Die Wiederbelebung eines Tieres nach 46.000 Jahren im ewigen Eis ist möglich: Einem internationalen Forscherteam aus Russland, Deutschland und Großbritannien gelang es, Würmer aus einer Bohrung im sibirischen Permafrostboden in der Region Kolyma zum Leben zu erwecken und sie zur Fortpflanzung zu bringen. Das heißt nichts weniger als: Das Leben kann angehalten und selbst nach Jahrzehntausenden wieder in Gang gesetzt werden.



Damit ist auch für komplexere Wesen aus dem Tierreich bewiesen, dass es einen sogenannten Dritten Zustand zwischen Leben und Tod gibt – und eine Art der Wiederauferstehung. Die wissenschaftliche Zeitschrift Plos Genetics veröffentlichte am Donnerstag die Forschungsergebnisse.