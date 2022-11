Berlin: So sollen die Rechte von Mieterbeiräten gestärkt werden

Hochhäuser in Gropiusstadt. Hier hat die landeseigene Degewo Wohnungen.

Hochhäuser in Gropiusstadt. Hier hat die landeseigene Degewo Wohnungen. Sabine Gudath

Die Rolle der Mieterbeiräte in den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften soll gestärkt werden. Darauf haben sich SPD, Grüne und Linke im Abgeordnetenhaus verständigt, wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Fraktionen vom Mittwoch hervorgeht. Vorgesehen ist danach, die Tätigkeit der Mieterbeiräte gesetzlich zu verankern.

Das Wohnraumversorgungsgesetz soll entsprechend geändert werden, so die wohnungspolitischen Sprecher Sevim Aydin (SPD), Katrin Schmidberger (Grüne) und Niklas Schenker (Linke). Die Novelle des Gesetzes soll zum nächstmöglichen Termin ins Plenum des Abgeordnetenhauses eingebracht werden.

„Wir freuen uns, dass wir als Koalition nun endlich die wichtige Arbeit der lokalen Mieterbeiräte auch gesetzlich anerkennen“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. „Damit werden die langjährigen Forderungen nach einer gesetzlichen Absicherung der Mieterbeiräte umgesetzt und die Mitwirkung und Rechte der Mieter:innen umfassend gestärkt.“

Koalition spricht von Demokratisierung der Unternehmen

Neben den unternehmensweiten Mieterräten leisteten die Mieterbeiräte einen „wichtigen Beitrag zur aktiven Gestaltung der Quartiere sowie zur demokratischen und sozialen Ausrichtung der landeseigenen Wohnungsunternehmen“. Mieterbeiräte haben nun zukünftig im Rahmen ihrer Tätigkeit das Recht, Information über Angelegenheiten zu erhalten, die die jeweilige Mieterschaft betreffen. Außerdem sind den Mieterbeiräten die dafür erforderlichen Daten für Stellungnahmen und zur Erarbeitung eigener Vorschläge zur Verfügung zu stellen.

Mit der Stärkung der Mieterbeiräte werde „ein wichtiges Projekt zur Demokratisierung der landeseigenen Wohnungsunternehmen und zur Unterstützung der Interessen der rund 750.000 Mieter:innen realisiert“, so die Koalitionspolitiker. Gerade in der heutigen Zeit multipler Krisen sei es wichtig, dass Mieter verlässliche Interessenvertreter haben, an die sie sich wenden können.

„Wir brauchen ein starkes Signal, dass die Mieter:innen in der Krise nicht allein sind“, so Aydin, Schmidberger und Schenker. Die landeseigenen Wohnunternehmen müssten hier „als Vorbild zeigen, wie eine demokratische Ausrichtung und Mieter:innenschutz funktionieren“ können.

Kommunikation der Mieter soll verbessert werden

Um die Kommunikation der Mieter zu verbessern, soll ein unternehmensübergreifendes Koordinierungsgremium zwischen den Mieterräten und den quartiersbezogenen Mieterbeiräten eingerichtet werden. Geplant ist, das Gremium bei der Wohnraumversorgung Berlin anzusiedeln, einer Gesellschaft öffentlichen Rechts, die für die Leitlinien zur Arbeit der landeseigenen Unternehmen zuständig ist.