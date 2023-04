„Mietexplosion“ um 22 Prozent: So dramatisch entwickeln sich die Mieten in Berlin

Wer auf den großen Immobilienportalen im Internet eine Wohnung in Berlin sucht, sieht sich seit Anfang des Jahres mit stark steigenden Angebotsmieten konfrontiert. Nach Angaben des Portals Immowelt zogen die Angebotsmieten für Bestandswohnungen in Berlin in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 22 Prozent an – von 10,17 Euro je Quadratmeter Wohnfläche im vierten Quartal 2022 auf 12,41 Euro je Quadratmeter kalt im ersten Quartal 2023.