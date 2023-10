In den Berliner Bezirken kann bis Ende 2026 der Bau von rund 101.000 Wohnungen genehmigt werden. Das geht aus der Fortschreibung des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung hervor, die am Donnerstag von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und den Berliner Bezirken unterzeichnet wurde. Das Bündnis läuft bis 2026.



Mit 17.435 Wohnungen besteht danach das größte Neubaupotenzial in Pankow. Dahinter folgen die Bezirke Lichtenberg mit 13.490 Wohnungen, Treptow-Köpenick mit 11.966 Wohnungen, Spandau (10.249 Wohnungen), Reinickendorf (7968), Neukölln (7443), Mitte (6871), Marzahn-Hellersdorf (6474), Friedrichshain-Kreuzberg (5733), Charlottenburg-Wilmersdorf (4749), Steglitz-Zehlendorf (4393) und Tempelhof-Schöneberg (4307).