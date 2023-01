Wasserstoff aus Marzahn: Berliner Firma plant klimaneutrales Kraftwerk

Das Unternehmen HH2E will im CleanTech Business Park mit überschüssigem Ökostrom aus Brandenburg Wasserstoff produzieren. Noch gibt es aber einige offene Fragen.

HH2E-Chef Alexander Voigt im ehemaligen DHL-Luftfracht-Depot in Tegel Benjamin Pritzkuleit

Alexander Voigt ist offenbar nach Berlin gekommen, um zu bleiben. Erst vor wenigen Wochen hatte er mit seiner 2020 in Hamburg gegründeten Firma HH2E das einstige DHL-Luftfrachtdepot auf dem ehemaligen Flughafen Tegel bezogen. Jetzt soll in Berlin auch noch eine Wasserstofffabrik hochgezogen werden. „Wir wollen Deutschland von hier aus helfen, seine Energiesouveränität zurückzugewinnen“, sagte der 58-Jährige am Montag im Roten Rathaus.