bekannte unmittelbar nach der Eröffnung: „Die ersten Entwürfe für das Alexa waren schlichter, nicht so von dieser schreienden Fernwirkung.“

Wer hat recht – die Architekturkritiker oder das Publikum?

Irren also die Architekturkenner trotz all ihrer Erfahrung, und verfällt das Publikum populistischen Geschmacksirrungen? Rauschen beide aneinander vorbei, wie es so oft der Fall ist, wenn absolute Urteile gefällt werden, wenn nur der Oberflächeneindruck zählt?

Oder ist es vielleicht sogar völlig egal, welche Architektur eine Shoppingmall hat? Ist die Lage direkt neben dem Alexanderplatz viel wichtiger, die Nähe zu den dicht bevölkerten Wohngebieten seitlich der Karl-Marx-Allee und Friedrichshains? Zählen das Angebot der Geschäfte und Restaurants, die exzellente Verbindung zur S-, U- und Regionalbahn, zu Bussen und Straßenbahnen sowie das Parkhaus mit seinen 1600 Plätzen mehr als die Architektur?

Sicher steckt hinter der Kritik am Alexa eine gehörige Portion soziale und kulturelle Selbstvergewisserung derjenigen, die in solche Shoppingmalls nach eigenem Verständnis nur dann gehen, wenn es „unbedingt sein muss“, also zum Elektronikmarkt oder um schnell ein Hemd zu kaufen, weil man gekleckert hat beim Essen.

Das Alexa, die Kritik und der Klassenkampf

In der Geschmackskritik am Alexa schimmert durchaus auch ein Hauch von Klassenkampf durch. Denn zweifelsfrei ist das Alexa dazu gemacht, die angebliche Massengesellschaft, nicht deren selbst ernannte Eliten zu begeistern. Und die Investoren sehen als ein Mittel dieser Begeisterung auch die exaltierte Architektur an. Sonst sähe das Alexa nicht so aus, wie es aussieht.

Dieses Einkaufszentrum wäre weit billiger als die damals investierten 290 Millionen Euro geworden, zinsensparend schneller geplant, genehmigt und gebaut worden, wenn der Entwurf dem in Berlin seit den 90er-Jahren dominanten Kantig-klar-kühl-Muster mit Naturstein- oder Putzfassade gefolgt wäre. Doch das Alexa ist geradezu eine Attacke auf diese Doktrin.

Seine knalligen Fassaden und rauschhaften Interieurs sind nicht nur einfach Betonhülle für Technik, Geschäfte und Restaurants. Sie sind ein Werbemittel. Alexa soll auffallen, muss es in einem eisern umkämpften Markt auch: Berlin ist so gut versorgt mit innerstädtischen Einkaufszentren wie kaum eine andere Metropole Europas.

Das Alexa ist also, wenn man die Nutzung und die Ansprüche der Auftraggeber in die Architekturkritik mit einbezieht – was bei jeder Museumsbau, Konzertsaal- oder Wohnungsbaukritik selbstverständlich wäre! –, keineswegs misslungen, sondern im Gegenteil überaus gelungen. Während etwa die nobel-zurückhaltend gestalteten Potsdamer-Platz-Arkaden schon lange in die Krise kamen, derzeit radikal umgebaut werden, wurde das Alexa zwar funktional angepasst, aber ästhetisch nicht im Grundsatz neu gestaltet. Es war nicht nötig. Wer das Alexa einmal gesehen hat, vergisst es nicht.

Berliner Architektur und die Lust am Extremen

Und damit ist es, wenn man sich die Berliner Architekturgeschichte einmal ansieht, ohne vom noblen Schinkel-Mythos geblendet zu werden, auch ein überaus berlinischer Bau. Der Schinkel-Mythos besagt, dass berlinische Architektur klar, rational, etwas streng, jedenfalls klassizistisch abgeklärt sein muss. Tatsächlich gibt es aber auch in Berlin die exaltierte Tradition, das Ausreißen aus der Abgeklärtheit, die Lust am Extremen.

Die Schlüterschen Fassaden des Berliner Schlosses oder des Palais Kameke hatten geradezu römischen Barockschwung, das Rokoko von Schloss Sanssouci passt in kein Handbuch, das Palais Thiede-Winkler zeigte im noblen Tiergartenviertel, zu welcher Ekstase selbst die „Deutsche Renaissance“ des Historismus um 1890 getrieben werden konnte. Die Tuschkastensiedlung Bruno Tauts, das expressionistische Große Schauspielhaus von Hans Poelzig mit seiner Tropfsteinarchitektur, die beschwingte Philharmonie Hans Scharouns, die bunten Wohngebirge des Märkischen Viertels, der poppige Friedrichstadt-Palast, das spitzzackige Jüdische Museum Daniel Libeskinds – sie alle stehen für das andere Berlin, in dem das radikal Individuelle, auch Skurrile seinen Wert erhielt.

Das Alexa und die Berliner Kathedralen des Konsums

Und noch ein Erbe trat das Alexa an: das des modernen Warenhaus-Baus der Zeit um 1880 bis zum Ersten Weltkrieg. Das Warenhaus Tietz an der Leipziger Straße ließ eine der größten Glaswände der Frühmoderne blitzen, das Wertheim am Leipziger Platz wurde mit langen neugotischen Pfeilerreihen zu einer einzigartigen und weltberühmten Kathedrale des Konsums. Das Tietz am Alexanderplatz, diesem historisch eher proletarischen Ort Berlins, war ein neubarock-ausschweifender Kaufpalast, und aus dem gedeckelt fünfgeschossigen Häusermeer Neuköllns stachen am Hermannplatz seit 1930 blitzende Turmbauten nach dem Muster amerikanischer Hochhäuser.

Alle diese Bauten ignorierten das, was klassizistische Berliner Tradition ist, und sie fielen auf. Niemand erinnert sich mehr an die Ursprungsgestalt des KaDeWe – das Wertheim dagegen ist bis heute eine Legende.

Die Empörung über das bunte Alexa gab den Berliner Traditionalisten neues Feuer. Die erste sichtbare Folge war 2008 der Ausgang des Wettbewerbs für das Humboldt-Forum. Schon dessen Ausschreibung war derart eng gefasst, dass sie trotz der herausragenden Aufgabe, ein Kulturzentrum für die postkoloniale Moderne zu schaffen, keinen international bedeutenden Museumsarchitekten lockte. Tatsächlich wurden dann auch alle Entwürfe, die auch nur den Hauch von Ekstase, von Pop oder Ironie hatten – wie etwa Hans Kollhoffs Riesentheater oder Jan Kleihues‘ Steinschluchten – systematisch ausjuriert. Stattdessen siegte Franco Stellas hyperkantige, bis zur Ödnis karge Architektur.

Bald debattieren wir über Denkmalschutz für die Alexa-Fassaden

Seither ist es in Berlin fast ausschließlich der Wohnungsbau, in dem die ästhetischen Neuerungen, die Versuche, anders zu sein, exaltierter, stattfinden. In der kommerziellen Architektur dagegen und schon gar in der des Staats regiert das Rechteck-Schema. Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass das Alexa bis heute solch ein Erfolg blieb: Hier langweilt man sich nicht.

Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir über den Denkmalschutz für seine Fassaden debattieren. Und wenn die Investoren auf die Idee kommen sollten, die bisher öden Dächer des Alexa zu begrünen, mit Wohnungen und einigen Ateliers für arme Künstler zu besetzen und diese mit Solarpanelen zu beheizen – dann könnte dieses Projekt zu einem Musterbeispiel für die aktuell geforderte Vielfalts-Nutzung werden.