Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gesobau hat in Hellersdorf neue Unterkünfte speziell für Studierende errichtet. GESOcampus heißt das neu errichtete Wohnhaus in der Kastanienallee 51. Es bietet in 40 Mietwohnungen und Wohngemeinschaften Platz für insgesamt 84 Studierende.

Zur Auswahl stehen 30 Einzimmerwohnungen und zehn Wohngemeinschaften, die jeweils für drei oder sechs Bewohner ausgelegt sind. Neben den Wohnungen gibt es Räume für gemeinsames Lernen, zum Sporttreiben oder Entspannen.

Die Mietpreise beginnen für einen Platz in einer WG bei 480 Euro warm pro Monat. Im Preis sind laut Mitteilung der Gesobau warme und kalte Betriebskosten enthalten – auch Wlan und TV-Anschluss, die Vorauszahlungen für den Mieterstrom sowie die Nutzung verschiedener Gemeinschaftsbereiche sind mit drin.



Die 24 bis 28 Quadratmeter großen Einzimmerwohnungen verfügen neben dem Wohnraum über eine Pantryküche mit Cerankochfeld, Kühlschrank, Mikrowelle und Spüle sowie ein Bad mit Dusche. Sie stehen zu einem monatlichen Mietpreis von 510 Euro warm zur Verfügung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Wohngemeinschaften für drei Studierende sind rund 79 Quadratmeter groß, wobei jedes Zimmer 15 bis 18 Quadratmeter hat. Die Wohngemeinschaften für sechs Personen sind rund 149 Quadratmeter groß. Hier hat jedes Zimmer circa 16 Quadratmeter. Von den 3er-WGs gibt es zwei Wohnungen, von den 6er-WGs insgesamt acht Wohnungen.

Zu jedem WG-Zimmer gehört eine eigene Dusche

In den Wohngemeinschaften gibt es eine Gemeinschaftsküche, die mit Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler, Spüle sowie einem Tisch und Stühlen ausgestattet ist. Hinzu kommen teilweise auch Balkone. Die WG-Zimmer werden einzeln vermietet und verfügen alle über ein separates Duschbad und ein eigenes Schließsystem der Zimmertür. Jeder Bewohner erhält einen eigenen Mietvertrag.

Die gemeinschaftlich zu nutzenden Bereiche haben alle englische Bezeichnungen bekommen: „Study & Socialize“ heißen zwei Lernräume mit jeweils sechs Arbeitsplätzen und Multimediaversorgung, die im Erdgeschoss zum gemeinsamen Wissenserwerb einladen. „Read & Relax“ heißt ein Bereich im ersten Obergeschoss mit Sitzgelegenheiten, Kaffeebar und Bücherregalen. Unter „Wash & Workout“ stehen im zweiten Obergeschoss Waschmaschinen und Trockner zur Verfügung. Um die Wartezeit effizient zu nutzen, können die Bewohner im angrenzenden Sportbereich aktiv werden. „Game & Get Together“ hat die Gesobau einen Bereich im dritten Obergeschoss getauft, wo ein Billardtisch und ein Kicker stehen. „Chill-Out-Side“ heißt der Bereich auf der Dachterrasse, wo mit Blick über den Kiez der Tag gut ausklingen soll.

Ein bisschen Grün ist schon da: Neubau in der Kastanienallee. Thomas Bruns/Gesobau AG

Der GESOcampus ist Teil des Quartiers Stadtgut Hellersdorf und befindet sich innerhalb einer Wohnanlage mit insgesamt 448 Mietwohnungen. Das Bauprojekt wurde im Frühjahr 2023 fertiggestellt und befindet sich derzeit in der Vermietung. Über die U-Bahn-Linie U5 kommt man in die Berliner Innenstadt. Nächste Station ist der Bahnhof Hellersdorf.

Angebot gilt nur für Studierende

Das Wohnungsangebot richtet sich an Studierende, die an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule sowie Universität in Berlin oder Brandenburg immatrikuliert sind. Ein Nachweis ist zusammen mit den Bewerbungsunterlagen vorzulegen. Die Vermietung in den WGs erfolgt laut Gesobau-Sprecherin Birte Jessen unabhängig voneinander pro Zimmer. „Möchten mehrere Studierende gemeinsam eine Wohngemeinschaft beziehen, kann ein entsprechender Hinweis bei Vorlage der Bewerbungsunterlagen mit angegeben werden und wird nach Möglichkeit beziehungsweise Verfügbarkeit berücksichtigt.“

Wichtig: Das Mietverhältnis ist grundsätzlich auf 24 Monate befristet. Es endet automatisch mit Ablauf der Befristung. Nach Ablauf von zwei Jahren kann das Mietverhältnis einmalig um ein Jahr verlängert werden. Eine vorzeitige Beendigung ist laut Gesobau nicht möglich. Vor der Unterschrift unter den Mietvertrag sollte also jedem klar sein, dass er mindestens zwei Jahre lang dort leben möchte.

„Wir verzeichnen viele Interessentenregistrierungen“, sagt Gesobau-Sprecherin Jessen. Studierende, die aktuell noch auf der Suche nach einer Wohnung sind, könnten sich kurzfristig mit der Gesobau in Verbindung setzen. Zu den benötigten Unterlagen gehören unter anderem eine Immatrikulationsbescheinigung, gegebenenfalls ein Bafög-Bescheid oder eine Unterhaltsbestätigung.



Weitere Informationen zu den erforderlichen Unterlagen:

https://www.gesobau.de/mieten/vermietungshinweise/



Vermietungsabteilung:

https://www.gesobau.de/mieten/wohnungssuche/