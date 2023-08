In Deutschland droht nach Einschätzung der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) eine „Asbest-Welle“ – und Berlin steckt mittendrin. Der Grund: Zwar gilt seit 1993 ein Herstellungs- und Verwendungsverbot für das krebserregende Asbest, in vielen Häusern sind asbesthaltige Bauelemente aber noch immer zu finden.



Die IG BAU befürchtet, dass ein unsachgemäßer Umgang mit Asbest bei den anstehenden Sanierungen im Gebäudebestand zu einer Gefahr für Menschen und Umwelt wird. „Wir stehen am Anfang von zwei Sanierungsjahrzehnten“, sagte IG-Bau-Vorstandsmitglied Carsten Burckhardt am Donnerstag. Die energetische Gebäudesanierung werde enorm an Fahrt aufnehmen. Gleichzeitig würden Wohnhäuser modernisiert, senioren- und familiengerecht umgebaut oder aufgestockt. Asbest sei dabei sowohl für Bauarbeiter wie für Heimwerker eine Gefahr.

Asbest wurde früher auch als Wunderfaser bezeichnet, weil das Material eine große Festigkeit besitzt und als hitze- und säurebeständig gilt. Asbesthaltige Baustoffe kamen vor allem von 1950 bis 1989 zum Einsatz. In der Zeit wurden bundesweit gut 9,4 Millionen Wohnhäuser neu gebaut, wie aus einer Studie des Pestel-Instituts aus Hannover hervorgeht. Das ist mehr als die Hälfte aller Wohngebäude in Deutschland. Laut IG BAU ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das in diesen vier Jahrzehnten gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt. In Berlin wurden in dieser Zeit zwar nur rund 122.000 Gebäude errichtet, doch ist der Anteil der Gebäude mit 13 und mehr Wohnungen bei den Mehrfamilienhäusern hier mit 31,3 Prozent so hoch wie in keinem anderen Bundesland.

Asbest steckt unter anderem in Abwasserrohren, Balkonbrüstungen, in Dach- und Fassadenplatten sowie in Fußbodenbelägen. Solange die Bauteile unversehrt sind, geht keine unmittelbare Gefahr von ihnen aus. Werden sie jedoch infolge von Bauarbeiten beschädigt, können Asbestfasern in die Atemluft gelangen, eingeatmet werden und Krebs auslösen.



Gerade bei Bauarbeitern führt der Umgang mit Asbest zu Erkrankungen und Tod. „Bei den Berufskrankheiten ist Asbest die häufigste Todesursache“, sagt IG-Bau-Vorstandsmitglied Burckhardt. Er beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen der Bau-Berufsgenossenschaft (BG BAU). In den vergangenen zehn Jahren seien 3376 Versicherte der BG BAU infolge einer asbestbedingten Berufserkrankung gestorben – darunter allein 320 Baubeschäftigte im vergangenen Jahr.

Gewerkschaft IG BAU fordert Maßnahmenpaket

Um den Gefahren durch Asbest entgegenzutreten, fordert die IG BAU ein Maßnahmenpaket. „Es geht dabei um bessere Informationen über Asbest-Gefahren bei Gebäuden, um die Förderung von Asbest-Sanierungen und vor allem auch um konsequenten Arbeitsschutz“, sagte Burckhardt. Die IG BAU fordert zudem einen Schadstoff-Gebäudepass, der Auskunft über die Asbest-Belastung gibt.



„Jeder Bauarbeiter und jeder Heimwerker muss wissen, auf was er sich einlässt, wenn er Fliesen abschlägt, Wände einreißt oder Fassaden saniert“, sagte Burckhardt. Das IG-BAU-Vorstandsmitglied schlägt einen Asbest-Gipfel von Bund, Ländern und Kommunen vor. Eine übergreifende staatliche Kooperation sei notwendig, um das Asbest-Problem und die Finanzierung der Altlasten auf möglichst breiter Ebene anzugehen. Dazu gehöre eine staatliche Sanierungsprämie, auch Abwrackprämie genannt.

Der Berliner Mieterverein (BMV) begrüßt den Vorstoß der IG BAU. „Wir benötigen ein Asbestregister, um möglichst grundstücksgenau verbautes Asbest zu dokumentieren“, sagt der BMV-Geschäftsführer Sebastian Bartels. Zu oft passiere es, dass Mieter anlässlich von Umbauarbeiten in der Wohnung und im Haus in Kontakt mit asbesthaltigen Materialien kommen. Gefährdet seien auch Handwerksfirmen und Hausmeister. Der Anstoß für das Asbestregister müsse vom Senat kommen. „Solange der Senat hier nichts unternimmt, sollten die privaten Wohnungsunternehmen und Genossenschaften eigene Bestände gutachterlich analysieren“, so Bartels. Zudem sollten Vermieter ihre Mieterschaft über verbautes Asbest aufklären, am besten schon im Mietvertrag.

Bauministerium kündigt Novellierung von Verordnung an

Das Bundesbauministerium erklärte, es nehme die Gefahren, die von Asbest in älteren Gebäuden ausgehen können, „sehr ernst“. Dass die IG BAU auf die Gefahren aufmerksam mache, sei nur richtig. Das Bauministerium unterstütze „die Novellierung der Gefahrstoffverordnung, die nach der Sommerpause im Kabinett verabschiedet werden soll“, sagte eine Sprecherin. Dazu gehöre unter anderem „eine Informationspflicht des Auftraggebers, ob in der Bausubstanz Asbest enthalten ist, die stärkere Einbindung von Fachfirmen sowie die Einhaltung des Arbeitsschutzes für die am Bau Beschäftigten“. Darüber hinaus unterstütze die Bundesregierung mit der KFW-Förderbank die Hauseigentümer sowie die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit finanziellen Förderungen bei der Gebäudesanierung.



Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) verwies darauf, dass von unbeschädigten, festgebundenen Asbestprodukten „kein Gesundheitsrisiko“ ausgehe. „Deshalb sollten asbesthaltige Produkte, bei denen Asbest fest eingebunden ist, nach Ansicht des Bundesumweltamtes auch nicht ohne Anlass ausgebaut werden“, so BBU-Sprecher David Eberhart. Dennoch sei sich der BBU „der großen Herausforderungen zum Thema Asbest sehr bewusst“. „Deshalb ist es seit vielen Jahren geübte Praxis, dass asbesthaltige Wohnungen bei einem Mieterwechsel saniert werden“, so Eberhart. „Diesen erprobten und mieterorientierten Weg wollen wir weiterhin beschreiten, gemeinsam mit Handwerk und Baugewerbe.“