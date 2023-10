Prüfstelle Mietpreisbremse: „Auf dem Wohnungsmarkt herrscht Angst und Schrecken“

Die Berliner Landesregierung will „zeitnah“ konkrete Vorschläge für die Einrichtung einer Prüfstelle vorlegen, die Mieter bei Fragen zur Mietpreisbremse beraten soll. Das kündigte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus in einer Debatte zur Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt an.