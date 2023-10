Neues Immoscout-Wohnbarometer: So stark steigen die Mieten in Berlin

Die Mieten in Berlin steigen weiter stark an – im Neubau sogar so stark wie in keiner anderen der sieben größten deutschen Städte. Das geht aus dem Wohnbarometer des Internetportals Immoscout24 zur Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt im dritten Quartal hervor, das am Mittwoch präsentiert wurde. Ausgewertet wurden dafür Angebotsmieten für Wohnungen und Häuser, die auf Immoscout inseriert wurden.

In Berlin sind die Angebotsmieten für Neubauwohnungen laut Immoscout im dritten Quartal um 4,4 Prozent gestiegen – auf nunmehr 18,77 Euro je Quadratmeter kalt. Hinter München mit einer Angebotsmiete von 23,63 Euro je Quadratmeter liegt Berlin damit bei den absoluten Preisen auf Platz zwei der sieben größten Städte in Deutschland.



Für eine 70 Quadratmeter große Neubauwohnung müssen Berliner inzwischen rund 1314 Euro Kaltmiete pro Monat zahlen. Auch in Düsseldorf, Köln und München steigen die Neubaumieten im dritten Quartal jeweils um mehr als drei Prozent und somit stärker als im bundesweiten Durchschnitt von 2,7 Prozent. In Stuttgart, Hamburg und Frankfurt am Main liegt die Mietsteigerung hingegen zwischen 1,2 und 1,6 Prozent und damit deutlich unter dem Bundesschnitt.

Berlin führt auch im Jahresvergleich die Rangliste der Mietsteigerungen im Neubau an: Rund 19 Prozent mehr müssen Wohnungssuchende seit dem dritten Quartal 2022 in der Bundeshauptstadt zahlen. In Stuttgart zogen die Neubau-Mieten um rund 16 Prozent an, in München um rund 14 Prozent. In Düsseldorf und Köln verteuerten sich die Angebotsmieten um fast zwölf Prozent. Als Neubauten gelten bei Immoscout alle Wohnungen, die nicht älter als zwei Jahre sind. Die übrigen Unterkünfte fallen in die Kategorie Bestandswohnungen.

Die Angebotsmieten für Bestandswohnungen sind in Berlin nicht ganz so stark gestiegen wie im Neubau. Bestandswohnungen in der Bundeshauptstadt verteuerten sich im dritten Quartal um 0,8 Prozent auf 12,94 Euro je Quadratmeter kalt. Eine 70 Quadratmeter große Wohnung kostet damit inzwischen 906 Euro kalt. Innerhalb eines Jahres zogen die Angebotsmieten für Bestandswohnungen in Berlin um 12,6 Prozent an. Damit liegt Berlin beim Mietwachstum in dieser Kategorie bundesweit an der Spitze.

München ist nach wie vor die teuerste Großstadt

In allen anderen deutschen Großstädten verteuerten sich die Mieten innerhalb eines Jahres im einstelligen Prozentbereich. In fünf der sieben größten Städte sind Bestandswohnungen allerdings teurer als in Berlin. Mit Angebotsmieten von 19,35 Euro je Quadratmeter liegt München auch bei den Bestandswohnungen auf Platz eins hinsichtlich der absoluten Preise. Nur Düsseldorf ist mit einer Angebotsmiete von 12,14 Euro je Quadratmeter günstiger als Berlin. Dass Bestandswohnungen preiswerter sind als Neubauwohnungen, liegt daran, dass Neubauten von der Mietpreisbremse ausgenommen sind, für Bestandswohnungen dagegen gilt die Bremse.

Die Nachfrage nach Bestandswohnungen zur Miete ist laut Immoscout im dritten Quartal in den sieben größten Städten in Deutschland kräftig angestiegen. Im Vergleich zum zweiten Quartal nahmen besonders die Anfragen für Bestandswohnungen in Köln und München mit jeweils 15 Prozent stark zu, in Düsseldorf lag das Plus bei 12 Prozent. In Berlin und Hamburg steigt die Nachfragekurve am steilsten an: In beiden Städten hat sich die Zahl der Kontaktanfragen in den letzten drei Jahren laut Immoscout mehr als verdoppelt.

Hamburg toppt die Hauptstadt zwar hinsichtlich der Zunahme von Kontaktanfragen, insgesamt ist jedoch der Berliner Mietmarkt laut Immoscout mit den meisten Anfragen pro Anzeige am angespanntesten. Auch deutschlandweit sind im dritten Quartal mehr Menschen auf der Suche nach Mietwohnungen. Einen Sprung von neun Prozent macht die Nachfrage nach Bestandswohnungen, bei Neubauwohnungen sind es hingegen nur zwei Prozent.

Mieterverein fordert Begrenzung der Mieterhöhungsspielräume

„Die deutsche Wohnkrise spitzt sich zu“, sagt Immoscout-Geschäftsführerin Gesa Crockford. „Der Run auf Mietwohnungen im Bestand nimmt weiter zu und spiegelt eindrücklich den großen Mangel an erschwinglichen Wohnungen – besonders in den Metropolen“, sagt sie. „Neben den steigenden Kaltmieten stellen die hohen Nebenkosten eine große Belastung für Deutschlands Haushalte dar“, so Crockford. Für die Mietentwicklung im Neubau erwartet Crockford in der Hauptstadt vorerst keine Entspannung. „Es würde mich nicht wundern, wenn wir in Berlin bald die Marke von 20 Euro pro Quadratmeter überschreiten“, sagt sie.

Der Berliner Mieterverein (BMV) sieht die Entwicklung mit Sorge. „Berliner Mieter:innen ächzen unter den Mietbelastungen“, sagt BMV-Geschäftsführerin Ulrike Hamann. „Der ungebremste Mietanstieg ist insbesondere für einkommensarme Haushalte sehr bedrohlich.“ Gerade deswegen habe der Mieterverein „kein Verständnis für Berlins Freigabe von erheblichen Mieterhöhungen bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen“. Einmal mehr zeige sich „auch der dringende Handlungsbedarf im Bund“, die Mietpreisbremse zu verbessern, den Wucherparagrafen anwendbar zu machen und die Mieterhöhungsspielräume von 15 auf elf Prozent in drei Jahren zu verringern, wie im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung vereinbart. Hamann fragt: „Wer setzt durch, dass Justizminister Buschmann endlich tätig wird und die nötigen Reformen nicht weiter blockiert?“