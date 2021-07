Berlin - Das sieht nach viel Arbeit aus. Um den weiter wachsenden Bedarf zu decken, müsste die Zahl der Radstellplätze an Berliner U- und S-Bahnhöfen in den kommenden Jahren mehr als verdoppelt werden. Aus einer Analyse im Auftrag des Senats geht hervor, dass dort Parkraum für rund 42.000 Fahrräder fehlt. Der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier hatte den Senat in einer Anfrage gebeten, einen Überblick über die bestehenden und künftigen Fahrradabstellanlagen in Berlin zu geben. Doch abgesehen von den Zahlen zu Stellplätzen vor den Bahnhöfen erweist sich die Datenbasis als löchrig. „Entweder gibt es kein Reporting, oder die Bezirke haben auch drei Jahre nach dem Inkrafttreten des Mobilitätsgesetzes keine Statistik“, sagt der Politiker und wundert sich.

Bike and Ride – so lautet das neudeutsche Schlagwort. Anstatt mit dem Auto zum Bahnhof zu fahren, sollen sich die Berliner aufs Rad schwingen, um U- oder S-Bahn zu erreichen. Tatsächlich entscheiden sich bereits zahlreiche Berlinerinnen und Berliner für diese klimafreundliche Variante, die auch der Gesundheit dient. Um sie zu unterstützen, wurden an vielen Stationen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der S-Bahn Fahrradbügel aufgestellt. Doch schon seit Jahren ist klar, dass das Angebot angesichts des Andrangs nicht mehr ausreicht. Wo der Bedarf besonders groß ist, zeigt die Analyse, bei der das Landesunternehmen infraVelo an 236 Bahnhöfen während der Jahre 2018 bis 2020 mehr als 37.500 Stellplätze gezählt hat. In seiner Antwort auf Sven Kohlmeiers Anfrage nennt Verkehrs-Staatssekretär Ingmar Streese (Grüne) Einzelheiten.

Große Defizite in Rahnsdorf, am Nöldnerplatz und am Ostkreuz

Einige Beispiele – jeweils für den Zeitraum bis 2030: Am S- und U-Bahnhof Pankow, wo 575 Stellplätze gezählt wurden, werden laut Analyse weitere 1.763 Fahrradstellplätze benötigt. Am S-Bahnhof Bornholmer Straße müssten zu den 88 Plätzen noch 366 hinzukommen. Für den S-Bahnhof Nöldnerplatz, wo derzeit 318 Fahrräder Platz finden, wird der zusätzliche Bedarf auf 600 beziffert. Am S-Bahnhof Köpenick müsste die Zahl der Stellplätze von 404 auf 796 wachsen. Am S-Bahnhof Rahnsdorf würden zusätzlich zu den jetzigen 340 Plätzen sogar 569 weitere benötigt. Am Hauptbahnhof, wo laut infraVelo momentan 311 Fahrräder abgestellt werden können, liege der Bedarf bei insgesamt 974 Plätzen – erwartete weitere Zuwächse eingerechnet sogar bei 1.656. Am Ostkreuz müsste sich die Zahl der Stellplätze sogar mehr als versiebenfachen: auf 3.439.

Auch an den Bahnhöfen Schöneweide und Charlottenburg sowie an den U-Bahnhöfen Schönleinstraße, Samariterstraße, Stadtmitte, Französische Straße, Hermannplatz und Rathaus Spandau sei der zusätzliche Bedarf groß, geht aus der Untersuchung hervor. In Mitte wäre er mit 10.200 Plätzen am größten, während in Marzahn-Hellersdorf nur 917 weitere Abstellmöglichkeiten benötigt würden. Dort reiche das Angebot an den meisten Stationen aus.

Wie viele Abstellanlagen es außerhalb von Bahnhofsarealen gibt, konnte der Senat auf Sven Kohlmeiers Anfrage längst nicht für jeden Bezirk mitteilen. So führen Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg dazu keine Statistik. Auf die Frage nach aktuellen Projekten teilte Marzahn-Hellersdorf mit, dass von den für 2021 vorgesehenen Fahrradbügeln noch keiner im Bau sei, weil die Finanzierung noch nicht gesichert ist. Unterm Strich ist es also derzeit schwierig abzuschätzen, ob die ehrgeizigen Ziele im Mobilitätsgesetz erreicht werden: Bis 2025 sollen 50.000 Stellplätze an Bahnhöfen sowie weitere 50.000 im übrigen öffentlichen Raum eingerichtet werden, heißt es in Paragraf 47.

Aus den Daten zieht der Abgeordnete Kohlmeier folgende Schlüsse: „Das Mobilitätsgesetz verspricht Sicherheit und Veränderungen für Radfahrer, die die Verkehrsverwaltung entweder nicht umsetzen kann oder umsetzen will.“ Für den SPD-Politiker zeigen sich drei Konstruktionsfehler des Mobilitätsgesetzes: „Es ist mehr ein Parteiprogramm statt ein Gesetz. Es fehlt der ganzheitliche Ansatz, wonach alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden. Und die Fristen im Gesetz erwecken Hoffnungen, die enttäuscht werden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch der Verein Changing Cities eine verheerende Bilanz des Mobilitätsgesetzes zieht. Der Umstieg aufs Fahrrad gelingt nur, wenn Fahrradfahren sicherer wird und auch in den Außenbezirken die Infrastruktur umgesetzt wird.“

Studien für Fahrradparkhäuser in Mahlsdorf und Haselhorst

Schon seit mehr als einem Jahrzehnt ist im Senat von Fahrradparkhäusern die Rede. Gebaut wurde in Berlin bisher keines – anders als in umliegenden Städten wie Bernau oder Potsdam. Nun teilte die infraVelo mit, dass zwei Machbarkeitsuntersuchungen begonnen haben. Geprüft werde, ob am Bahnhof Mahlsdorf und am U-Bahnhof Haselhorst solche Parkhäuser grundsätzlich machbar sind. Analysiert wird auch, in welcher Form und mit welcher Kapazität solche Bauten möglich wären.

Nach Angaben des Unternehmens gibt es in Mahlsdorf 257 Fahrradstellplätze. Bis 2030 würden weitere 352 Plätze benötigt, das Zuwachspotenzial eingerechnet würden sogar 778 gebraucht. In Haselhorst seien 70 Plätze vorhanden, 103 würden benötigt. Allerdings könne auch diese Zahl wachsen, denn in der Nähe werde gebaut.