Berlin - Darf man überhaupt noch lachen? Überall auf der Welt finden Dinge statt, angesichts derer man am liebsten den Kopf ins Kissen drücken und heulen würde. Die berufsmäßigen Komödianten sind verzweifelt. Denn über Katastrophen, Krieg und Leid macht man keine Witze.

Seltsamerweise aber zeigt die Geschichte, dass es im Alltag der „normalen Menschen“ genau andersherum ist. Sie machen selten Witze, wenn es ihnen gut geht. Große Zeiten des Volkshumors gibt es immer dann, wenn die Lage bedrohlich ist.

„Ich bin der Wärter, ich bin nicht verrückt“

Sogar – oder gerade – aus der Nazizeit sind viele Witze überliefert. Etwa dieser hier: Hitler besucht ein Irrenhaus, schreitet die Reihe der Insassen ab. Jeder Patient schreit: „Heil Hitler!“ Nur am Ende der Reihe steht einer ganz still. Hitler: „Warum grüßen Sie nicht?“ Der Mann: „Ich bin der Wärter, ich bin nicht verrückt.“ Auch im Bombenhagel 1945 machten die Berliner noch Witze. Etwa über ihre kaputte Stadt: „Wir sind jetzt eine Stadt der Warenhäuser: Hier waren Häuser, da waren Häuser.“

Zum Teil sorgten solche Flüsterwitze dafür, Angst und Stress abzubauen und das Absurde der Situation zu betonen. Zugleich blieb einem das Lachen im Halse stecken. Und man musste sich immer im Klaren sein, dass es auch schlimme Folgen nach sich ziehen konnte: Haft und Tod.

Witze gegen Minderheiten, Schwache oder Leidende – das geht nicht. Aber wenn es die Abgründe der Mächtigen trifft, dann haben sie sogar einen Sinn. Über Putin gab es in Russland zum Beispiel schon vor zehn Jahren Witze. Etwa den hier: Putin befahl dem Frühling, nicht zu kommen. Weil er fürchtet, dass es ein „Arabischer“ sein wird.

Einer der neuesten geht so: Putin war eine Weile weg und kommt zurück nach Moskau. Er geht in einen Imbiss, bestellt Piroggen und fragt: „Und? Ist die Krim noch unser?“ – „Ja“, sagt die Verkäuferin. „Und haben wir die Ukraine erobert?“ – „Ja, auch das“, lautet die Antwort. Putin freut sich und will bezahlen. Die Verkäuferin sagt: „Macht drei Euro!“

Machtinszenierung und Lächerlichkeit

Bei Witzen geht es vor allem um Widersprüche: Da trifft die große Machtinszenierung auf Lächerlichkeit. Reizt es nicht zum Beispiel zum Lachen, wenn man den langen Tisch von Putin sieht? Er sitzt an einem Ende, die abnickenden Generäle am anderen. Man denkt: Oh Gott, hoffentlich haben die ihre Hörgeräte eingeschaltet. Nicht, dass da am Ende sonst was rauskommt! Oder besser: Hoffentlich haben sie sie nicht eingeschaltet!

Auch über uns selbst sollten wir weiter lachen. Denn vieles ist auch hier absurd. Man denke etwa an den General, der postete, dass die Bundeswehr „mehr oder weniger blank“ dastehe. Bei einer ähnlichen Aussage („Bedingt abwehrbereit“) hat die Polizei früher die Redaktion des Spiegels gestürmt und durchsucht – wegen des Verdachts auf Landesverrat. Heute bleibt einem nur das Witzeln. Immerhin war es ein General.

Ein Bundeswehr-Witz zum Ende: Der Feldwebel fragt: „Schütze Böhm, wie verhalten Sie sich, wenn das Kommando ertönt: ‚Freiwillige vor‘?“ – Antwort: „Ich gehe zur Seite, damit Freiwillige vortreten können!“