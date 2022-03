Berlin - Wieder steht ein Haus in der Berliner Innenstadt vor dem Abriss. Das in den 1960er-Jahren errichtete Wohn- und Geschäftshaus in der Schlüterstraße 44 in Charlottenburg. Der Eigentümer argumentiert, dass das Gebäude wirtschaftlich nicht zu sanieren sei. Mieter meinen dagegen, dass ein Erhalt des Gebäudes durchaus möglich wäre.