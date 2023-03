Berlin: Warum das Gardinenhaus Rybicki nach 50 Jahren schließen muss

Am 1. März 1973 öffneten Monika, 79, und Peter Rybicki, 82, die Tür zu ihrem Laden an der Residenzstraße in Wedding zum ersten Mal. 50 Jahre später, am 15. März 2023, werden sie diese Tür für immer schließen. Auslöser ist ein Konflikt mit ihrem Vermieter, der nach einer fristlosen Kündigung sogar vor Gericht enden könnte. Mit dem Gardinenhaus Rybicki stirbt ein weiteres Traditionsgeschäft in Berlin.