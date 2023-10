Es ist eine Frage, die jeder verzweifelte Wohnungssuchende in Berlin sich mindestens einmal gestellt hat: In welchem Bezirk wohnt es sich am besten? Viele Berlinerinnen und Berliner sind zwar sehr stolz auf ihren Heimatbezirk – doch manchmal locken niedrigere Preise, eine bessere Versorgung der Familie oder Ruhe abseits des Innenstadttrubels anderswohin. Nun will eine neue Studie feststellen, in welchem Bezirk es sich wirklich am besten lebt.

Anhand von Daten offizieller Quellen wie dem Statistischen Bundesamt, dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, der Polizei Berlin und dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem (GSI) hat die Wohnungssuche-Plattform Rentola ein Ranking der Berliner Bezirke nach mehreren Kriterien erstellt. In Kategorien wie Gesundheit, Kultur und Freizeit und Kriminalität wurde ein breites Informationsspektrum analysiert – von der Anzahl der Krankenhäuser oder Verfügbarkeit von Grünflächen und Bibliotheken bis hin zu den durchschnittlichen Immobilienpreisen oder der Anzahl von Straftaten im Bezirk. In solchen Kategorien erhielt jeder Bezirk eine Punktezahl von eins bis zehn, aus deren Durchschnitt sich die endgültige Rangfolge ergab. Die volle Liste lesen Sie unten.

„Familienfreundliche Infrastruktur“ bringt Pankow auf den ersten Platz

Mit einer Gesamtpunktzahl von 7,7 landete Pankow auf dem ersten Platz. In vier aus neun Kategorien – Familienleben, Arbeit, Ausbildung und Kriminalität – erhält der Bezirk eine glatte zehn Punkte. „Mit seiner familienfreundlichen Infrastruktur, den vielen Parks und den erstklassigen Bildungseinrichtungen ist Pankow ein begehrter Wohnort für Menschen, die einen ausgewogenen Lebensstil suchen“, so die Analyse. Die Preise für Wohnraum im Bezirk seien zwar „moderat“ – die hohen Werte in den anderen Kategorien würden allerdings zur hohen Attraktivität trotzdem beitragen.

Fahrradfahrer auf der Schönhauser Allee. In Sachen Familienleben, Arbeit, Ausbildung und Kriminalität soll kein anderer Berliner Bezirk besser sein als Pankow. Snapshot/imago

Auch der Bezirk Mitte punktet gut mit einer Gesamtbewertung von 6,0. Das sei laut der Studie vor allem wegen seiner Fülle an historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten, lebendiger Kulturszene und guter Gesundheitsversorgung gegeben – wobei der Wert für die Wohnungspreise „relativ niedrig“ sei.



Den dritten Platz belegt Treptow-Köpenick mit 5,8 Punkten. Der Bezirk biete ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Entspannung und Arbeit durch seine „außergewöhnlichen“ Natur- und Grünflächen sowie gute Arbeitsmöglichkeiten, heißt es in der Analyse. Er erhält allerdings in der Kategorie Verkehr den niedrigsten Wert von nur einem Punkt – aufgrund der Verkehrsüberlastung.

Neukölln auf dem letzten Platz: niedrige Werte bei Gesundheit und Bildung

Den letzten Platz in der Studie belegt Neukölln mit einer Gesamtpunktezahl von 3,1. Dabei müsse man die „vergleichsweise bezahlbaren Wohnungspreise“ positiv bewerten, so die Studie; die Platzierung des Bezirks wurde jedoch durch niedrige Werte in allen anderen Kategorien, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung, beeinträchtigt.



Auch Friedrichshain-Kreuzberg schneidet schlecht ab mit insgesamt 4,5 Punkten. Trotz „hervorragender“ Verkehrsmöglichkeiten und einer moderaten Gesundheitsversorgung hatten hohe Wohnungspreise und nur ein Punkt in der Kategorie Kriminalität einen negativen Einfluss auf die Gesamtwerte des Bezirks.

Der 1. Mai 2023 am Kottbusser Tor. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erhielt den niedrigsten Wert in der Kategorie Kriminalität. Andreas Friedrichs/imago

Die Studie soll als „wertvolle Referenz“ dienen, heißt es in der Analyse – sowohl für Bewohnerinnen und Bewohner Berlins, die einen Umzug planen, sowie für Menschen, die noch Berliner werden möchten. Zudem soll sie auch einen objektiven Blick auf die Vielfalt und Besonderheiten der einzelnen Bezirke bieten.

Bereits im Juni wollte Rentola in einem weiteren Ranking feststellen, in welchem Berliner Bezirk man am ehesten eine Zombie-Apokalypse überleben würde. Zu den Kriterien der Analyse gehörten Bevölkerungsdichte, Wasserversorgung und die Anzahl der Fahrzeuge. Auch da belegte Neukölln den letzten Platz, Marzahn-Hellersdorf hingegen stellte sich als der wohl sicherste Ort bei einem Weltuntergang heraus.

Das komplette Ranking der lebenswertesten Berliner Bezirke:



1. Pankow (7,7)



2. Mitte (6,0)



3. Treptow-Köpenick (5,8)



4. Marzahn-Hellersdorf (5,6)



5. Lichtenberg (5,5)



6. Steglitz-Zehlendorf (5,3)



7. Tempelhof-Schöneberg (5,1)



8. Charlottenburg-Wilmersdorf (4,8)



9. Spandau (4,7)



10. Reinickendorf (4,6)



11. Friedrichshain-Kreuzberg (4,5)



12. Neukölln (3,1)