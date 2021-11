Es gab mal eine Zeit, in der Holland als der Maßstab für Fortschritt galt. Ich erinnere mich gut an diese Zeit, denn ich bin in Friesland, im deutsch-niederländischen Grenzgebiet, aufgewachsen, als Deutsche diesseits der Grenze nicht schlecht staunten, wie Holländer jenseits der Ems etwa gleichgeschlechtliche Ehen schließen oder sich einen Joint anstecken durften. In den Köpfen vieler Deutscher etablierte sich seit den Achtzigern, spätestens aber zu Anfang der Nullerjahre, das Narrativ von Holland als eine Art Mekka für Freigeister, Progressive und all diejenigen, die sich ihrer Zeit ein bisschen voraus wähnten, mit Amsterdam und dessen Rotlichtviertel De Wallen als seinem Epizentrum, in dem Party, Prostitution und der Konsum bunter Pillen selbstverständlich geduldet werden. Ein Image, das Holländer übrigens bis heute nur allzu gern pflegen, bedeutet es doch steigende Tourismuszahlen und damit auch eine lukrative Einkommensquelle.

Nun ist in den vergangenen zwanzig Jahren auch in Deutschland die Zeit nicht stehen geblieben und vor allem Berlin hat sich spätestens seit Klaus Wowereits vielzitierter Aussage „arm, aber sexy“ im Jahr 2003 zu einem Zufluchtsort für Avantgardisten und Trendsetter gemausert, der anderen europäischen Hauptstädten in vielerlei Hinsicht immer einen Schritt voraus ist. Kaum ein Coolness-Ranking ist seitdem erschienen, in dem Berlin nicht in irgendeiner Form auftaucht: sei es das Berghain als bester Club der Welt (DJ Mag, 2009), Wedding und Neukölln unter den coolsten Stadtteilen der Welt (Time Out, 2019 und 2021) oder Berlin in der Liste der beliebtesten Reiseziele der Welt (Tripadvisor, 2013).

Unterdessen scheinen Amsterdamer langsam genug zu haben von ihrer bisher zur Schau gestellten Fortschrittlichkeit. Die Fenster-Prostitution will man aus der Innenstadt an den Stadtrand verbannen und Coffeeshops sollen Marihuana bald nur noch an Einwohner der Stadt verkaufen dürfen. Freie Lebensart – ja, aber bitte woanders.

Da trifft es sich gut, dass in dem Koalitionsvertrag, den Sozialdemokraten, Grüne und Liberale im Bund vorstellten, ein Punkt das Ende der letzten Bastion holländischer Fortschrittlichkeit besiegelt: Die Ampel-Koalitionsparteien geben grünes Licht für die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsene. Die Devise „Mehr Fortschritt wagen“ prangt bei der Vorstellung im Hintergrund, und wenn man der Berichterstattung glauben darf, herrschte in diesem Punkt auch schnell Einigkeit unter den drei ungleichen Regierungsparteien, in welche Richtung man fortschreiten will: Grüne und FDP sprechen sich seit geraumer Zeit für einen legalen Handel mit Cannabis aus. Die Verhandlungsführer der SPD haben aber wohl für diesen Schritt in seiner Radikalität über ihren Schatten springen müssen.

Eine Verschärfung der Werbe- und Sponsoring-Möglichkeiten für legale Drogen und die Überprüfung des neuen Gesetzes auf seine gesellschaftlichen Auswirkungen – gemeint ist hier wohl vor allem der Jugendschutz – zum Ende der Legislaturperiode, spiegeln möglicherweise Zugeständnisse der beiden Junior-Koalitionspartner an den Wahlsieger wieder. Ob das in der Realität bedeutet, dass Kiffer die Grenzen des Fortschrittlands Deutschland überqueren, um in hiesigen Coffeeshops einzukaufen, bleibt abzuwarten.

Und auch die Niederländer halten sich mit einem offiziellen Kommentar zu den deutschen Plänen bisher zurück. Vielleicht auch ganz gut so: Denn auf einen Koalitionsvertrag, den die deutsche Regierung in spe nach nur 60 Verhandlungstagen vorgelegt hat, warten unsere einst so schnellen Nachbarn nun schon seit acht Monaten.