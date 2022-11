Wochenlanges Warten auf Post: Was bedeutet das bei einer möglichen Briefwahl?

Die Post ist in Deutschland eine geradezu legendäre Organisation. Früher war es nur Königen und Reichen vorbehalten, ein Schriftstück per Bote in die weite Welt zu schicken. Doch dann machten Vertreter des Adelsgeschlechts Thurn & Taxis aus dieser schönen Idee ein Gewerbe: Sie verknüpften die Botenwege zwischen einzelnen Herrscherhäusern zu einem Netz. So wurde ein Privileg der Herrscher demokratisiert. Es funktionierte so gut, dass es weltweit nachgeahmt wurde.

Der Begriff der „deutschen Pünktlichkeit“ hat auch damit zu tun, dass früher jeden Tag der Postbote kam. Früher spielten Kinder hinter einem gelben Schalter aus Holz und Pappe auch Postamt. Einst ein ehrbarer Beruf, verbeamtet und gut bezahlt. Heute ein Knochenjob im Mindestlohnsektor.

Da verwundert es wenig, dass die Deutsche Post nun erstmals zugeben musste, dass sie ernsthaftere Probleme bei der Zustellung von Briefen habe. Gerade Berlin sei ein Schwerpunkt. Die Berliner Zeitung berichtet seit Ende der Sommerferien regelmäßig darüber. Die Pflicht, die Briefe eigentlich am Folgetag zuzustellen, kann oft nicht mehr gehalten werden. Kunden klagen sogar über bis zu sechs Wochen Wartezeit.

Das Eingeständnis der Post bedeutet auch ein wenig das Ende eines Mythos. Mit der deutschen Pünktlichkeit ist es nicht mehr weit her. Und gerade für Berlin stellt sich die Frage: Was bedeutet das für die Demokratie in dieser Stadt?

In Berlin unterwegs: Eine Zustellerin der PIN AG. imago/Dirk Sattler

Denn die Schwierigkeiten verschiedener Postzustelldienste könnten zu ernsthaften Problemen für die Gesellschaft führen. Der Grund: Am 16. November entscheidet das Verfassungsgericht, ob die gesamte Berlin-Wahl wiederholt werden muss. Und da die Äußerungen des Gerichts dafürsprechen, dass es so kommt, muss gefragt werden: Können der Senat und die Zustelldienste sicherstellen, dass alle Briefwahlunterlagen korrekt zum Wahlvolk kommen und auch wieder zurück? Denn mehr als 45 Prozent wählten zuletzt per Brief.

Diese Frage darf vorerst mit einem ziemlich großen Fragezeichen versehen werden. Denn auch bei der vergangenen Wahl gab es bereits Probleme, weil Briefunterlagen falsch zugestellt wurden. Das gehörte zu den vielen Gründen, warum dieser Urnengang zu einem Trauerspiel für Berlin wurde – ausgerechnet in Deutschland, einem Land, das sich gern als heimlicher Organisationsweltmeister fühlt.

Die Gründe für die Probleme sind so einfach wie naheliegend: Personalmangel. Warum soll es bei den Briefzustellern anders sein als etwa bei Pflegeberufen? Personal ist überall knapp. Besonders dort, wo die Arbeit hart ist und die Bezahlung nicht traumhaft.

Erschwerend kommt hinzu: Es wird nicht besser. Denn die Berliner Problemwahl fand zu Zeiten statt, als die Schwierigkeiten bei den Zustelldiensten noch nicht so gravierend waren. Darüber hinaus steht Weihnachten an. Das Fest der Geschenke, des Kommerzes, des Kaufrausches. Eine Zeit, in der die Leute noch viel mehr als sonst im Internet bestellen und sich dann liefern lassen. Die stressigste Zeit des Jahres für das Zustellpersonal. Da werden noch mehr von ihnen noch gestresster sein, werden krank oder kündigen gar.

Im Winter gehen die Krankenzahlen ohnehin traditionell nach oben– auch ohne Corona. Zu allem Überfluss beginnt im Januar der Tarifstreit bei der Deutschen Post, und der wird sicher nicht leicht und setzt das Zustellsystem zusätzlich unter Druck.

Das alles ist kein gutes Omen für eine Wahl, die wohl im Februar stattfinden würde. Es wird darauf verwiesen, dass die Deutsche Post gar nicht der Partner des Landes Berlin ist, sondern dass die PIN AG laut Vertrag die Wahlunterlagen zustellt. Und dieses Privatunternehmen bestreitet, ähnliche Probleme zu haben.

Das überrascht manche Experten dann doch ein wenig: Denn bei der Post wird das Zustellpersonal ein klein wenig besser bezahlt. Geld ist immerhin ein Grund für die Arbeitsmoral.

Außerdem liefert PIN nur die Wahlunterlagen vom Senat an die Wähler. Zurück gehen die meisten Zettel sicher per Deutsche Post. Und wenn dann Briefe zu lange unterwegs sind …

Das bedeutet: Nach dem Organisationsdesaster der Wahl vom 26. September 2021 muss der Senat mit den Zustelldiensten wirklich Klartext reden, rechtzeitig und mit dem nötigen Problembewusstsein. Sonst könnten hinterher Bürger vor Gericht ziehen, weil sie keine Wahlzettel bekamen oder weil es ihre Stimmen nicht rechtzeitig ins Wahllokal schafften. Eine zweite Wahlblamage kann die Berliner Demokratie nicht gebrauchen.