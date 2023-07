Berlin: So entwickeln sich die Mieten für freie Wohnungen

Das Portal Immoscout24 präsentiert den Trend im zweiten Quartal. In München treibt der Mietspiegel die Wohnkosten hoch. Und in Berlin?

Beliebt, aber teuer: Altbauwohnungen in Berlin, hier in Prenzlauer Berg

Beliebt, aber teuer: Altbauwohnungen in Berlin, hier in Prenzlauer Berg Monika Skolimowska/dpa

Der rasante Mietanstieg in Berlin zu Jahresbeginn hat sich etwas abgeschwächt, doch ziehen die Mieten dennoch weiter an. Das geht aus Zahlen des Internetportals Immoscout24 zu den Angebotsmieten im zweiten Quartal dieses Jahres hervor, die am Mittwoch präsentiert wurden.

Während die Angebotsmieten in Berlin in den ersten drei Monaten des Jahres im Bestand noch um 5,3 Prozent und im Neubau um 8,8 Prozent gestiegen waren, zogen sie im zweiten Quartal im Bestand um 2,2 Prozent und im Neubau um 1,9 Prozent an. Als Neubau gelten dabei Wohnungen, die in den vergangenen zwei Jahren errichtet wurden. Unter Bestandswohnungen werden jene Unterkünfte verstanden, die älter als zwei Jahre sind.

Laut Immoscout wurden Neubauwohnungen im zweiten Quartal in Berlin im Schnitt für 17,98 Euro je Quadratmeter kalt angeboten. Bestandswohnungen sollten 12,84 Euro je Quadratmeter kalt kosten. Eine 70 Quadratmeter große Bestandswohnung in Berlin verteuerte sich damit von 879,20 Euro kalt im ersten Quartal dieses Jahres auf 899 Euro im zweiten Quartal. Die durchschnittlichen Angebotsmieten für eine gleich große Neubauwohnung zogen im gleichen Zeitraum von 1234,80 Euro auf 1259 Euro an.

Die Angaben beruhen auf Mietangeboten, die auf Immoscout veröffentlicht wurden. Abgebildet wird damit also ein Teil des Immobilienmarkts, weil freie Wohnungen auch über andere Wege vermietet werden – zum Beispiel durch direkte Vergabe an einen Nachmieter.

Bundesweit kletterten die Angebotsmieten für Bestands-Mietwohnungen im zweiten Quartal um 2,5 Prozent. Für Neubauwohnungen stiegen sie im gleichen Zeitraum um 2,2 Prozent. Besonders teuer sind die sieben größten Städte, zu denen außer Berlin München, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf gehören. Eine Zwei-Zimmer-Neubauwohnung in den sieben Städten kostet mittlerweile mehr als 1000 Euro pro Monat. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt liegt die Angebotskaltmiete für eine vergleichbare Wohnung bei 788 Euro.

57 Prozent der Deutschen erwägen Umzug aufs Land

„Der Druck auf den Mietmarkt hält insbesondere in den Ballungsgebieten weiter an“, sagt Immoscout-Geschäftsführerin Gesa Crockford. „Immer mehr Menschen sind gezwungen, außerhalb der Metropolen nach einer Mietwohnung zu suchen.“ Ländliche Regionen profitieren davon. 57 Prozent der Deutschen erwägen mittlerweile einen Umzug aufs Land, wie eine repräsentative Umfrage der Innofact AG und von Immoscout zeigt.

Sechs der sieben größten Städte Deutschlands verzeichneten im zweiten Quartal einen stärkeren Anstieg der Angebotsmieten für Bestandswohnungen als im Quartal davor. In München fällt das Plus mit vier Prozent am stärksten aus. Hier ist der Quadratmeter Wohnfläche mit 19,18 Euro zugleich am teuersten. Der starke Anstieg ist laut Immoscout vor allem auf die Veröffentlichung des qualifizierten Mietspiegels in München im März zurückzuführen. In Berlin, wo der neue Mietspiegel Mitte Juni veröffentlicht wurde, rechnen die Experten erst für das nächste Quartal mit Auswirkungen auf die Angebotsmieten.

In Köln und Düsseldorf nahmen die Angebotsmieten im Bestand im zweiten Quartal um 2,9 Prozent zu. Düsseldorf knackt erstmals die 13-Euro-Marke, während in Köln der Quadratmeter für 12,92 Euro angeboten wird und damit wieder über dem Quadratmeterpreis in Berlin liegt. In Hamburg kletterten die Angebotsmieten für Bestandswohnungen wie in Berlin um 2,2 Prozent, doch liegen hier die absoluten Mieten mit 13,27 Euro je Quadratmeter etwas höher.

Im Neubau sind nur München und Stuttgart noch teurer als Berlin

Stiegen die Angebotsmieten für Neubauwohnungen im ersten Quartal noch deutlich stärker als die Angebotsmieten im Bestand, so gleicht sich die Entwicklung im zweiten Quartal nahezu an. In München, Köln und Düsseldorf kletterten die Angebotsmieten im Neubau um 2,7 Prozent. In München liegt der Quadratmeterpreis im zweiten Quartal bei knapp unter 23 Euro. Zweitteuerste Großstadt ist Stuttgart, das nach einem Mietanstieg von 2,5 Prozent erstmals auf 18 Euro pro Quadratmeter kommt. Damit liegt Stuttgart knapp vor Berlin, das im Neubau zu den teuersten Städten gehört.

Getrieben werden die Mieten, weil die Nachfrage nach freien Wohnungen größer als das Angebot ist. Die Prognose von Immoscout-Chefin Gesa Crockford fällt in Anbetracht sinkender Baugenehmigungszahlen wenig verheißungsvoll aus. „Sofern keine neuen Wohnungen auf den Markt kommen, wird sich die Nachfrage auf dem hohen Niveau halten und zum Teil noch weiter verstärken“, sagt sie. „Die Folge sind weiter steigende Mieten, sodass Kaufen trotz des hohen Zinsniveaus wieder attraktiver wird.“