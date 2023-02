Berliner Wohnhaus soll weichen – weil es ohne Baugenehmigung errichtet wurde

Es ist ihr Traum vom Glück. Ein kleines Häuschen im Grünen, 84 Quadratmeter Wohnfläche, Kamin, Holzfassade aus sibirischer Lärche, inmitten eines Gartens mit Japanischer Zierkirsche, Apfelbaum, Felsenbirne und Sommerflieder. „Da steckt unser Herzblut drin“, sagt Horst Gerstmann, 55. Zusammen mit seiner Frau Karin Althammer steht er in einer Gartenparzelle an der Mecklenburgischen Straße in Schmargendorf. Die Vögel zwitschern. Es ist ein Idyll in der Großstadt.