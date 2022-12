17,9 Millionen: Die teuerste Wohnung Deutschlands steht in Berlin zum Verkauf

Mehrere Immobilien in der Bundeshauptstadt gehören zu den Unterkünften, für die am meisten Geld gefordert wird. Hier ein Überblick, wo sie liegen.

Preiswerte Wohnungen in Berlin sind rar, doch bei teuren Immobilien liegt die Bundeshauptstadt im bundesweiten Vergleich ganz vorne. Von den zehn teuersten Wohnungen, die in diesem Jahr auf den Internetportalen Immoscout24 und Immowelt zum Kauf angeboten wurden, belegten Immobilien in Berlin jedenfalls den Spitzenplatz. Bei Immoscout stammten von den zehn teuersten Eigentumswohnungen in diesem Jahr fünf in Berlin, bei Immowelt waren es vier.

Das Prädikat der teuersten unter den teuren Wohnungen entfällt in diesem Jahr auf ein „Penthouse in Berlins historischer Mitte“, das bei Immoscout zum Preis von 17,9 Millionen Euro angeboten wird – und bis Dienstag noch zu haben war. Für den stattlichen Preis erwarten den Käufer 578 Quadratmeter Wohnfläche, die sich auf neun Zimmer verteilen. Das Penthouse, das unter dem Namen „Der Kronprinz“ angeboten wird, liegt laut Exposé „nahe Staatsoper und Humboldt-Forum“ – mit Blick von der Terrasse auf die Friedrichswerdersche Kirche.

„An den Decken und Wänden verströmen beispielsweise Stuckelemente und maßgefertigte Natursteinflächen Palais-Atmosphäre, die Fußböden sind mit edlen Hölzern ausgestattet und ein offener Kamin lädt zu stimmungsvollen Abenden ein“, heißt es im Exposé. Von der Fertigstellung bis zum Verkauf hat man sich aber offenbar sehr viel Zeit gelassen. Als Baujahr für die Wohnung wird jedenfalls 2017 ausgewiesen, und unter Objektzustand ist die Rede von „Erstbezug“. Soll heißen: Bisher hat noch keiner im Kronprinzen gewohnt.

Platz zwei der zehn teuersten Wohnungen belegt bei Immoscout ein 900 Quadratmeter großes Penthouse, ebenfalls in Berlin-Mitte, das für 16,1 Millionen Euro angeboten wurde. Dahinter folgen auf den Plätzen drei und vier eine Immobilie im niedersächsischen Nordenham zum Preis von 12,3 Millionen Euro und ein Penthouse in Frankfurt am Main für 12 Millionen Euro. Platz fünf und sechs der teuersten Eigentumswohnungen entfallen wieder auf Berlin: auf ein 559 Quadratmeter großes Penthouse in Prenzlauer Berg, das für 11,5 Millionen Euro angeboten wurde, und auf eine 1740 Quadratmeter große Immobilie in Kreuzberg, die 11,3 Millionen Euro kosten sollte.

Eigentumswohnung mit Room-Service aus dem Ritz Carlton

Auf den Plätzen sieben bis neun rangieren Immobilien in Ingolstadt und Hamburg (je 10,5 Millionen Euro) sowie in München (10 Millionen). Platz zehn unter den teuersten Wohnungen belegt bei Immoscout wieder eine Immobilie in Berlin: ein 588 Quadratmeter großes Penthouse im Beisheim-Center am Potsdamer Platz, das für 9,9 Millionen Euro offeriert wird – und ebenfalls noch zu haben ist. Die Wohnung liegt in der 13. von insgesamt 17 Etagen und bietet laut Exposé einen 360-Grad-Blick über Berlin. Inklusive sind Sauna, Badezimmer aus italienischem Alabaster-Marmor und vier Stellplätze in der Tiefgarage. Weil die Eigentumswohnung über dem Hotel Ritz Carlton liegt, gibt’s den Room-Service des Fünf-Sterne-Hotels dazu.

Beim Internetportal Immowelt rangieren die zehn teuersten Wohnungen unter dem Preisniveau bei Immoscout24. Immowelt weist als Spitzenreiter eine Unterkunft im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf aus. Für 8,9 Millionen Euro können zahlungskräftige Käufer eine „hochwertig sanierte Altbauwohnung mit Dachterrasse, acht Zimmern und 437 Quadratmetern Wohnfläche beziehen“, heißt es in einer Mitteilung. Auf Platz zwei folgt bei Immowelt eine weitere Wohnung in Berlin, die mit Kosten von acht Millionen Euro zu Buche schlug. Für die Summe gab es ein 454 Quadratmeter großes Penthouse im Bezirk Mitte in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor.

400 Quadratmeter in Mitte für 7,8 Millionen Euro

Zu den vier Wohnungen in Berlin, die bei Immowelt zu den teuersten Angeboten in diesem Jahr zählten, gehören außerdem eine 400 Quadratmeter große Unterkunft für knapp 7,8 Millionen Euro in Mitte (Platz fünf) und eine 241 Quadratmeter große Wohnung in Charlottenburg-Wilmersdorf für 6,2 Millionen Euro (Platz zehn).

Auch in München konnten Käufer in diesem Jahr Wohnungen zu Spitzenpreisen erwerben. Die kostspieligste Bleibe in der bayerischen Landeshauptstadt wurde für 7,95 Millionen Euro angeboten (Platz drei). Für den Betrag bekam man ein Penthouse am Englischen Garten mit 258 Quadratmetern Wohnfläche. Außerdem standen in der Isar-Metropole noch eine 261 Quadratmeter große Wohnung für 6,98 Millionen Euro (Platz sechs) und ein Eigenheim mit 250 Quadratmetern Wohnfläche für 6,3 Millionen Euro (Platz sieben) zum Verkauf. Südlich von München gab es für 6,295 Millionen Euro eine 210 Quadratmeter große Unterkunft am Tegernsee (Platz acht).

Wohnung in Hamburger HafenCity für 7,9 Millionen Euro

Komplettiert wird das Ranking bei Immowelt mit zwei Luxusdomizilen in Hamburg. Für 7,9 Millionen Euro gab es eine 314 Quadratmeter große Bleibe in der HafenCity – mit Blick auf die Elbe. 6,2 Millionen Euro sollte eine 321 Quadratmeter große Wohnung in Harvestehude kosten. Wichtig: Die Kaufpreise sind Angebotspreise. Zu welchen Preisen die Wohnungen am Ende verkauft wurden, geht daraus nicht hervor.