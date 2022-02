Berlin - An der Oberfläche sieht die Anlage so aus, als ob jemand einen Grabhügel aufgeschüttet und unerklärlicherweise zwei Kunststoffrohre hineingerammt hätte. Doch am Spreeufer unweit vom Bahnhof Jungfernheide geht es nicht um Tod, sondern darum, Leben zu ermöglichen. Unter der Aufschüttung, die als Frostschutz dient, verbirgt sich Berlins erster Plattenbau für Biber. Auf der Wehrinsel Charlottenburg, für die Öffentlichkeit unzugänglich, ist mit Betonfertigteilen ein Gang und eine Höhle angelegt worden. Kamerabilder zeigen, dass das auf der Insel einst ansässige Nagetier die künstliche Biberburg bereits beschnuppert hat, berichtet Heike Barth, stellvertretende Leiterin des Wasserstraßen-Neubauamts Berlin. „Jetzt musss es nur noch einziehen.“

Die Bauingenieurin hat sich warm angezogen, auf der Wehrinsel weht ein kalter Wind. „Schauen Sie mal dort“, sagt sie. Tatsächlich: In einem struppigen Wäldchen zeigen Bissspuren, dass hier ein Biber unterwegs ist. Ein junger Baum stürzte um, nachdem er angenagt wurde. Bisher hauste das Tier in einer selbst gebauten Burg am Südufer der Spree-Insel, die sich zwischen dem Wehr und der alten Schleuse Charlottenburg erstreckt. Doch im Herbst 2020 begannen Bauarbeiten. Weil Ufereinfassungen baufällig sind, investiert das Wasserstraßen-Neubauamt drei Millionen Euro Bundesmittel in eine großflächige Instandsetzung. Die Biberburg musste den Arbeiten im vergangenen Jahr weichen. Die Pläne sehen einen Ersatz aus Beton auf der Nordseite der Wehrinsel vor.

Gerd Engelsmann Stahlbügel markieren den Bereich, unter dem sich die Wohnhöhle des künstlichen Biberbaus befindet. In dem Rohr hängt eine Kamera, die in den Wohnbereich hineinschaut. Im Hintergrund fährt die Ringbahn.

Berlin erste künstliche Biberburg ist seit Herbst bezugsfertig. Für Menschen ist dort nicht mehr viel zu sehen – also erklärt Heike Barth, was am Spreeufer entstanden ist. Zunächst einmal zu den beiden Rohren, die aus der Aufschüttung ragen: „Ein Rohr dient der Belüftung der Wohnhöhle, die sich darunter befindet“, so die Vize-Amtsleiterin. „In dem anderen Rohr hängt eine Kamera.“ Die Aufnahmen aus der Wohnhöhle werden in das Wasserstraßen-Neubauamt am Platz der Luftbrücke übertragen, genauso wie die Bilder der zweiten Wildtierkamera, die vor dem Biber-Plattenbau steht.

Künstliche Biberburgen in der Schweiz sind billiger

Von der Wohnhöhle aus Beton führt ein ebenfalls unterirdischer Gang hinunter in die Spree. Er besteht aus Betonrohren mit 50 Zentimeter Durchmesser, in die Sand geschüttet wurde, damit das Ganze etwas natürlicher aussieht. Wie bei natürlichen Biberburgen mündet die Ein- und Ausstiegsöffnung in den Fluss, erläutert Heike Barth. „Der Zugang zu einem Biberbau muss immer unter Wasser liegen.“ Das hält schon mal viele potenzielle Feinde draußen. Dass Biber Bäume fällen, um Bäche oder kleine Flüsse zu stauen, hat hier seinen Grund. Die Wohnhöhle, die über dem Wasserspiegel liegt und die dem nächtlichen Ausruhen sowie dem Familienleben dient, soll geschützt werden.

In der Schweiz haben sich künstliche Biberburgen bereits bewährt. Dort werden die Kosten auf 10.000 bis 25.000 Franken beziffert, rund 9600 bis 24.000 Euro. Der Prototyp in Berlin hat rund 50.000 Euro gekostet, teilt das Neubauamt mit. „Ich habe diese Maßnahme als Ausgleich für die nach Aussage des Amtes notwendige Zerstörung einer bewohnten Biberröhre auf der Südseite der Insel angeregt“, berichtet Manfred Krauß, der ehrenamtliche Biberbeauftragte des Landes Berlin. Es werde sicher nicht das einzige Bauwerk dieser Art in Berlin bleiben. Der Grund: „In Berlin werden immer mehr alte Uferabschnitte instandgesetzt. Dort hatten die Biber noch Gelegenheit, sich unterhalb der Wasserlinie neue Röhren anzulegen.“ Neue Spundwände und Uferbefestigungen wie an der Wehrinsel verhindern das zukünftig, gibt Krauß zu bedenken.

Treiben die Menschen nicht ganz schön viel Aufwand? Manfred Krauß verweist auf die Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie der Europäischen Union. „Der Biber ist nach FFH-Recht eine streng geschützte Art. Er darf nicht getötet oder sonst wie geschädigt werden. Auch seine Lebensstätten, dazu zählen Röhren, Baue und Dämme, sind geschützt.“ Europas größtes Nagetier verlange von den Menschen allerdings auch eine gewisse Toleranz, weil die Vegetarier manchmal etwas chaotisch Gehölze fällen.

Gerd Engelsmann Heike Barth im Baubüro des Wasserstraßen-Neubauamts an der Schleuse Charlottenburg. Auf der Wehrinsel und einem benachbarten Damm werden die Ufer instandgesetzt. Zu dem Projekt gehört die Beton-Biberburg.

„Die stellen aber nun mal im Winter ihre Hauptnahrung dar“, so Krauß. „Wenn wir den Naturschutz ernst nehmen, sollte es mit etwas Toleranz und Management-Maßnahmen gelingen, mit dem Biber auch in der Stadt zurechtzukommen. Schließlich haben wir als Menschen die Art beinahe ausgerottet.“ In vielen Fällen seien die dicht befellten Säugetiere von Nutzen, heißt es beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. „Mit ihren Dämmen beugen sie Hochwasser vor und halten Wasser in der Landschaft – im unter Wassermangel leidenden Brandenburg eine unbezahlbare Dienstleistung.“

„Die Stadt ist ein hartes Pflaster auch für Biber“

In Berlin gebe es derzeit ungefähr 40 Paare mit mehr oder weniger festen Revieren sowie eine unbekannte Zahl von Einzeltieren, die keine festen Reviere besitzen, bilanziert der Biberexperte. „Das sind geschätzt noch einmal 40 bis 50 Biber, meist Junge, die aus dem elterlichen Revier abwandern mussten.“ Die Todesrate sei relativ hoch. Krauß: „Die Stadt ist ein hartes Pflaster auch für Biber.“

Wasserstraßen-Neubauamt Berlin 9. November 2021, 3.32 Uhr: An der neuen Wildausstiegstreppe, die sich über dem künstlichen Bau befindet, erkundet der Biber von der Wehrinsel Charlottenburg den Bereich. Eine Wildtierkamera hat ihn fotografiert.

Wenn die Verwaltung Gewässer instand setzt, drohen Konflikte, bei denen die Interessen von Tieren und Menschen auszutarieren sind. „In urbanen Lebensräumen erfordern konkurrierende Nutzungsansprüche für knappe Grünflächen innovative Lösungen auch für den Natur- und Artenschutz“, sagt Rolf Dietrich, Leiter der Bundesbehörde. „Daher haben wir in enger Abstimmung mit dem Biberschutzbeauftragten und den Naturschutzbehörden des Landes eine Art Typbaustandard für den Biber in urbanen Lebensräumen entwickelt und als Piloten ausgeführt.“ Dietrich freut sich, den Begriff erfunden zu haben: Ein Biber-Plattenbau – das sei „typisch Berlin“.

Jetzt muss nur noch eines passieren: der Einzug eines Bibers. Kamerabilder, die ein solches Tier im Plattenbau zeigen, gibt es aber anders als in der Schweiz in Berlin bislang noch nicht. Dafür zeigt eine Aufnahme eine Bisamratte, die dann aber bald wieder das Weite suchte. „Es braucht Zeit“, sagt der Biber-Experte Manfred Krauß. „Wenn die Baumaßnahmen beendet sind, wird der Kunstbau auch angenommen.“