Die Rolling Stones sind entweder tot oder alt. Richtig alt. Die verbleibenden drei Urgesteine – also Mick Jagger sowie die beiden Gitarristen Keith Richards und Fast-noch-Neuling Ronnie Wood – kommen zusammen auf 235 Jahre. Die hoch agile Rentner-Band bringt am Freitag ihr neues Album „Hackney Diamonds“ heraus. Früher ein Datum, das für Aufsehen und Andrang in den Plattenläden sorgte.



Heute wissen die meisten Leute nicht mal mehr, wie viel Geld sie für ein Album in haptischer Form bezahlen müssen, also für eine CD oder eine Schallplatte.

Nicht nur die Jugend ist inzwischen auf digitale Formen des Musikhörens umgestiegen, also Streaming & Co. Aber noch gibt es Musik zum Anfassen. Und in Berlin kann am Donnerstagabend wunderbar beobachtet werden, ob tatsächlich jemand loszieht, um sich ein Album zu kaufen.

Denn um 22 Uhr beginnt der sogenannte Pre-Sale, wie der exklusive Vorverkauf in ausgesuchten Läden heutzutage genannt wird. Regulär darf das Album erst ab Freitag vertrieben werden. Aber es soll drei Orte in ganz Deutschland geben, an denen Fans schon in der Nacht davor ihr Geld für eine große schwarze Scheibe ausgeben können oder für einen kleinen Silberling.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Berlin – Stadt mit Schlange-stehen-Tradition

Die drei Orte sind ein großer Shop in München mit dem Werbetitel „Kaufhaus der Sinne“, dazu ein wunderbar durchsortierter Plattenladen in Bremen für echte Vinyl-Fans und eben das Berliner Kaufhaus Dussmann.



Die Jugend kauft heute meist keine ganzen Alben mehr, sondern nur einzelne Songs, meist Hits. Deshalb steigen Alt-Künstler wie Udo Lindenberg, Die Toten Hosen oder Roland Kaiser in den Album-Charts oft ganz nach oben. Auch die Stones werden wohl auf Platz eins landen.

Doch für Freitag melden die Wetterfrösche für Berlin nur sieben Grad an und auch noch Regen. Werden sich da tatsächlich Leute im fortgeschrittenen Alter nachts auf die zugige Friedrichstraße stellen, statt im Internet zu bestellen?



Bislang haben solche Pre-Sales durchaus gut funktioniert, erzählt ein Dussmann-Sprecher. Als zuletzt die späteren Nummer-eins-Alben von Rammstein und Abba in den Vorverkauf gingen, standen des Nachts Hunderte Leute halb um den Block herum.

Berlin ist durchaus eine Stadt mit großer Schlange-stehen-Erfahrung. In der DDR gehörte das zum Alltag, aber auch danach gab es legendäre Schlagen. Damals bei der MoMA-Ausstellung 2004 oder jeden Sommer vor Schwimmbädern oder eben die längste Schlange Berlins – Anstehen am Berghain.



Und dann ist da noch das Pergamonmuseum. Das ist nur noch bis 23. Oktober geöffnet und schließt mindestens bis 2027. Dort üben sich die Historien-Fans nun jeden Morgen ab 9 Uhr in der Kunst des Schlangestehens.