Berlin: Warum das Umland bei Wohnungssuchenden immer beliebter wird

Zunehmend für Berliner interessant: Wohnungen im Umland, hier an der Havel in Potsdam Martin Müller/imago

Das Berliner Umland wird für Wohnungssuchende immer interessanter. Das zeigt eine Analyse des Internetportals Immoscout24, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Der Anteil der Miet-Suchanfragen von Berlinern im Speckgürtel ist demnach seit dem Jahr 2019 von 22 auf 29 Prozent gestiegen. Im ländlichen Raum zog er in der gleichen Zeit von sechs auf neun Prozent an. Die Entwicklung liegt ganz im Trend der großen Städte, in denen Wohnraum knapp und teuer ist.