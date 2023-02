Das Eckhaus Raumerstraße 9 und Schliemannstraße 36 steht seit Jahren leer. Warum dauert eine Modernisierung so lange? Die Mieter beschreiben, was alles schieflief.

Sanierung bei der Gewobag: Mieter dürfen sechs Jahre nicht in Wohnungen zurück

Weil Wohnraum in Berlin so knapp ist, gibt es ein Gesetz, dass Leerstand verbietet. In den letzten zehn Jahren ist der Leerstand bei Wohnungen auch von rund fünf Prozent auf unter ein Prozent geschrumpft. Wenn eine Wohnung länger als drei Monate nicht vermietet ist, greifen hohe Bußgelder. Doch trotzdem gibt es immer wieder Makler, die zum Teil monatelang darauf warten, dass die Preise immer weiter steigen, und sie dann erst verkaufen.